8 самых уродливых «американцев» за 70 лет
1950-е: Packard Hawk
В 1950-х годах было не так уж много автомобилей, которые можно было бы классифицировать как маслкары. Сегмент обрел настоящую популярность лишь в 1960-х. Тем не менее, ярким примером уродливого дизайна можно считать Packard Hawk образца 1958 года. Споры вокруг модели шли с самого начала. С одной стороны, автомобиль мог похвастаться турбомотором V8, который развивал внушительные 275 л.с., но покупателей отпугивал неоднозначный дизайн передней части, где радиаторная решетка многим напоминала трубку пылесоса. В итоге, сборка спорткара продолжалась всего один год.
1960-е: Pontiac Grand Prix
Модель первого поколения можно с уверенностью назвать невероятно стильным и роскошным автомобилем. Однако второе поколение, появившееся в 1969 году, изменилось не в лучшую сторону. Особенно неудачно выглядела передняя часть с некрасивой радиаторной решеткой. В техническом плане вопросов к Grand Prix не было. Он оснащался двигателем V8 мощностью 370 л.с., что обеспечивало ему стабильно высокие продажи несмотря на изъяны в дизайне.
1970-е: Ford Mustang II King Cobra
Ford Mustang II King Cobra кажется странным во всех отношениях и считается одним из худших автомобилей Ford в истории. Выпущенный на рынок в 1978 году, автомобиль был очень медленным, хотя его внешность говорила об обратном. С двигателем V8 он мог разогнаться всего до 212 км/ч, что явно недостаточно маслкара. С точки зрения стиля основные претензии сводились к обрубленной и довольно скучной задней части и к уродливой кобре, изображенной на капоте.
1980-е: Dodge Shelby Charger
Dodge Charger Shelby 1983 года построен на базе стандартного Charger и отличается переработанной подвеской, усиленными тормозами, более острым рулевым управлением, а в 1984 году штатному 110-сильному мотору добавили немного мощности. Но изменения в дизайне сделали модель больше похожей на игрушечную машинку, чем на брутальный маслкар.
1990-е: Chevrolet Camaro
Четвертое поколение Chevrolet Camaro было выпущено в 1993 году. В целом это был добротный автомобиль с хорошей управляемостью, который разгонялся до 100 км/ч за 5,2 секунды. Проблема крылась не в технических характеристиках, а в дизайне. Автомобиль иногда называют Catfish Camaro из-за того, что спереди он немного напоминает сома. Чересчур мягкие линии дизайна совершенно не были свойственный маслкарам.
2000-е: Dodge Neon SRT-4
Dodge Neon SRT-4 – очень уродливая машина. Округлые обводы кузова со странными фарами и неожиданно компактные размеры создавали впечатление, что машина будет ехать очень медленно. Но внешний вид SRT-4 обманчив. Автомобиль разгоняется до первой «сотни» за 5,6 секунды, благодаря двигателю мощностью 230 л.с., и прекрасно чувствует себя на гоночном треке.
2010-е: Chevrolet Camaro
Шестое поколение Chevrolet Camaro вышло на рынок в 2016 году, и его внешний вид не понравился поклонникам маслкаров. Автомобиль может работать потрясающе, выдавать невероятные 650 л.с. (в версии ZL1) и демонстрировать выдающуюся управляемость, но его дизайн многие сочли убогим. Решетка радиатора слишком велика, из-за чего передняя часть автомобиля выглядит негармонично. Большая решетка радиатора сейчас вошла в моду, но смотрится она хорошо далеко не на всех машинах, и Camaro – одна из таких машин. После рестайлинга 2020 года Camaro стал выглядеть более привлекательно.
2020-е: Dodge Durango Hellcat
Новое десятилетие только началось, и в семействе маслкаров вполне может появиться очередной «гадкий утенок», но пока самым уродливым автомобилем считается кроссовер Dodge Durango SRT Hellcat. Оснащенный новым двигателем HEMI SRT Hellcat V8, автомобиль развивает мощность 710 л.с. и может разгоняться до 290 км/ч – впечатляющие показатели для внедорожников такого калибра. Но внешне автомобиль выглядит непривлекательно и громоздко с ужасно раздутой передней частью, которую будто просто приклеили к корпусу стандартного Durango.
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