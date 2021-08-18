8 важных фактов о легендарном тракторе МТЗ-80 «Беларусь»
Фото: МТЗ
На конвейере Минского Тракторного Завода МТЗ-80 находился с осени 1974 года и выпускался на протяжении нескольких десятилетий. На рынке малогабаритных тракторных машин с колесным шасси ему не было равных даже после распада великой державы. Он был востребован как в государственном, так и в частном секторе экономики, и редкие, до сих пор живые экземпляры еще можно встретить на полях некоторых сельхозпредприятий на просторах СНГ.
Мы подготовили несколько фактов из истории МТЗ-80, которые лишний раз подчеркивают значимость и, если хотите, авторитет этого трактора.
1. МТЗ-80 оказался значительно мощнее МТЗ-50, на основе которого был спроектирован, и на 30% производительнее «родственника». Двигатель был усовершенствован до 75-80 л. с. Именно по количеству «лошадок» трактор получил индекс «80».
2. МТЗ-80 успешно прошел испытания в университете Линкольна (США, штат Небраска). По воспоминаниям заводчан, погода была очень жаркая, но двигатель показывал неплохие результаты. Испытатели менялись за рулем так, чтобы ни на секунду не прервать режим работы. Ведущий испытания ученый с мировым именем, профессор Ларсен вынес свой вердикт: «Очень хорошо, отлично»!
3. В 1975 году Государственный комитет по науке и технике СССР своим решением признал трактор «Беларусь» МТЗ-80 лучшей машиной года. За его разработку коллективу МТЗ присуждена первая премия. 27 декабря генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев лично поздравил заводчан.
4. К концу девятой пятилетки (1971-1975 г.г.) выпуск МТЗ-80 достиг 14 250 шт. в год. В период до 1996 года включительно было произведено 1 496 200 тракторов данной серии.
5. За разработку и освоение серийного производства МТЗ-80 сразу 9 заводчан удостоены Государственной премии БССР в области техники. В 1974 году МТЗ-80 получил «золото» в Лейпциг-Клееберге на выставке «Агро-74», а в 1976-м его отметили в Загребе. В 1977-м снова «золото», на сей раз в Венгрии (выставка «Агромашэкспо»).
6. Количество агрегатируемых с трактором машин и орудий увеличилось до 230 наименований - абсолютный рекорд в малом классе. Вот основные модификации трактора: МТЗ-80 – базовый заднеприводный трактор с уменьшенной кабиной; МТЗ-80.1 – улучшенный заднеприводный трактор с увеличенной кабиной; МТЗ-82/82.1 – полноприводный трактор с увеличенной или малой кабиной (в зависимости от версии); МТЗ-80Х/80ХМ – трехколесной трактор, предназначенный для возделывания хлопка. Такая модификация отличается увеличенным клиренсом в 650 мм, а также более мощным 100-сильным мотором Д-240Т; МТЗ-80Л – модификация для лесного хозяйства, предназначенная для трелевки и работ, связанных с восстановлением леса, противопожарных операций. Машина получила 60-сильный мотор, немного сдвинутый вперед; МТЗ-82К – полноприводный трактор с гидросистемой выравнивания и стабилизации остова (использовался для работы на склонах с уклоном более 20 градусов).
7. Кабина была установлена на резиновых амортизаторах (не так чувствуется вибрация остова трактора). Она - цельнометаллическая, каркас жесткий (так безопаснее при опрокидывании). Внутри стенки покрыты тепло-, шумоизоляционными и звукопоглощающими материалами. Для разработки кабины на МТЗ создали специальное конструкторское бюро.
8. Последние, самые современные версии МТЗ-80 могли развивать 35 км/ч. Столь неплохую для трактора динамику обеспечивал 80-сильный дизельный двигатель Д-240. Практика показала, что агрегат получился надежный и прочный - это обстоятельство позволило адаптировать трактор к самым труднодоступным условиям. Производитель предусмотрел регламент ТО, которому надо следовать всем владельцам МТЗ-80: обслуживание трактора проводится как минимум 3 раза – через 60 моточасов, затем через 240 и 960 моточасов.
