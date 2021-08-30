30 августа 2021, 14:44
7-местный универсал Logan назовут Jogger
В России Renault Logan известен только в кузове «седан», но в Европе под брендом Dacia продается также универсал Logan MCV. Со сменой поколения 7-местный «сарай» станет отдельной моделью – Dacia Jogger. Премьера состоится через несколько дней.
Дарья Климова Фото: Dacia
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Фото: Dacia
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Фото: Dacia
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Фото: Dacia
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Фото: Dacia
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Фото: Dacia
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Dacia Jogger уже попадался фотошпионам по время дорожных тестов. Универсал отличается от седана растянутой колесной базой, увеличенной высотой кузова и опциональным третьим рядом сидений. Судя по опубликованному официальному тизеру, автомобиль получит защитный пластиковый обвес и рейлинги со встроенными поперечинами. На смену распашным дверям багажного отделения придет подъемная дверь.
Упомянутые модели: Dacia Logan, Renault Logan (от 409 000 Р)
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