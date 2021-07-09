8 крутых маслкаров, о которых мало кто слышал

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Что нужно знать при покупке авто с пробегом

18+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Alfa Romeo Aston Martin Audi Aurus BAW Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Chery CHERYEXEED Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Derways Dodge DongFeng FAW Ferrari Fiat Fisker Ford GAC Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haval Hawtai Honda Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaguar Jeep KIA Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Saab Seat Skoda Smart SsangYong Subaru Suzuki Tatra Tesla Toyota Volkswagen Volvo Vortex Zotye Богдан-Авто ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

1. Выбор марки
2. Выбор модели
Как выбрать
Audi
BMW
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Dodge
Fiat
Ford
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
УАЗ
AC
Adler
Alfa Romeo
Alpine
Ariel
Aro
Aston Martin
Audi
Avia
Baltijas Dzips
Bentley
Bertone
BMW
Borgward
Bugatti
Cezet
Citroen
Dacia
DS
Ferrari
Fiat
FSO
Gruppo Bertone
Hurtan
Ikarus
Isdera
Jaguar
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Maserati
Maybach
MCC
Mercedes
Metrocab
MINI
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Seat
Sisu
Skoda
Smart
TVR
Volkswagen
Volvo
Westfield
РАФ
Buick
Cadillac
Chandler
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Eagle
Excalibur
Fisker
Ford
Geo
GMC
Harley-Davidson
Hummer
Jeep
Lincoln
Mercury
Plymouth
Pontiac
Tesla
Vector
BAIC
Brilliance
BYD
CAMC
Chang Feng
Changan
Chery
CHERYEXEED
DongFeng
FAW
Foton
Fuqi
Geely
Golden Dragon
Great Wall
Hafei
Haval
Hawtai
Hino Motors
Howo
Huanghai
JAC
JMC
Kandi
Lifan
Luxgen
Nio
Qoros
SAIC
Shacman
Tianye
Tonggong
Vortex
Voyah
Xin Kai
Zotye
ZX
Asia Motors
Daewoo
Genesis
Hyundai
KIA
SsangYong
Aurus
Derways
Doninvest
Logem
MAG
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
Ё Авто
ЗАЗ
ИЖ
ЛУАЗ
МАЗ
Москвич
РАФ
ТагАЗ
Тонар
УАЗ
Урал
Уралец
Acura
Callaway
Daihatsu
Datsun
Honda
Infiniti
Isuzu
Kawasaki
Lexus
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Subaru
Suzuki
Toyota
Yamaha
Bajaj
Hindustan
Holden
Iran Khodro
Mahindra
Maruti
Paykan
Perodua
Ravon
Tata
Baltmotors
BMW
Cagiva
Aprilia
Ducati
Harley-Davidson
Honda
Indian
Jawa
Kawasaki
KTM
MV Agusta
Patron
Piaggio
Racer
Sanyang Industry
Stels
Triumph
Vespa
Victory
Yamaha
Восход
Днепр
Минск
Рига
Тула
Урал
CFMOTO
SAIC
Lifan
Suzuki
Cezet
DAF
Ford
Freightliner
Bogdan
Fuso
Hino Motors
IFA
International
Isuzu
Iveco
Kenworth
LDV
Mack
MAN
Renault
Scania
Tatra
Volvo
YueJin
БелАЗ
КрАЗ
МАЗ
Урал
ЗИЛ
КамАЗ
ТагАЗ
MAG
Tata
Avia
Foton
SAIC
FAW
Nissan
Mitsubishi
Mercedes
DongFeng
ГАЗ
Shacman
Тонар
Sisu
Howo
CAMC
JAC
Hyundai
American Coach
BOVA
Bogdan
Higer
Hino Motors
KIA
MAN
Neoplan
Setra
VanHool
Volgabus
Volvo
Yutong
ГолАЗ
ЗАЗ
ЛИАЗ
НефАЗ
ПАЗ
КАВЗ
РАФ
MAG
Golden Dragon
SAIC
Mercedes
Daewoo
SsangYong
Ikarus
Hyundai
9 июля 2021, 19:50

8 крутых маслкаров, о которых мало кто слышал

Маслкары властвовали на дорогах США более полувека назад, но и сейчас эти брутальные и мощные автомобили никого не оставляют равнодушными. Расскажем о восьми ярких, но малоизвестных представителях.
Фото: Chrysler

Конкуренция – это хорошо. Она заставляет автопроизводителей выпускать все более интересные модели по привлекательным ценам, от чего в конечном счете выигрывают клиенты. Но эта же жесткая конкуренция зачастую убивает многообещающие продукты еще при рождении. Когда речь заходит о маслкарах, то первыми приходят на ум модели Ford, Shelby и Dodge, доминирующие в сегменте. Однако история знает примеры не менее ярких автомобилей, которым суждено было проиграть в борьбе с более раскрученными Mustang, Camaro, Charger и Challenger.