Потребительские отзывы
Вадим (Брянск): «Реально устаревший трактор, при этом он практически не уступает более современным машинам – я имею ввиду эффективность работы, грузоподъемность и другие самые важные характеристики. По поводу комфорта здесь все понятно: современные модели намного лучше. Но МТЗ-80 дешевле в обслуживании, и, пожалуй, это самый лучший вариант для экономных ферментов. Трактор потребляет максимум 17 л/ч, если работа связана с пахотой. В менее трудоемких операциях получается в районе 6 литров. Трактор справляется с поставленными задачами - предназначен для возделывания почвы. К этому трактору можно цеплять орудия для обработки почвы – мощности предостаточно. Можно цеплять и роторные косилки, и циркулярные пилы, чтобы пилить дрова, например».
Николай (Новосибирск): «Модель дешевле в эксплуатации, чем современные российские аналоги. Простая конструкция, высокая ремонтопригодность и надежность. Можно крепить различные навесные опции. Серьезный минус – маленькая кабина и лишь задний привод, из-за этого есть проблемы с проходимостью. Для запуска двигателя нужен пусковой мотор ПД-17, которого нет в более современных моделях, которые заводятся с помощью привычного стартера. Но, несмотря на все эти неудобства, МТЗ-80 является незаменимой вещью для простых сельских жителей, желающих неплохо заработать».
Евгений (Екатеринбург): «Всемогущий и не убиваемый трактор – это если МТЗ-80 охарактеризовать двумя словами. Машина собрана из оригинальных комплектующих, без каких-либо китайских подделок. В селе МТЗ-80 просто незаменим, даже несмотря на отсутствие полного привода. При разгрузке назад передние колеса могут отрываться от земли, но это дело поправимое – просто надо меньше загружать. Расход дизеля не превышает 15 л/ч, минимальный расход - 5 литров».
Клим (Смоленск): «Эта машина стоит потраченных денег, и в своем классе ей нет равных. МТЗ-80 – пережиток прошлого, но актуальный до сих пор. Не знаю, почему так. Может, потому что советскую технику делали на века. А новые российские тракторы более дорогие по цене и по стоимости обслуживания. Для 1980-х это был отличный трактор, а сейчас это просто рабочая лошадка, которая не вызывает никаких эмоций – мол, лишь бы работала и приносила доход. Тогда впечатления были другие. При этом я понимаю, что более современные модели не идут ни в какое сравнение с МТЗ-80. Они экономичнее, современнее и надежнее. Расход топлива у МТЗ-80 составляет максимум 15 л/ч, можно заливать любое горючее. Древний двигатель Д-243 и шумит, и вибрирует, и скрипит, но по-прежнему работает. Он как будто вечный, если его регулярно ремонтировать, менять запчасти и т.д.».
А можно ли сегодня купить МТЗ-80?
Можно, хоть предложений о продаже не так и много. Преимущественно расстаются с тракторами образца начала 1990-х. За машины просят 280 000 – 450 000 рублей, пробег либо не указывается вовсе, либо озвучивается цифра типа 1 300-3 200 моточасов.
В сопроводительной информации, как правило, значится, что МТЗ-80 – «отличный помощник в хозяйстве, настоящий работяга» или что-то в этом духе. Можно прочесть про недавно пройденный капремонт и резину, которая «еще послужит». Большая вероятность того, что вместе с трактором вам отгрузят в придачу «большое количество запасных частей» и даже стальную 6-тонную телегу. А кто-то и вовсе готов обменять МТЗ-80 на «Газель», правда, как пишет продавец, «на адекватную».
- 595 000 РMazda 6 2010 в Москве
- 8 397 000 РLand Rover Range Rover 2018 в Москве
- 1 170 000 РCadillac SRX 2011 в Москве
- 850 000 РГАЗ ГАЗель Next 2021 в Москве
- 300 000 РГАЗ ГАЗель 3302 2019 в Москве
- 4 200 000 РMercedes G-класс AMG 2013 в Москве
- 1 350 000 РMercedes M-класс 2006 в Москве
- 577 777 РVolkswagen Jetta 2012 в Москве
- 2 935 000 РChevrolet Tahoe 2016 в Москве
- 620 000 РPeugeot 3008 2012 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий