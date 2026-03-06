Меньше аварий и косметический ремонт: как женщины влияют на дороги в праздники

8 марта: женщины попадают в ДТП реже, чем в другие выходные дни

Свежие данные страховщиков показали: в Международный женский день аварий с участием женщин становится заметно меньше. Почему именно 8 марта статистика меняется, какие имена связаны с риском ДТП и как страховые компании реагируют на эти тренды - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но выплаты по каско женщинам тоже отличаются.

Свежие данные страховщиков показали: в Международный женский день аварий с участием женщин становится заметно меньше. Почему именно 8 марта статистика меняется, какие имена связаны с риском ДТП и как страховые компании реагируют на эти тренды - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но выплаты по каско женщинам тоже отличаются.

Статистика страховых компаний показала, что 8 марта аварий на дорогах становится меньше, а женщины попадают в ДТП реже обычного. В этот праздничный день многие представительницы прекрасного пола предпочитают оставаться дома или быть пассажирами, из-за чего общее число аварий снижается на 1,4%, а доля женщин среди участников ДТП падает до 28%. Интересно, что 23 февраля наблюдается обратная тенденция: за рулем чаще оказываются мужчины, что также меняет статистику аварийности.

Аналитики изучили связь между именем водителя и вероятностью попасть в аварию. Самыми аккуратными водителями оказались Виктории, у которых риск ДТП на 26% ниже среднего, а также Анастасии, Дарьи, Марии и Екатерины. В то же время максимальный риск зафиксирован у Людмил, Галин, Валентин, Надежд и Татьян, которые попадают в аварии значительно чаще среднестатистических показателей.

В компании «Росгосстрах» выяснили, что женщины становятся виновницами примерно трети страховых случаев по каско, однако на их выплаты приходится лишь четверть от общего объема. Это объясняется тем, что повреждения автомобилей у женщин чаще оказываются незначительными и требуют лишь косметического ремонта, тогда как мужчины попадают в более серьезные аварии, после которых машины не подлежат восстановлению.

Такие данные могут подтолкнуть страховщиков к пересмотру тарифов и условий страхования, а также к более внимательному отношению к праздничным дням на дорогах. Компании продолжают искать новые подходы к оценке рисков, анализируя не только стандартные параметры вроде пола и возраста, но и неожиданные факторы, включая имя водителя. Даже небольшие изменения в поведении автомобилистов в праздники способны заметно влиять на общую динамику аварийности.