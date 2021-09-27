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27 сентября 2021, 19:30

8 самых странных и неизвестных автомобилей Nissan в истории

Сейчас Nissan – один из крупнейших мировых автопроизводителей. Но в середине прошлого века Datsun/Nissan была местной компанией, практически неизвестной за пределами Японии. Только в 1960-х годах ее популярность во всем мире начала расти.
Фото: Nissan

Отчасти росту популярности компания обязана своим инновационным разработкам. Но некоторые модели марки оказывались чересчур странным и даже не доходили до серийного производства или были выпущены очень ограниченным тиражом.

Nissan Trail Runner


1990-е и начало 2000-х годов вполне можно считать золотой эрой для странных автомобилей Nissan. Именно тогда родились многие из этих самых безумных моделей. Концепт-кар Trail Runner дебютировал в 1997 году и представлял собой первую попытку скрестить кроссовер и купе. Автомобиль оснастили 1,8-литровым мотором мощностью 185 сил. Внушительное антикрыло и «поджарый» силуэт смотрятся органично, но значительно опередили свое время. Проект не получил дальнейшего развития и отправился в архив.

Nissan Nails


Концептуальный пикап Nissan Nails представили в 2001 году. По всей видимости, в компании решили повторить успех пикапов, выпускаемых в середине XX века под брендом Datsun. Новинка отличалась инновационным дизайном с низкой грузовой платформой, которая должна была помочь погрузке тяжелых предметов, а кузовные панели были устойчивы к царапинам. Однако, потенциальные покупатели не оценили ни дизайн, ни габариты. Многим автомобиль показался чересчур маленьким и непрактичным. До серийного производства дело так и не дошло.

Nissan DeltaWing


Дизайн для DeltaWing изначально разрабатывал американский специалист по гоночным автомобилям. Затем к проекту присоединился Nissan, пообещав установить в спорткар свой мотор. Уникальная форма DeltaWing меняет традиционные представления о том, как должен выглядеть гоночный автомобиль. В период с 2012 по 2016 год спорткар участвовал в нескольких крупных гонках на выносливость, включая 24 часа Ле-Мана и 12 часов Себринга. Он никогда не выигрывал и даже не занимал поул-позицию, но неизменно привлекал внимание благодаря своей впечатляющей внешности. В 2017 регламент изменили и DeltaWing отправился в отставку.

Nissan Judo


Автомобиль дебютировал на Токийском автосалоне в 1987 году. Это был компактный внедорожник со спортивным характером и целым рядом необычных дизайнерских решений. Запасное колесо располагалось за задним бампером. Вместо традиционного люка на крыше, панель сдвигалась назад единым целым так, что заднее стекло закрывало бампер и запаску.

Nissan R390


В конце 1990-х правила гонки 24 часов Ле-Мана изменились и теперь любой автомобиль-участник должны был быть построен на базе существующей серийной модели. Так на свет появился один-единственный мощный дорожный суперкар Nissan R390, на базе которого создали несколько гоночных прототипов. Предполагается, что он мог развивать скорость свыше 320 км/ч, но официального подтверждения этому нет. Возможно, это был самый быстрый автомобиль того времени, но Nissan спрятал R390 в своем музее.

Nissan Murano CrossCabriolet

Nissan Murano CrossCabriolet
История знает несколько попыток скрестить кабриолет и внедорожник, но все они были ужасными. Лишнее тому подтверждение – Nissan Murano CrossCabriolet. Автомобиль выглядит довольно странно, как и положено любому кроссоверу с откидным верхом. Несмотря на это, продажи новинки стартовали в 2011 году и продолжались до 2014 года. Автомобиль продавался на удивление неплохо.

Nissan Saurus Jr


Маленький Saurus Jr – важная веха в истории Nissan, поскольку это был первый автомобиль, полностью разработанный гоночным подразделением Nismo (от Nissan Motorsport). Он был задуман как доступный спорткар для трек-дней и долгое время «работал» учебным автомобилем в гоночной школе Nissan. Всего было выпущено 120 экземпляров.

Nissan NCS


Nissan NCS – странный и откровенно уроливый концепт. Упоминаний о нем в Сети практически нет, хотя он дебютировал сравнительно недавно – в 1999 году на автосалоне в Чикаго. В архивном пресс-релизе того времени говорится, что автомобиль сочетает в себе «стиль спортивного седана с универсальностью минивена».

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