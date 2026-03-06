Меньше аварий и косметический ремонт: как женщины влияют на дороги в праздники

6 марта 2026, 16:29
8 марта: женщины попадают в ДТП реже, чем в другие выходные дни
8 марта: женщины попадают в ДТП реже, чем в другие выходные дни
Свежие данные страховщиков показали: в Международный женский день аварий с участием женщин становится заметно меньше. Почему именно 8 марта статистика меняется, какие имена связаны с риском ДТП и как страховые компании реагируют на эти тренды - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но выплаты по каско женщинам тоже отличаются.
Статистика страховых компаний показала, что 8 марта аварий на дорогах становится меньше, а женщины попадают в ДТП реже обычного. В этот праздничный день многие представительницы прекрасного пола предпочитают оставаться дома или быть пассажирами, из-за чего общее число аварий снижается на 1,4%, а доля женщин среди участников ДТП падает до 28%. Интересно, что 23 февраля наблюдается обратная тенденция: за рулем чаще оказываются мужчины, что также меняет статистику аварийности.
Аналитики изучили связь между именем водителя и вероятностью попасть в аварию. Самыми аккуратными водителями оказались Виктории, у которых риск ДТП на 26% ниже среднего, а также Анастасии, Дарьи, Марии и Екатерины. В то же время максимальный риск зафиксирован у Людмил, Галин, Валентин, Надежд и Татьян, которые попадают в аварии значительно чаще среднестатистических показателей.
В компании «Росгосстрах» выяснили, что женщины становятся виновницами примерно трети страховых случаев по каско, однако на их выплаты приходится лишь четверть от общего объема. Это объясняется тем, что повреждения автомобилей у женщин чаще оказываются незначительными и требуют лишь косметического ремонта, тогда как мужчины попадают в более серьезные аварии, после которых машины не подлежат восстановлению.
Такие данные могут подтолкнуть страховщиков к пересмотру тарифов и условий страхования, а также к более внимательному отношению к праздничным дням на дорогах. Компании продолжают искать новые подходы к оценке рисков, анализируя не только стандартные параметры вроде пола и возраста, но и неожиданные факторы, включая имя водителя. Даже небольшие изменения в поведении автомобилистов в праздники способны заметно влиять на общую динамику аварийности.
Похожие материалы
-
07.03.2026, 20:52
На трассе «Нарва» столкнулись автобус и такси: число пострадавших увеличилось
В Волосовском районе произошло серьезное ДТП. Пострадали пассажиры автобуса и водитель такси. Обстоятельства аварии выясняются. Следите за развитием событий.Читать далее
-
07.03.2026, 20:22
В Европе появится новая батарея BYD Blade 2.0 и сеть зарядок 1500 кВт - вызов для рынка
BYD анонсировал выход второго поколения батареи Blade и запуск сети Flash Charging мощностью 1500 кВт в Европе. Это событие может изменить баланс сил на рынке электромобилей и повлиять на привычные стандарты зарядки. Эксперты уже обсуждают, как новые технологии BYD скажутся на конкуренции и инфраструктуре.Читать далее
-
07.03.2026, 19:16
Lotus Eletre X: новый гибридный кроссовер с необычной силовой установкой и большим запасом хода
Lotus представил долгожданный Eletre X с расширенным запасом хода и неожиданной компоновкой силовой установки. Новинка сочетает в себе высокую мощность и экономичность, что может изменить представление о гибридных кроссоверах. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на рынок SUV в 2026 году.Читать далее
-
07.03.2026, 18:26
Навигация нового поколения: как космические технологии меняют подход к ориентированию на Луне
Современные навигационные системы, вдохновленные автомобильными приложениями, выходят за пределы Земли. Разработка Waze-подобной платформы для Луны может изменить подход к исследованию спутника и повысить безопасность будущих миссий. Почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 17:50
Ford отзывает более 849 тысяч Bronco и Edge из-за риска отключения мультимедиа
Ford объявил о масштабном отзыве внедорожников Bronco и Edge из-за риска перегрева модуля мультимедийной системы. Проблема может привести к временному отключению центрального экрана. Решение - обновление программного обеспечения. Важно знать, как это повлияет на безопасность и комфорт водителей.Читать далее
-
07.03.2026, 16:12
Porsche 935RS Tribute: концепт, который возвращает веру в классические моторы
В эпоху массового перехода на электромобили концепт Porsche 935RS Tribute неожиданно напомнил о силе и привлекательности классических бензиновых двигателей. Эксперты обсуждают, почему даже сегодня ICE остается в центре внимания автолюбителей и дизайнеров. Эта история - не просто о рендере, а о трендах и ошибках крупных автоконцернов.Читать далее
-
07.03.2026, 15:16
Независимость от SpaceX: в Германии разработали концепт многоразовой ракеты RLV C5
Немецкие специалисты провели независимый анализ Starship и выдвинули собственную концепцию тяжелой ракеты для Европы. Исследование выявило неожиданные детали о грузоподъемности и эффективности обеих систем. Почему это важно для будущего европейских космических программ - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 12:16
Buick Riviera: концепт-гран-туризмо с платформой Cadillac и неожиданным подходом
Buick вновь оказался в центре внимания благодаря обсуждению возможного возвращения модели Riviera, построенной на базе Cadillac. Эксперты отмечают, что интерес к премиальным GT растет, но сам бренд пока не готов к радикальным переменам. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 07:22
Редкий спорткар Rezvani Beast Alpha ушел с молотка за 111 000 долларов - причина удивляет
Спорткар Rezvani Beast Alpha, построенный на базе Lotus Elise, недавно был продан за сумму, почти вдвое меньшую от первоначальной стоимости. Несмотря на минимальный пробег, автомобиль вызвал вопросы у экспертов. В чем причина столь резкого падения цены и что стоит за этим случаем - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.03.2026, 06:31
Почему у «Запорожца» появились знаменитые «уши» и как решали проблему перегрева
В этом материале - история появления «Запорожца», его конструктивные сложности и неожиданные решения инженеров. Почему у машины выросли «уши» и как советские конструкторы боролись с перегревом двигателя - рассказываем подробно.Читать далее
Похожие материалы
-
07.03.2026, 20:52
На трассе «Нарва» столкнулись автобус и такси: число пострадавших увеличилось
В Волосовском районе произошло серьезное ДТП. Пострадали пассажиры автобуса и водитель такси. Обстоятельства аварии выясняются. Следите за развитием событий.Читать далее
-
07.03.2026, 20:22
В Европе появится новая батарея BYD Blade 2.0 и сеть зарядок 1500 кВт - вызов для рынка
BYD анонсировал выход второго поколения батареи Blade и запуск сети Flash Charging мощностью 1500 кВт в Европе. Это событие может изменить баланс сил на рынке электромобилей и повлиять на привычные стандарты зарядки. Эксперты уже обсуждают, как новые технологии BYD скажутся на конкуренции и инфраструктуре.Читать далее
-
07.03.2026, 19:16
Lotus Eletre X: новый гибридный кроссовер с необычной силовой установкой и большим запасом хода
Lotus представил долгожданный Eletre X с расширенным запасом хода и неожиданной компоновкой силовой установки. Новинка сочетает в себе высокую мощность и экономичность, что может изменить представление о гибридных кроссоверах. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на рынок SUV в 2026 году.Читать далее
-
07.03.2026, 18:26
Навигация нового поколения: как космические технологии меняют подход к ориентированию на Луне
Современные навигационные системы, вдохновленные автомобильными приложениями, выходят за пределы Земли. Разработка Waze-подобной платформы для Луны может изменить подход к исследованию спутника и повысить безопасность будущих миссий. Почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 17:50
Ford отзывает более 849 тысяч Bronco и Edge из-за риска отключения мультимедиа
Ford объявил о масштабном отзыве внедорожников Bronco и Edge из-за риска перегрева модуля мультимедийной системы. Проблема может привести к временному отключению центрального экрана. Решение - обновление программного обеспечения. Важно знать, как это повлияет на безопасность и комфорт водителей.Читать далее
-
07.03.2026, 16:12
Porsche 935RS Tribute: концепт, который возвращает веру в классические моторы
В эпоху массового перехода на электромобили концепт Porsche 935RS Tribute неожиданно напомнил о силе и привлекательности классических бензиновых двигателей. Эксперты обсуждают, почему даже сегодня ICE остается в центре внимания автолюбителей и дизайнеров. Эта история - не просто о рендере, а о трендах и ошибках крупных автоконцернов.Читать далее
-
07.03.2026, 15:16
Независимость от SpaceX: в Германии разработали концепт многоразовой ракеты RLV C5
Немецкие специалисты провели независимый анализ Starship и выдвинули собственную концепцию тяжелой ракеты для Европы. Исследование выявило неожиданные детали о грузоподъемности и эффективности обеих систем. Почему это важно для будущего европейских космических программ - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 12:16
Buick Riviera: концепт-гран-туризмо с платформой Cadillac и неожиданным подходом
Buick вновь оказался в центре внимания благодаря обсуждению возможного возвращения модели Riviera, построенной на базе Cadillac. Эксперты отмечают, что интерес к премиальным GT растет, но сам бренд пока не готов к радикальным переменам. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 07:22
Редкий спорткар Rezvani Beast Alpha ушел с молотка за 111 000 долларов - причина удивляет
Спорткар Rezvani Beast Alpha, построенный на базе Lotus Elise, недавно был продан за сумму, почти вдвое меньшую от первоначальной стоимости. Несмотря на минимальный пробег, автомобиль вызвал вопросы у экспертов. В чем причина столь резкого падения цены и что стоит за этим случаем - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.03.2026, 06:31
Почему у «Запорожца» появились знаменитые «уши» и как решали проблему перегрева
В этом материале - история появления «Запорожца», его конструктивные сложности и неожиданные решения инженеров. Почему у машины выросли «уши» и как советские конструкторы боролись с перегревом двигателя - рассказываем подробно.Читать далее