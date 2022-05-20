7-летний мальчишка решил сгонять на Kia Sportage за лимонадом, пока его родители спали (видео)

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Рано утром в четверг на службу 911 обрушились десятки звонков от встревоженных водителей. Они сообщали о красном кроссовере Kia, который ехал по встречке по четырехполосному бульвару. Из-за руля едва торчала макушка маленького ребенка. Не дожидаясь приезда полиции, водители попытались самостоятельно остановить автомобиль. На опубликованном ниже видео с регистратора, встроенного в Kia Sportage, видно, как один мужчина пытается разбить боковое стекло, чтобы попасть в салон. Второй тем временем бросается наперерез, показывая жестами, что надо остановиться. Но мальчик повернул руль и врезался в Jeep.

К счастью, все закончилось благополучно, если не считать разбитых Kia и Jeep. Родители должно быть пережили несколько ужасных минут, когда им позвонили из 911 и рассказали, что их сын едет навстречу потоку. Получил ли Даниэль в итоге свою газировку, не сообщается.

Упомянутые модели: KIA Sportage (от 1 289 900 Р )

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