28 апреля 2022, 17:29
7-летний Kia Rio продают 1,5 раза дороже, чем купили
В Москве выставили на продажу хэтчбек Kia Rio, рестайлинг третьего поколения, который сошел с конвейера в 2015 году. За минувшие 7 лет автомобиль не проехал и четырех тысяч километров, поэтому продавец не намерен отдавать его дешево.
Дарья Климова Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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В 2015 году такой автомобиль стоил у дилера порядка 600 тысяч рублей. Сейчас продавец просит за него 965 тысяч рублей. Для сравнения, новый Kia Rio в похожей комплектации с 1,4-литровым двигателем обойдется нынче примерно в 1,5 млн рублей.
Упомянутые модели: KIA Rio (от 601 900 Р)
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- 1 739 620 РKIA Rio 2020 в Москве
- 990 000 РKIA Rio 2013 в Москве
- 1 870 000 РKIA Rio 2020 в Москве
- 1 323 000 РKIA Rio 2017 в Москве
- 649 807 РKIA Rio 2015 в Москве
- 399 800 РKIA Rio 2011 в Москве
- 449 800 РKIA Rio 2011 в Москве
- 1 360 000 РKIA Rio 2018 в Москве
- 1 640 000 РKIA Rio 2020 в Москве
- 1 049 800 РKIA Rio 2017 в Москве
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