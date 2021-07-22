8 фактов о новом Toyota Land Cruiser
Фото: Toyota
К разработке нового поколения легендарной модели инженеры и дизайнеры Toyota подошли со всей ответственностью, стремясь предложить клиентам поистине идеальный внедорожник. Флагман модельного ряда стал еще более комфортным, престижным и совершенным в техническом плане.
1. Дизайн
Внедорожник сохранил внушительный облик прирожденного лидера. Плавные обводы роскошного кузова сочетаются с продуманными деталями для езды по бездорожью, например, высоко расположенными фарами головного света или массивными колесными арками для большого хода подвески. А в юбилейной версии 70th Anniversary он отличается особым оформлением бамперов, 20-дюймовыми колесными дисками и хромированными элементами дизайна. Покупатели смогут выбирать из десяти вариантов окраски кузова, включая четыре новых: синий, красный и серо-коричневый «металлики», а также белый «перламутр».
2. Интерьер
Создатели нового Land Cruiser основательно переработали компоновку салона. Особая форма передней панели и широкая центральная консоль позволяют лучше ориентироваться при движении по бездорожью. Расположение всех органов управления – от руля до кнопок – выверено с точки зрения эргономики. Все это сочетается с неизменным богатством отделки, создающим ощущение уюта и спокойствия. Версии «Элеганс» и «Комфорт+» предлагаются на выбор с черным или бежевым салоном, а юбилейная версия 70th Anniversary – с двухцветным черно-красным.
3. Оснащение
Уже в «базе» новый Land Cruiser 300 предлагается со светодиодной оптикой, а фары головного света снабжены автоматической корректировкой угла наклона. В списке оснащения значится система Toyota Connected Services с Wi-Fi-точкой доступа, интеллектуальной системой запуска двигателя нажатием кнопки со сканером отпечатка пальца. Медиасистема отличается большим цветным тачскрином и «дружит» с Apple CarPlay и Android Auto. Также в список доступного оснащения вошел комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense, подогрев и вентиляция всех сидений, четырехзонный климат-контроль, аудиосистема JBL с 14 динамиками, беспроводная зарядка и ионизатор воздуха Nanoe.
4. Мотор и трансмиссия
На первом этапе Toyota Land Cruiser 300 предложат в России с единственным бензиновым мотором. Это принципиально новый двигатель V6 с турбонаддувом, который пришел на смену прежнему массивному V8. Агрегат отличается более высокой мощностью и крутящим моментом – 415 л.с. и 650 Нм. С таким мотором внушительный внедорожник разгоняется с места до «сотни» за 6,8 секунды. При этом благодаря новой системе впрыска топлива D-4ST большой крутящий момент доступен уже на низких оборотах, а при равномерном движении по шоссе внедорожник демонстрирует отличную топливную экономичность. Двигатель работает в паре с 10-ступенчатым «автоматом» и системой постоянного полного привода.
5. Универсальность
Внедорожник построен на новой платформе GA-F и отличается пониженным центром тяжести, улучшенной развесовкой, более жестким кузовом и прочной рамой. При этом масса автомобиля снизилась на 200 кг. Новый Land Cruiser сохранил непревзойденное сочетание внедорожных характеристик: клиренс – 230 мм, угол въезда – 32 градуса, а угол съезда – 26,5 градуса. Три принудительные жесткие блокировки и задний дифференциал повышенного трения позволяют преодолевать самое серьезное бездорожье. Адаптивная подвеска AVS существенно улучшила управляемость на ровном асфальте.
6. Безопасность
За безопасность водителя и пассажиров отвечают десять эйрбегов, мощная рама и жесткий кузов, а также обновленный комплекс Toyota Safety Sense с многочисленными электронными ассистентами: от адаптивного круиз-контроля с функцией распознавания дорожных знаков до систем предотвращения столкновений при поворотах или движении задним ходом. Адаптивная система дальнего света фар AHS распознает фонари впереди идущего автомобиля или фары встречного и корректирует световой пучок.
7. Защита от угона
Внедорожники Toyota Land Cruiser традиционно пользуются популярностью не только у автолюбителей, но и у автоугонщиков. Компания Toyota разрабатывает новые способы противодействия злоумышленникам. Помимо уже доказавшей свою эффективность противоугонной маркировки T-Mark, новый Land Cruiser получил уникальную в сегменте систему запуска двигателя с распознаванием водителя по отпечатку пальца. Умная система запоминает до 10 отпечатков пальцев, а вместе с ними и все персональные настройки водителя: положение сиденья, руля, зеркал, режим климат-контроля.
8. Выгода при покупке
При покупке нового Toyota Land Cruiser 300 клиенту предложат зарегистрироваться в программе «Помощь на дороге». Три первых ТО можно оплатить заранее по выгодному контракту «Пакетное ТО» стоимостью 53 тысячи рублей. А по истечении гарантийного срока владелец сможет оформить годовой постгарантийный контракт в рамках программы «Активация уверенности».
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