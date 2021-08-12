8 автомобилей с самыми необычными двигателями
Mazda RX8 (2002). Роторный двигатель Ванкеля
Немецкий инженер Феликс Ванкель разработал в конце 1950-х годов роторно-поршневой двигатель, который отличался компактными размерами и выдавал приличную мощность. В отличие от четырехтактного двигателя, который совершает два оборота коленчатого вала, роторный совершает три оборота для завершения термодинамического цикла. Первым серийным автомобилем с роторным двигателем стал в 1958 году спорткар NSU Spider.
Главные недостатки мотора – его прожорливость и недолговечность. Одной из последних моделей с двигателем Ванкеля стал японский спорткар Mazda RX8, производство которого завершилось в 2012 году. Под капотом RX8 устанавливался агрегат рабочим объемом 1,3 литра и мощностью до 250 сил.
Panhard 24 (1964). Двухцилиндровый оппозитный двигатель
Под капотом французского купе Panhard трудился двухцилиндровый оппозитный двигатель с воздушным охлаждением, базовая конструкция которого была разработана еще в 1940-х годах для автомобилей с алюминиевым кузовом.
Мотор объемом 0,85 литра развивал не более 50 л.с. при 5 750 об/мин и совершенно не сочетался со спортивным имиджем Panhard 24. Автомобиль не мог разогнаться быстрее 130 км/ч. Низкие продажи Panhard 24 заставили руководство компании пересмотреть бизнес-модель и переключиться с легковых автомобилей на производство армейских машин.
Commer Avenger (1954). Трехцилиндровый дизельный двигатель TS3
Автобус Avenger британской компании Commer в 1954 году оснастили специально разработанным для него двухтактным дизельным агрегатом с тремя цилиндрами рабочим объемом 3,3 литра и мощностью 105 л.с. (370 Нм). Мотор устанавливали под полом кабины. Его уникальность заключалась в том, что это был двигатель с оппозитными поршнями, в котором каждый горизонтальный цилиндр содержал два поршня – по одному на каждом конце – движущиеся друг против друга.
Еще более необычно то, что оба набора поршней приводили в движение только один коленчатый вал. У большинства оппозитных поршневых двигателей есть отдельные коленчатые валы на каждом конце цилиндра. Несмотря на неплохие характеристики, моторы были не слишком надежны и часто ломались.
Cizeta V16T (1991). Двигатель V16
Итальянский Cizeta V16T – один из самых необычных суперкаров в истории. В движение его приводил поперечно расположенный 6,0-литровым мотор, который развивал 560 л.с. (540 Нм). С ним автомобиль мог разгоняться до 328 км/ч, первую «сотню» он разменивал менее чем за 4 секунды.
Внушительный агрегат располагался позади сидений. Фактически двигатель представлял собой два мотора V8 от Lamborghini Urraco, объединённых в один общими трансмиссией и впускным коллектором. Такое решение было принято, чтобы избежать разработки собственного двигателя. За пять лет было собрано порядка 20 экземпляров Cizeta V16T.
Cadillac (1981). Двигатель L62 V8-6-4
В 1981 году Cadillac представила двигатель V8-6-4, разработанный совместно с инженерами Eaton Corporation. Это был первый в мире мотор с возможностью отключения части цилиндров. На обгоне работали все восемь цилиндров, в обычном режиме – шесть, а при движении на крейсерской скорости или при работе на холостом ходу оставались только четыре цилиндра. Технические характеристики: объем – 6,0 литров, максимальная мощность – 140 л.с., пиковый крутящий момент – 360 Нм.
С одной стороны, мотор представлял собой шедевр инженерной мысли, значительно опередивший время. С другой, первые экземпляры работали крайне ненадежно из-за неспособности бортового компьютера адекватно управлять отключением цилиндров.
Oldsmobile Jetfire (1962). Мотор V8 Turbo-Rocket
Oldsmobile Jetfire – первый серийный автомобиль с турбонагнетателем. Купе специально было спроектировано, чтобы под капотом поместился алюминиевый турбомотор V8, получивший имя Turbo-Rocket. Он развивал 215 сил и 410 Нм. При установке турбины степень сжатия оставили прежней 10,25:1, из-за чего возрос риск детонации. Предотвращать взрывы в камерах сгорания приходилось с помощью впрыска специальной жидкости молочного цвета Turbo-Rocket Fluid, представляющей собой смесь дистиллированной воды и метанола.
Однако многие владельцы забывали доливать жидкость в бак, другие не напрягали мотор достаточно сильно, чтобы усилить смазку вала компрессора. Двигатель начинал задыхаться. В итоге, конструкцию сочли чересчур сложной и ненадежной и сняли мотор с производства.
Chrysler Turbine Car (1963). Газотурбинный двигатель
Turbine Car – экспериментальный двухдверный автомобиль с газотурбинным двигателем, созданный инженерами Chrysler под руководством Джорджа Хюбнера. Разработчики утверждали, что топливом для турбинного автомобиля может служить «всё, что течёт и горит». В рекламных шоу автомобили работали на арахисовом масле, текиле и даже на духах Chanel.
В инструкции рекомендовалось использовать только дизельное топливо, авиационный керосин и неэтилированный бензин с любым октановым числом. Этилированный бензин допускался лишь при крайней необходимости из-за вероятности повреждения турбин и склонности к образованию паровых пробок в топливной магистрали. Лучшим же выбором, по мнению инженеров Chrysler, был обычный керосин. Мотор развивал 130 л.с. и 425 Нм крутящего момента. Но из-за высокой себестоимости серийное производство ограничилось выпуском только 50 экземпляров.
Tucker 48 (1948). Оппозитная «шестерка»
Спорткар Tucker 48 оснастили огромным 5,5-литровым оппозитным двигателем с шестью цилиндрами и водяным охлаждением. Он выдавал 170 л.с. и 500 Нм максимального крутящего момента. Мотор имел гидравлический привод клапанов, пару карбюраторов и герметичную систему охлаждения. С места до «сотни» двухтонный автомобиль разгонялся за 10 секунд, а его максимальная скорость достигала 200 км/ч.
Среди других инноваций стоит отметить 24-вольтную электросеть, дисковые тормоза, независимую подвеску и центральное расположение руля. К сожалению, представители «большой детройтской тройки» сочли новинку опасной для себя и затаскали основателя компании Томаса Такера по судам. Всего удалось собрать порядка полусотни автомобилей.
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