20 мая 2022, 10:13
7-летний мальчишка решил сгонять на Kia Sportage за лимонадом, пока его родители спали (видео)
Юный Даниэль Виттенбах из Огайо проснулся раньше родителей и ему нестерпимо захотелось газировки. Недолго думая, он поставил табуретку, дотянулся до висящих на гвоздике в гараже ключей от маминой Kia Sportage и отправился на машине в магазин.
Автор: Дарья Климова Фото: thedrive.com
Ранее мы писали
Нетрезвый 37-летний отец семейства посадил в машину шестерых детей в возрасте от четырех до шестнадцати лет ...Читать далее
К счастью, все закончилось благополучно, если не считать разбитых Kia и Jeep. Родители должно быть пережили несколько ужасных минут, когда им позвонили из 911 и рассказали, что их сын едет навстречу потоку. Получил ли Даниэль в итоге свою газировку, не сообщается.
Упомянутые модели: KIA Sportage (от 1 289 900 Р)
Подпишитесь на Яндекс.Новости и Дзен, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.
Комментарии
Новости по теме
В России начали собирать новый стильный кроссовер Kia
21.02.2022, 13:41
Самые ожидаемые автомобили 2022 года
19.01.2022, 09:29
3 лучших кроссовера с «атмосферником», «автоматом» и полным приводом
28.12.2021, 14:04
Новый Kia Sportage для России: комплектация, цена и сроки начала продаж
28.12.2021, 12:08
Новый Kia Sportage для России: подробности и сроки запуска
13.12.2021, 14:06
Новости по теме
В России начали собирать новый стильный кроссовер Kia
21.02.2022, 13:41
Самые ожидаемые автомобили 2022 года
19.01.2022, 09:29
3 лучших кроссовера с «атмосферником», «автоматом» и полным приводом
28.12.2021, 14:04
Новый Kia Sportage для России: комплектация, цена и сроки начала продаж
28.12.2021, 12:08
Новый Kia Sportage для России: подробности и сроки запуска
13.12.2021, 14:06
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 2 770 000 РKIA Sportage 2019 в Москве
- 1 225 000 РKIA Sportage 2012 в Москве
- 2 420 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 1 025 000 РKIA Sportage 2011 в Москве
- 1 699 800 РKIA Sportage 2014 в Москве
- 1 490 000 РKIA Sportage 2015 в Москве
- 1 525 827 РKIA Sportage 2015 в Москве
- 1 879 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 2 085 000 РKIA Sportage 2019 в Москве
- 2 400 000 РKIA Sportage 2020 в Москве
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин