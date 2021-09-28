8 мировых звезд, которые предпочитают авто крутые кастом-байки
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
У большинства людей есть своя страсть, хобби, то чем мы любим заниматься после работы. Для некоторых это может быть живопись, для других освоение джиу-джитсу или даже включение режима шеф-повара на домашней кухне. Но для этих восьми знаменитостей отдушиной стали одни из самых крутых мотоциклы, сделанные на заказ.
Киану Ривз и KRGT-1
Помимо того, что Киану Ривз восхищал публику как «Джон Уик», он испытывает глубокую страсть к мотоциклам и всему, что с ними связано. Еще в 2011 году Ривз вместе со своим деловым партнером основал компанию Arch Motorcycle Company, стремясь по-новому взглянуть на мотоциклы американского производства. Их фирменная модель KRGT-1, была разработана с намерением объединить элегантность и превосходное мастерство с чудовищной мощностью и контролем. Помимо того, что KRGT-1 оставил впечатляющий след в мотоциклетном сообществе, он создал свою собственную нишу на рынке. Но любовь Ривза к байкам простирается еще дальше, поскольку у него есть собственная частная коллекция мотоциклов, в том числе единственный в своем роде Ducati 996 (998), известный своим появлением в Matrix Reloaded.
Джей Лено и Vincent Black Shadow
Любой автомобильный гуру знает прославленного Джея Лено и его обширную коллекцию автомобилей, однако многие могут быть удивлены, обнаружив, что Лено за эти годы также создал впечатляющую коллекцию и мотоциклов. Рассматривая гараж Джея, больше всего подходят два слова — ностальгия и бесценный. Однако есть один байк, особенный для Джея, это Vincent Black Shadow. Рекламируемый в 1948 году как «Самый быстрый серийный мотоцикл в мире» с максимальной скоростью 125 миль в час (201 км/ч). Версия Джея Vincent Black Shadow оснащена 5-ступенчатой коробкой передач, электрическим стартером и многим другим, что делает модель уникальной.
Брэд Питт и Custom Chopper
Если вы когда-нибудь смотрели «Загадочную историю Бенджамина Баттона», то видели как Брэд Питт путешествует на Red Indian 101 Scout 1931 года. Но это не единственный мотоцикл Питта, в его коллекции достаточно интересных моделей. В его арсенале много скрытых сокровищ, таких как Ecosse Titanium Series XX за 300 000 долларов или Ducati Desmosedici RR.
Пинк и Custom Indian Motorbike
Не каждый день можно увидеть знаменитость, которая гоняет ее на улицах на мотоциклах. Пинк известна своей любовью к байкам, да и её муж бывший профи по мотокроссу, который умеет строить нестандартные мотоциклы. Одна из её любимых — это сделанный на заказ индийский мотоцикл от Кэри Харта.
Дэвид Бекхэм и T100 DBSC British Customs
Дэвид Бекхэм также предпочитает двухколесные транспортные средства, в родном городе его можно часто увидеть разъезжающим по улицам на своем Bonneville T100 DBSC British Customs, сделанным эксклюзивно для него.
Том Круз и Vyrus 987
Vyrus 987 C3 4V — настоящий зверь, но Том Круз, кажется, легко с ним справляется. Наряду с некоторыми другими, Vyrus можно назвать мотоциклом из будущего. Также он считается одним из самых быстрых серийных мотоциклов в мире мощностью 200 л.с. Vyrus мощнее Ducati Desmosedici RR, MV Agusta F4 312RR и Suzuki Hayabusa.
Джастин Тимберлейк и Custom Harley
В отличие от других знаменитостей в этом списке, у Джастина нет поразительной коллекции мотоциклов, но он знает, как ценить и получать удовольствие от байка. Его мотоцикл, украшенный хромированными деталями и регалиями, может быть блестящим произведением искусства, сохраняя при этом классический символизм Harley.
Джейсон Мамоа и Mabel
Джейсон Мамоа соответствует описанию «байкера Backroad». Известно, что у него есть впечатляющая коллекция Harley-Davidson, но Джейсон отдает предпочтение самому первому байку, который он купил в 19 лет — Harley-Davidson Panhead 1956 года. Мотоцикл имеет такую сентиментальную ценность, что он назвал его «Мэйбл» в честь своей бабушки и показал его в своем фильме 2014 года «Дорога в Палому».
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