8 мощных кроссоверов, которые дадут фору любому спорткару
Сейчас на рынке есть несколько больших кроссоверов, которые на первый взгляд кажутся тяжелыми и неповоротливыми, но на самом деле могут посрамить на треке любой спорткар. Они поражают воображение своей безумной скоростью, роскошью, динамикой и, конечно, ценой.
Jaguar F-Pace SVR
Стильный кроссовер F-Pace SVR можно назвать жемчужиной модельного ряда Jaguar, сочетающего элегантность, мощность и маневренность. Автомобиль оснащен 5,0-литровым трубомотором V8 мощностью 550 л.с. и 700 Нм максимального крутящего момента. С места до «сотни» он разгоняется за 3,8 секунды, а максимальная скорость достигает 290 км/ч, что существенно превосходит, например, показатели легендарного Ford Mustang GT
Maserati Levante Trofeo
Levante Trofeo – это потрясающе мощный автомобиль, который стал воплощением всех достижений Maserati в изысканности, комфорте и роскоши. Садясь за руль кроссовера, можно почувствовать себя пилотом гоночного болида. Под капотом трудится 3,8-литровый битурбомотор V8, разработанный совместно с Ferrari. Его мощность достигает 590 л.с., а пиковый крутящий момент – 730 Нм. Разгон с места до «сотни» занимает 3,8 секунды, что ставит в неловкое положение даже водителей Porsche 718 Cayman GT4.
Audi RS Q8
RS Q8 представляет собой квинтэссенцию мощного кроссовера и яркого купе Audi. Пятиместный мощный спортивный автомобиль обеспечивает потрясающее сцепление с дорогой, а спортивная подвеска с соответствующей системой рулевого управления демонстрирует превосходную маневренность. Он задает новый стандарт RS-моделей со своим 4,0-литровым битурбомотором V8, выдающим 600 л.с. и до 800 Нм тяги. RS Q8 может разогнаться до 305 км/ч, а спринт 0-100 км/ч выполняет за 3,7 секунды. Кроме того, в 2019 году ему удалось установить новый рекорд Нюрбургринга среди внедорожников.
BMW X6 M
Список мощных кроссоверов был бы не полным без творения подразделения BMW M. Кроссовер BMW X6 M сочетает агрессивный дизайн и стильный купеобразный силуэт с мощным мотором, бешеной динамикой и отличной управляемостью. Под капотом скрывается 4,4-литровый твин-турбо двигатель V8 мощностью 600 л.с., который с опциональным пакетом Competition выдает до 625 л.с. Разгон с места до сотни занимает 3,7 секунды. Максимальная скорость стандартно ограничена до 250 км/ч, в версии Competition отсечка отодвигается до 290 км/ч.
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio
Alfa Romeo выпускает одни из самых красивых автомобилей в мире, и кроссовер Stelvio не стал исключением. «Заряженная» версия Quadrifoglio оснащается 2,9-литровой V-образной «битурбошестеркой», развивающей 510 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента (доступны с 2500 об/мин). В оснащение входит система векторизации тяги и адаптивная подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами. Итальянский кроссовер разгоняется до «сотни» за 3,6 секунды, а его максимальная скорость достигает 285 км/ч.
Porsche Cayenne Turbo
За рулем Porsche Cayenne Turbo легко забыть, что вы ведете кроссовер. Благодаря мощному двигателю и отличной управляемости этот сверхскоростной кроссовер может дать фору многим спортивным автомобилям. Cayenne Turbo оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который выдает 550 л.с. и 770 Нм. Если вы хотите чего-то большего, выберите версию Turbo GT, которая предлагает 640 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Первую «сотню» кроссовер набирает за 3,3 секунды, а его максимальная скорость – 300 км/ч.
Lamborghini Urus
Новый кроссовер Urus от известного производителя суперкаров позволил Lamborghini чуть ли не вдвое увеличить продажи. Уникальный «суперкроссовер» сочетает в себе дух спортивного автомобиля и функциональность внедорожника. Это идеальный универсальный суперкар, который позволяет владельцам покорять практически любые дороги и демонстрировать свое превосходство. В движение его приводит 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, развивающий 650 л.с. и 850 Нм. Первую «сотню» он разменивает за 3,6 секунды. Максимальная скорость достигает 305 км/ч.
Tesla Model X Plaid
Самая хардкорная версия Model X с приставкой Plaid разгоняется от 0 до 100 км/ч за ошеломляющие 1,99 секунды. Максимальная скорость кроссовера достигает 320 км/ч. Все благодаря трем электродвигателям суммарной отдачей в 1100 л.с. и мощным аккумуляторам, обеспечивающим запас хода свыше 800 километров. Кроме того, Model X Plaid, разработанная для максимально быстрого ускорения и ошеломляющих характеристик по дальности полета, имеет самый низкий коэффициент лобового сопротивления среди всех спорткаров.
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