8 способов подготовиться автолюбителю к зиме
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Зимние поездки на машине могут доставлять массу неприятностей. Вот несколько неплохих решений, которые позволят получать удовольствие от вождения даже зимой.
Зимние шины
Зимние шины сделаны так, чтобы резина оставалась мягкой при низких температурах, а их края более острые, чтобы лучше выбираться из снега. Хорошая зимняя резина имеет правильный рисунок, который позволяет также утрамбовывать снег, и двигаться без потери сцепления. Без зимней резины практически нет никаких шансов безопасно проехать по снегу.
Накидка на лобовое стекло
Если вы оставляете на ночь автомобиль на улице и не хотите тратить драгоценные минуты перед работой, откалывая лед и счищая снег в -20 градусов ... вам нужно покрывало на лобовое стекло. Между прочим, его часто используют автолюбители из северных штатов Америки. Такое приспособление хорошо защищает от снега и льда, его можно свернуть и бросить в машину. У некоторых для этого есть в багажнике специальные водонепроницаемые ящики. Некоторые покрывала закрывают зеркала и боковые окна. Стоит такое приспособление 20 долларов (1400 рублей).
Шипы и цепи
Если вы живете в местах, где зимой на дорогах часто бывает гололед, не стоит пренебрегать шипами. Да, шипы сильно шумят на асфальте и портят дорожное полотно, но порой без них не обойтись. В качестве альтернативы можно купить цепи.
Внутренние обогреватели
Если у вас нет дистанционного запуска, чтобы прогревать машину по утрам, есть несколько дешевых вариантов, с помощью которых ваша машина будет нагрета и готова к работе, прежде чем вы сядете за руль. Один из них — обогреватель от прикуривателя. Чтобы избежать разряда аккумулятора, можно купить блок питания для работы в ночное время. Второй — установить дистанционный запуск уже после покупки автомобиля.
Антифриз и "незамерзайка"
Это просто напоминание, чтобы убедиться, что в системе вашего автомобиля нет воды. Проверьте антифриз, залейте в бачок омывателя специальную морозоустойчивую жидкость. А если у вас есть автомобиль, который требует времени для нагрева (например, V8, грузовик или внедорожник), вам может пригодиться обогреватель блока цилиндров. Обогреватель блока цилиндров обычно используется для дизельных двигателей, но они предназначены для всех автомобилей. Нагревая жидкости, они помогают автомобилю разогреться до рабочей температуры, что позволяет избежать повреждений, особенно если у вас нет времени дать прогреться автомобилю на холостом ходу.
Дополнительное оборудование
Даже с шипами, полным приводом, блокировкой дифференциалов и достаточно высоким клиренсом можно застрять на заснеженной дороге. Особенно если вы любите загородные поездки, вам пригодятся тяговые доски, буксировочные ремни, соль или наполнитель для кошачьего туалета, пластины для сцепления, лопата для снега, шерстяное одеяло. Наполнитель для кошачьих туалетов используют для создания хорошего сцепления с поверхностью. Соль дает тот же эффект, но может создавать гладкие водянистые поверхности.
Желтые противотуманные фары
Любой, кто использовал желтые противотуманные фары, знает, что они действительно прорезают дымку снежной бури намного лучше, чем белые. Есть низкопрофильные маленькие фонари или блочные квадраты в стиле внедорожника, которые могут аккуратно вписаться в части решетки радиатора многих автомобилей.
Плуг для снега
Это уже крайние меры. Предположим, вы живете где-то, где снег выпадает в очень большом количестве. Такой плуг подойдет если вы захотите расчистить подъездную дорожку. Такие снегоочистители устанавливаются даже на передней части седанов, сварка не требуется.
Гусеницы на авто
Самая крайняя мера, но с такими “колесами” вы практически исключите возможность застрять. Это действительно идеально, только если вы планируете ездить по снегу 100% времени.
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