Chrysler Valiant Charger R/T


Австралийский маслкар Chrysler Valiant Charger R/T вместо компактного мотора V8 оснастили рядным шестицилиндровым двигателем, который выдавал 240 л.с. С ним автомобиль преодолевал классическую четверть мили (402 метра) за 14 секунд. Этого было вполне достаточно рядовым покупателям. Но прирожденные гонщики устанавливали вместо заводского агрегата I6 мотор Chevrolet LS V8 или Chrysler V8.

Chrysler 300 Hurst


Передняя часть Chrysler 300 Hurst выглядит очень знакомой. Она поразительно напоминает Dodge Charger, и это сходство сыграло с автомобилем злую шутку. Создатели стремились предложить достаточно мощный автомобиль на каждый день, в противовес экстремальному спорткару Charger для избранных. Но публика постоянно сравнивала эти две модели и сравнение было не в пользу Chrysler 300 Hurst.

1966 Ford Fairlane 500 R-Code


Созданный в 1955 году оригинальный Fairlane представлял собой полноразмерный седан, но к 1966 году автомобиль эволюционировал до маслкара Fairlane 500 R-Code, оснащенного двигателем V8 мощностью 425 л.с. Всего было собрано лишь 55 экземпляров, что делает модель одним из самых редких маслкаров, а коллекционеры готовы выложить за него кругленькую сумму.

Chevrolet Chevelle 454 LS6 Convertible


В отличие от вышеназванных маслкаров, Chevelle SS LS6 в свое время был одним из самых желанных маслкаров. Его мотор выдавал невероятные 450 л.с. при 5 600 об/мин, а максимальный крутящий момент равный 680 Нм достигался уже при 3 600 об/мин. С места до «сотни» автомобиль разгонялся за 5 секунд, а его максимальная скорость равнялась 230 км/ч. Однако за все время было собрано менее 4,5 тыс. экземпляров, и лишь малая часть из них пришлась на открытую версию в кузове «кабриолет».

Holden Torana GT XU-I


Еще один австралийский маслкар с индексом GT XU-I представлял собой более «спокойную» версию мощного Holden Torana. Покупатели могли выбирать из рядных «четверок» и «шестерок». И только в топовой модификации маслкару полагался мощный 4,3-литровый мотор V8. К слову, версия Torana GT XU-I продавалась не только в Австралии, но и в Европе.

Firenza CanAm


Маслкар Firenza CanAm продавался в Южной Африке под брендом Chevrolet, а в Европе – под брендом Opel, который до недавнего времени принадлежал концерну General Motors. В обоих случаях автомобиль отличался облегченным шасси и двигателем V8 с индексом DZ302. Маслкар был построен, чтобы конкурировать в гонках со лимитированным спорткаром Ford Capri Perana. Он весил всего 900 килограммов, имел более мощный мотор и тормоза и разгонялся до первой «сотни» за 5,4 секунды. Максимальная скорость – 225 км/ч.

Plymouth RO23 Belvedere 1967 года


Спросите любого поклонника классических маслкаров, и он подтвердит, насколько Plymouth R023 Belvedere 1967 года выпуска редкий автомобиль. Всего было собрано 55 экземпляров. На момент выхода на рынок автомобиль стоил 3 831 доллар. Сегодня за него просят от 70 000 до 95 000 долларов. Все зависит от состояния и комплектации, которых было четыре, включая роскошную GTX, прозванную королевской.

Pontiac Bobcat


В 1960-е годы по спецзаказу одного из дилеров Pontiac в Мичигане (США) выпускался особый Bobcat с доработанным 6,6-литровым мотором от Pontiac, который ставили на Catalina, Tempest, Bonneville и GTO. Агрегат выдавал на 50 сил больше заводской версии. С ним Bobcat разгонялся до «сотни» за 4,6 секунды.

Упомянутые модели: Chrysler 300C
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Яндекс.Новости
Комментарии
Запомнить
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Что делать, если машина-двойник: откуда они берутся и как не купить двойника
С какого возраста можно получить водительские права в 2021 году
А вы знаете, что жара может быть опасна для автомобильных шин
Продажа Chrysler 300C
Купить Chrysler 300C 2006 в Москве
630 000 Р
Купить Chrysler 300C 2012 в Москве
1 299 000 Р
Купить Chrysler 300C 2005 в Москве
325 000 Р
Купить Chrysler 300C 2010 в Москве
600 000 Р
Купить Chrysler 300 Letter Series 1957 в Москве
3 500 000 Р
Купить Chrysler 300C 2006 в Москве
1 098 000 Р
Объявления о продаже Chrysler 300C
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 24 модели
C Premium
Audi A1 и еще 6 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 7Pro и еще 67 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Челябинск Пятигорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2021 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться