75 лет легендарному Ferrari: основные вехи истории бренда
Рождение Ferrari
Нельзя начать историю бренда, не сказав о главном – легендарном Энцо Феррари. Он родился в 1898 году и большую часть своей долгой 90-летней жизни посвятил главной страсти – автогонкам.
Начал он как водитель Alfa Romeo в 1924 году, но уже 5 лет спустя основал в Модене свою гоночную команду Scuderia Ferrari. Первую мастерскую он открыл в 1939 году, покинув пост главы Alfa Corse. Вторая Мировая Война поставила планы Энцо на паузу, только по ее окончанию он смог закончить работу над своим первым автомобилем – Ferrari 125 S с 12-цилиндровым двигателем. Машина под управлением Франко Кортеса одержала в мае 1947 года победу в Гран-при Рима. С этого и началась история бренда Ferrari.
Всемирная слава приходит в 50-е
Развитие бренда шло стремительно, уже в конце 40-х годов – в 1948 и 1949 – команда Scuderia Ferrari завоевывает две важных победы. Сперва она становится первой в гонках Милле-Милья, а затем одерживает первую свою победу в 24-х часах Ле-Мана. В 50-е команда бренда завоевывает первый чемпионский титул в гонках «Формулы-1», причем в 1953 году титул уходит к Ferrari повторно. Это окончательно вписывает имя компании в историю автоспорта. Тогда же бренд начинает сотрудничать с Carrozzeria Scaglietti, которая отвечала за шасси машин Ferrari. Успех был потрясающим, за десять лет продажи выросли более чем в три раза.
Партнерство с Fiat и рост популярности
В 60-е годы компанию ждал ряд структурных изменений. В 1960-м году она становится акционерным обществом, а уже в 1969 году 50% акций компании были проданы Fiat. В 1973 начинается выпуск машин с двигателем V8, располагавшимся в задней части машины, их успех был колоссальным. Гоночная команда тоже развивалась и к концу 70-х завоевала множество титулов в гонках «Формулы-1». В тот же период времени начинается партнерство с Shell, а в 1984 году и с Philip Morris International, которые до сих пор остаются спонсорами команды Ferrari.
Тяжелый период 80-х и 90-е годы
К концу 80-х годов бренд настиг главный удар – скончался Энцо Феррари. К тому же доля Fiat в компании выросла уже до 90%. Но в то же время 80-е стали временем рождения легендарных 288 GTO и Testarossa, а также F40 – последней модели, созданной при участии Энцо, вышедшей за год до его смерти. Еще одна знаменитая модель F50 вышла в 1995 году, так что несмотря на трудный период в истории компании, она продолжала создавать шедевры.
Новое тысячелетие и новые победы Ferrari
Миллениум принес команде Ferrari небывалый успех в автогонках, но главным было тотальное доминирование Scuderia Ferrari в «Формуле-1». За первые 8 лет нового тысячелетия команда завоевала 13 титулов – 5 из них принес пилот команды Михаэль Шумахер и 7 были Кубками конструкторов. На сегодня Ferrari является рекордсменом по количеству Кубков конструкторов в истории «Формулы-1» - всего их 16.
Также в 2002 выходит знаменитая Enzo Ferrari, а в 2004 году F430. Кроме того, в компании принимают решение об открытии первого магазина Ferrari в Маранелло, а затем и других городах Италии и за рубежом. Один был открыт в Санкт-Петербурге.
Ferrari на пороге 75-летия
Сегодня Ferrari является одним из крупнейших автомобильных брендов в мире. Стремительно распространяясь по всему миру, бренд не только завоевывает, но и укрепляет свои позиции на новых территориях. Так рынки США, Великобритании и Германии являются сейчас основными для реализации продукции Ferrari.
Можно сказать, что мечта Энцо Феррири сбылась – его автомобили стали культовыми спорткарами, причем не только на гоночном треке, но и за его пределами.
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