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Автор: Мария Степанова

16 июля 2026, 20:40

8 ошибок при проверке давления в шинах: что упускают даже опытные водители

8 ошибок при проверке давления в шинах: что упускают даже опытные водители

Проверяете шины раз в месяц? Как одна привычка экономит до 30% на резине и бензине

8 ошибок при проверке давления в шинах: что упускают даже опытные водители

Контроль давления в шинах - не просто формальность, а важный элемент безопасности и экономии. Многие водители совершают одни и те же ошибки, которые могут привести к серьезным последствиям на дороге. Сейчас особенно важно знать, как избежать этих промахов.

Контроль давления в шинах - не просто формальность, а важный элемент безопасности и экономии. Многие водители совершают одни и те же ошибки, которые могут привести к серьезным последствиям на дороге. Сейчас особенно важно знать, как избежать этих промахов.

Тема давления в шинах кажется простой, но именно здесь кроется множество подводных камней, которые могут обернуться неприятностями для любого автомобилиста. Неправильный подход к этому вопросу способен не только снизить комфорт, но и поставить под угрозу безопасность на дороге. Как показывает практика, даже опытные водители часто допускают одни и те же ошибки, которые приводят к ускоренному износу шин, ухудшению управляемости и перерасходу топлива.

Первая распространенная ошибка — редкая проверка давления. Шины постепенно теряют воздух, особенно при перепадах температуры или после длительного простоя. Если не следить за давлением хотя бы раз в месяц, можно столкнуться с неравномерным износом протектора и неожиданными проблемами в пути. Особенно важен контроль давления перед дальними поездками.

Вторая ошибка — измерение давления сразу после движения. После поездки шины нагреваются, и давление в них временно повышается. Если проверить его в этот момент, результат будет неточным. Оптимально делать замер только на полностью остывших шинах, когда температура резины сравнялась с температурой окружающей среды.

Третья и четвертая ошибки связаны с отклонениями от рекомендуемых значений. Недостаточное давление приводит к быстрому износу боковин, риску повреждения дисков и увеличению расхода топлива. Чрезмерное давление, наоборот, ухудшает сцепление с дорогой, увеличивает нагрузку на подвеску и усиливает износ центральной части протектора. В обоих случаях страдают управляемость и безопасность.

Пятая ошибка — разное давление на одной оси. Даже небольшое отклонение может вызвать увод автомобиля в сторону и непредсказуемое поведение при торможении. Проверять давление нужно сразу во всех колесах, а не только в одном.

Шестая ошибка — игнорирование изменения нагрузки. Если автомобиль загружен багажом или буксирует прицеп, давление в шинах следует повысить на 0,2–0,3 атмосферы по сравнению со стандартным. Это позволяет избежать перегрева и преждевременного износа.

Седьмая ошибка — путаница в единицах измерения. Манометры могут показывать давление в атмосферах, барах, килопаскалях или фунтах на квадратный дюйм. Для точности важно знать, что 2 атмосферы — это примерно 203 кПа или 29 PSI. Неправильный пересчет может привести к ошибке при накачке.

Восьмая ошибка — слепое доверие сервисам. В автосервисах часто используют усредненные значения давления, которые не всегда соответствуют рекомендациям производителя. Перед посещением следует свериться с табличкой на стойке двери или с технической документацией автомобиля.

Современные автомобили часто оснащаются системой контроля давления, но даже она не всегда реагирует на незначительные отклонения. В условиях, когда климат и качество дорог в России далеки от идеальных, регулярная проверка давления становится особенно актуальной. По данным экспертов, правильное давление в шинах позволяет снизить расход топлива на 3–5%, а срок службы шин увеличить на 20–30%. Это не только экономия, но и весомый вклад в безопасность на дорогах.

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