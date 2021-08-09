8 фактов о новом Nissan Pathfinder, который везут в Россию
Фото: Nissan
Американские дилеры Nissan уже открыли прием заказов на новый Pathfinder. Цены начинаются от 33 тысяч долларов или порядка 2,4 млн долларов в пересчете по курсу. Первые покупатели должны получить свои автомобили в августе. Судя по первым тест-драйвам, автомобиль действительно получился достойный. Pathfinder прошел долгий путь от рамных внедорожников 1980-х годов до современного большого эргономичного полноприводного кроссовера. Автомобиль пятого поколения отличается универсальностью: улучшенные внедорожные характеристики сочетаются с неплохой динамикой на шоссе.
Надежный 3,5-литровый двигатель V6
Линейка двигателей Nissan VQ насчитывает уже более 25 лет. Новый Pathfinder сохранил тот же 3,5-литровый агрегат V6 (индекс VQ35), которым оснащались кроссоверы предыдущего поколения. Мотор выдает 288 л.с. и 351 Нм максимального крутящего момента. Это хороший, надежный двигатель, им также оснащают Infiniti QX60 и пикап Nissan Frontier. Агрегат работает в паре с новым 9-диапазонным «автоматом», который пришел на смену вариатору.
Свежий дизайн
По сравнению с предшественником, новый Pathfinder выглядит более современно, с квадратным основательным дизайном, светодиодной оптикой и широкой хромированной окантовкой радиаторной решетки. В пресс-релизе Nissan описывает автомобиль, как источающий «ощущение силы и возможностей». В дополнение к богатой цветовой палитре впервые клиенты смогут заказать Pathfinder с двухцветной окраской кузова. Завершают образ колесные диски нового дизайна с перемежающимися широкими и тонкими спицами.
Интеллектуальная система полного привода
Pathfinder – один из многих автомобилей, которые обвиняли в утрате внедорожного характера. Кроссовер нового поколения по-прежнему доступен с передним приводом, но дилеры ожидают, что основная доля продаж придется на полноприводные версии. Именно для улучшения внедорожных характеристик решено было отказаться от вариатора в пользу классического «автомата» от ведущего производителя трансмиссий ZF.
7 ездовых режимов
Полноприводные автомобили имеют семь предустановленных режимов работы: Standard, Sport, Eco, Snow, внедорожные Sand и Mud/Rut, а также буксировочный Tow. При помощи круглого селектора даже неопытный водитель сможет выбрать тот или иной режим, оптимально подходящий для условий движения. Будь то песок, снег или грязь – надежное сцепление с дорогой гарантировано. Спортивный режим предназначен для клиентов, которые хотят получать больше удовольствия от управления семейным трехрядным внедорожником.
Внушительные возможности по буксировке
Водителю трехрядного кроссовера надо возить не только семью. Очень часто в путешествие они берут с собой катера, квадроциклы или трейлеры. Буксировочная способность нового Pathfinder в 2,7 тонны более чем достаточна для всех этих «попутчиков». Штатно все автомобили оснащаются системой Trailer Sway Control, обеспечивающей безопасность и устойчивость при буксировке. Также есть специальный режим буксировки, доступный через упомянутый ранее селектор режимов. Он настроен так, чтобы оптимизировать подачу мощности для безопасного и стабильного ускорения.
Более прочное и жесткое шасси
Безопасность ставят на первое место почти все покупатели семейных кроссоверов, поэтому Nissan позаботился, чтобы шасси нового Pathfinder стало прочнее, чем когда-либо. В состав его сплава входит на 50% высокопрочной стали больше, чем в шасси предыдущей модели, что должно означать отличные показатели по безопасности на краш-тестах. Новые элементы передней и задней подвески должны увеличить устойчивость к кренам минимум на 25%, что означает лучшую управляемость.
Полностью обновленный салон
Автомобиль предыдущего поколения ужасно устарел изнутри, поэтому Pathfinder пятого поколения обзавелся абсолютно новым и современным интерьером. Водителя и пассажиров не оставят равнодушными большой сенсорный экран медиасистемы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, аудиосистема Bose и беспроводная зарядка для смартфонов. Салон стал более эргономичным, а сидения – комфортабельными.
Полный набор электронных ассистентов
Поездка на большие расстояния может быть стрессовой и утомительной. Чтобы максимально упростить жизнь водителю, Nissan включил полный набор ассистирующих систем. Комплекс ProPilot Assist включает интеллектуальный круиз-контроль, который может вести автомобиль по шоссе, поддерживая заданную дистанцию. Кроме того, новый кроссовер может похвастаться системой автоматического экстренного торможения с функцией обнаружения пешеходов, системой мониторинга «слепых» зон, системой предупреждения об объектах, двигающихся в поперечном направлении сзади, системой контроля рядности и системой автоматического переключения света фар с дальнего на ближний.
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