8 самых экономичных кроссоверов 2021 года
Фото: Honda
Кроссоверы ценят за универсальность и мощность, но экономичностью они никогда не отличались. Однако в последнее время на рынке появились модели, которые удивляют небольшим расходом топлива. Это стало возможным, прежде всего, благодаря современным двигателям и развитию гибридных технологий.
Land Rover Range Rover Sport P400e
Гибридный среднеразмерный кроссовер Range Rover Sport P400e оснащен 2,0-литровым турбомотором I4 и дополнен двумя электродвигателями. Суммарная отдача установки превышает 400 лошадиных сил. При этом средний расход топлива составляет 5,6 литра на «сотню». Это бесспорный лидер по экономичности в современном SUV-сегменте.
Lexus NX 300h
Lexus NX 300h – компактный гибридный внедорожник доступен в трех уровнях оснащения. Все комплектации поставляются с гибридной системой на базе 2,5-литрового четырехцилиндрового двигателя суммарной мощностью без малого 200 лошадиных сил. Средний расход топлива составляет 7,6 литра на «сотню», а трассовый – 7,1 литра.
Nissan X-Trail
Nissan Rogue нового поколения, который в России будут продавать под именем X-Trail, отличается от предшественника более стильным дизайном, современным интерьером и отличной управляемостью. Версия с 2,5-литровой «четверкой» выдает 185 лошадиных сил и тратит на «сотню» 8,1 литра бензина (6,9 литра по трассе), что делает автомобиль идеальным кроссовером для повседневных поездок.
Toyota RAV4 Hybrid
Toyota RAV4 - один из самых популярных кроссоверов в мире. Гибридная версия оснащается 2,5-литровой «четверкой», которой помогают два электромотора. Суммарная отдача установки достигает 222 лошадиных сил. Средний расход топлива составляет 5,9 литра.
Chevrolet Trailblazer
Chevrolet возродил имя Trailblazer для нового привлекательного субкомпактного кроссовера. Версия с 1,3-литровым трехцилиндровым двигателем и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач выдает в российской спецификации 150 лошадиных сил и тратит 8,4 литра бензина на 100 километров пути. На шоссе показатель еще лучше – 7,8 литра.
Subaru Crosstrek
Субкомпактный внедорожник Crosstrek – воплощение продуманной концепции японского автопроизводителя. Автомобиль оснащен эффективным и отзывчивым 2,5-литровым четырехцилиндровым оппозитным двигателем, который развивает до 154 лошадиных сил и тратит 7,8 литра на «сотню» в смешанном цикле.
Toyota Highlander Hybrid
Многие автопроизводители предлагают трехрядные внедорожники среднего размера, но лишь немногие из них имеют гибридные версии. Toyota Highlander Hybrid 2021 года – это кроссовер, оснащенный 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем в паре с гибридной системой. Суммарная отдача достигает 246 лошадиных сил, а средний расход топлива – 6,5 литра на каждые 100 километров пути.
Honda CR-V Hybrid
CR-V Hybrid – это компактный полноприводный кроссовер, оснащенный 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем, работающим в сочетании с гибридной трансмиссией. Суммарная мощность установки составляет 215 лошадиных сил. Расход в смешанном цикле – 6,2 литра на «сотню», а на шоссе он снижается до 5,8 литра.
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