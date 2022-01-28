8 действий, которые запрещено совершать за рулем
Переодеваться и доставать что-то с заднего сиденья
Вряд ли первое очень распространено, хотя некоторые могут выбежать из дома полуодетыми, потому что проспали, и заканчивать одеваться уже за рулем. Не надо так делать. Рискуете вообще не доехать до работы. Тоже самое касается попыток достать что-то важное с заднего сиденья. Если это действительно так важно и срочно – остановитесь на обочине и достаньте.
Есть и пить за рулем
Как сказано в ПДД – ничто не должно отвлекать водителя от дороги. Сами по себе еда и безалкогольные напитки в машине не запрещены, вот только перекус стоит проводить во время остановки, а не движения. Во-первых, вы отвлекаетесь от дороги, во-вторых, во время еды или питья у вас занята минимум одна рука.
Нельзя ездить в наушниках
Наушники полностью «отключают» вас от всех окружающих звуков. Вы не слышите предупреждающие сигналы, не слышите звуки, издаваемые вашим автомобилем и вообще не реагируете на происходящее вокруг машины. Штраф за такое пока не предусмотрен, но вы очень рискуете, слушая музыку в наушниках за рулем.
Пользоваться смартфоном, особенно писать сообщения
Согласно статье 12.36.1 КоАП, разговаривать по мобильному телефону можно только с использованием гарнитуры или другого устройства, позволяющего говорить, не используя руки. При этом некоторые забывают, что проверять мессенджеры, а тем более отвечать на сообщения в чатах, тоже запрещено. Все по той же статье вас могут оштрафовать, даже если вы не разговариваете по телефону.
Держать руль коленями
Очень опасно! В случае любой внештатной ситуации вы ничего не сможете сделать.
Подавать звуковой сигнал без причины
Единственная ситуация, в которой вы можете использовать звуковой сигнал – предотвращение ДТП. А вот сигналить медленно идущим пешеходам или недостаточно шустро едущим машинам запрещается. Более того, согласно статье 12.20 КоАП вас могут оштрафовать на 500 рублей.
Принимать препараты с противопоказанием к управлению ТС
В инструкциях к некоторым препаратам в разделе противопоказаний четко прописан запрет на управление транспортными средствами. Самым распространенным и безобидным из таких лекарств является обычное противоаллергическое средство. Эти препараты часто вызывают сильную сонливость, что опасно за рулем.
Другими «коварными» препаратами оказались валидол и корвалол, которые содержат фенобарбитал: вы рискуете получить наказание по статье 12.8 КоАП штраф до 30 тысяч и даже лишение прав. Так что внимательно читайте инструкции к препаратам!
Выбрасывать мусор из окна
Начнем с того, что это неприлично. На данный момент вас могут оштрафовать за несоблюдение требования в области охраны окружающей среда на сумму от одной до двух тысяч, но в КоАП нет отдельной статьи. При этом в Московской области действует собственный закон о выбросе мусора, в том числе из машины. Он предусматривает штраф до 5000 рублей.
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