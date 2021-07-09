8 крутых маслкаров, о которых мало кто слышал
Конкуренция – это хорошо. Она заставляет автопроизводителей выпускать все более интересные модели по привлекательным ценам, от чего в конечном счете выигрывают клиенты. Но эта же жесткая конкуренция зачастую убивает многообещающие продукты еще при рождении. Когда речь заходит о маслкарах, то первыми приходят на ум модели Ford, Shelby и Dodge, доминирующие в сегменте. Однако история знает примеры не менее ярких автомобилей, которым суждено было проиграть в борьбе с более раскрученными Mustang, Camaro, Charger и Challenger.
Chrysler Valiant Charger R/T
Австралийский маслкар Chrysler Valiant Charger R/T вместо компактного мотора V8 оснастили рядным шестицилиндровым двигателем, который выдавал 240 л.с. С ним автомобиль преодолевал классическую четверть мили (402 метра) за 14 секунд. Этого было вполне достаточно рядовым покупателям. Но прирожденные гонщики устанавливали вместо заводского агрегата I6 мотор Chevrolet LS V8 или Chrysler V8.
Chrysler 300 Hurst
Передняя часть Chrysler 300 Hurst выглядит очень знакомой. Она поразительно напоминает Dodge Charger, и это сходство сыграло с автомобилем злую шутку. Создатели стремились предложить достаточно мощный автомобиль на каждый день, в противовес экстремальному спорткару Charger для избранных. Но публика постоянно сравнивала эти две модели и сравнение было не в пользу Chrysler 300 Hurst.
1966 Ford Fairlane 500 R-Code
Созданный в 1955 году оригинальный Fairlane представлял собой полноразмерный седан, но к 1966 году автомобиль эволюционировал до маслкара Fairlane 500 R-Code, оснащенного двигателем V8 мощностью 425 л.с. Всего было собрано лишь 55 экземпляров, что делает модель одним из самых редких маслкаров, а коллекционеры готовы выложить за него кругленькую сумму.
Chevrolet Chevelle 454 LS6 Convertible
В отличие от вышеназванных маслкаров, Chevelle SS LS6 в свое время был одним из самых желанных маслкаров. Его мотор выдавал невероятные 450 л.с. при 5 600 об/мин, а максимальный крутящий момент равный 680 Нм достигался уже при 3 600 об/мин. С места до «сотни» автомобиль разгонялся за 5 секунд, а его максимальная скорость равнялась 230 км/ч. Однако за все время было собрано менее 4,5 тыс. экземпляров, и лишь малая часть из них пришлась на открытую версию в кузове «кабриолет».
Holden Torana GT XU-I
Еще один австралийский маслкар с индексом GT XU-I представлял собой более «спокойную» версию мощного Holden Torana. Покупатели могли выбирать из рядных «четверок» и «шестерок». И только в топовой модификации маслкару полагался мощный 4,3-литровый мотор V8. К слову, версия Torana GT XU-I продавалась не только в Австралии, но и в Европе.
Firenza CanAm
Маслкар Firenza CanAm продавался в Южной Африке под брендом Chevrolet, а в Европе – под брендом Opel, который до недавнего времени принадлежал концерну General Motors. В обоих случаях автомобиль отличался облегченным шасси и двигателем V8 с индексом DZ302. Маслкар был построен, чтобы конкурировать в гонках со лимитированным спорткаром Ford Capri Perana. Он весил всего 900 килограммов, имел более мощный мотор и тормоза и разгонялся до первой «сотни» за 5,4 секунды. Максимальная скорость – 225 км/ч.
Plymouth RO23 Belvedere 1967 года
Спросите любого поклонника классических маслкаров, и он подтвердит, насколько Plymouth R023 Belvedere 1967 года выпуска редкий автомобиль. Всего было собрано 55 экземпляров. На момент выхода на рынок автомобиль стоил 3 831 доллар. Сегодня за него просят от 70 000 до 95 000 долларов. Все зависит от состояния и комплектации, которых было четыре, включая роскошную GTX, прозванную королевской.
Pontiac Bobcat
В 1960-е годы по спецзаказу одного из дилеров Pontiac в Мичигане (США) выпускался особый Bobcat с доработанным 6,6-литровым мотором от Pontiac, который ставили на Catalina, Tempest, Bonneville и GTO. Агрегат выдавал на 50 сил больше заводской версии. С ним Bobcat разгонялся до «сотни» за 4,6 секунды.
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