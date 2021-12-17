8 признаков плохого водителя: протестируй соседа по парковке
1. Неаккуратная или, правильнее будет сказать, некорректная парковка. Были же, наверное, в вашей водительской практике случаи, когда занимали «чужое» место, или, скажем, ставили машину не «елочкой», как положено, а вдоль проезжей части? А во дворах? Пешеходы, поди, не раз желали Вам за глаза «всего и побольше».
2. Остановка в стиле «такси». Знаете, это как? Это когда водитель, едущий перед вами, по совершенно разным причинам, резко бьет по педали тормоза. Машина встает как вкопанная, кивая носом и оставляя немного шансов тому, кто едет следом. Не скроем, это ужасно. Но разве Вы сами так не делали в своей практике?
3. Если Вы едете по прямой, не требующей переключения передач механической КПП, согласитесь, Ваша рука должна находиться на рулевом колесе, но никак не на рычаге коробки. Многие мужики, безусловно, любят такую манеру вождения – асы, чего тут говорить! Но ведь и за Вами, поди, водится такой грешок? Если не так – киньте в меня камнем. А вдруг на дороге непредвиденная ситуация, и Вам молниеносно нужно будет отработать рулем? Одной рукой не совсем удобно и эффективно…
4. Необоснованные торможения и даже остановки. Это характерно для тех водителей, кто не совсем внимательно наблюдает за происходящим на дороге. Как итог, усиленный износ тормозных колодок и увеличенный расход топлива. Плюс треплете нервы коллегам по потоку. Узнаете себя со стороны?
5. Неправильно держите руль. Вы совсем забыли, чему Вас учили в автошколе – про классическое положение «без десяти два» или «на три четверти». Это, смеем Вам напомнить, хороший контроль за вращением «баранки». А как поступаете Вы? Руки внутри обода, типа отдыхаете. А если дорожная ситуация вновь потребует от Вас скорейшей реакции? Или, скажем, случилось столкновение, и «выстрелила» подушка безопасности. Травмы от ее удара точно не избежать.
6. Агрессивная езда при недостаточно прогретом двигателе. Водители молодые, да ранние так иногда поступают. Ладно, у них мозги еще «тик-токовские», сырые, но Вы же должны понимать, что жесткая езда – это само по себе плохо, но особенно, когда двигатель холодный и плохо смазанный.
7. Езда, что называется, впритык, без соблюдения безопасной дистанции, к которой нас на дорогах регулярно призывают либо билборды, либо информационные табло. Ехать слишком близко к впереди идущей машине, значит, лишить себя времени адекватно отреагировать на появившуюся проблему. Знакомая, наверное, ситуация?
8. Слабенькое наблюдение за ситуацией на проезжей части. Природная рассеянность плюс эта новомодная напасть в виде искусительных гаджетов. Не будь их, Вы бы точно успели предсказать положение дел на дороге и принять верное решение для избегания аварии. Засуньте смартфон в дальний карман куртки, а ее саму киньте на задний диван. В ПДД же все четко прописано на сей счет.
Какой грех из всех вышеперечисленных самый страшный, решать, конечно же, Вам. Нам же видится, что под понятие «самый-самый» подходит наше общее нежелание увидеть свои пороки, параллельно обвиняя во всем других. Даже если это «не твоя вина», спросите себя, а Вы смогли бы сделать что-то такое, чтобы избежать судьбоносного промаха? Хорошие водители (а Вы, надеемся, именно из их числа) задают этот вопрос именно себе, поскольку знают, что нет смысла в надписи «я был прав» на своем надгробии.
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