Как старый баркас превратили в современное жилье и почему все больше семей выбирают жизнь на воде

80-летний голландский баркас стал автономным домом для семьи с детьми на воде

Семья из четырех человек переехала на 80-летний голландский баркас, превратив его в автономный дом с современным интерьером и солнечными панелями. Такой выбор позволяет экономить, менять локацию и жить вне зависимости от городской инфраструктуры. Почему этот тренд набирает обороты - в нашем материале.

Семья из четырех человек переехала на 80-летний голландский баркас, превратив его в автономный дом с современным интерьером и солнечными панелями. Такой выбор позволяет экономить, менять локацию и жить вне зависимости от городской инфраструктуры. Почему этот тренд набирает обороты - в нашем материале.

Жизнь на воде становится не просто экзотикой, но реальной альтернативой городской суете и дорогому жилью. Семья Роб и Гейл, воспитывающая близнецов, выбрала именно такой путь: они превратили старинный голландский баркас 1940-х годов в полноценный автономный дом, что позволило сэкономить на недвижимости и обрести уникальный опыт.

Переход к плавучему дому не был спонтанным. До этого семья жила в квартире, на двух других лодках и даже два года в фургоне. Этот опыт помог понять, что баркас даёт свободу, мобильность и связь с природой. Спрос на такие решения растёт, особенно в городах с рекордной стоимостью жилья: дом на воде позволяет сменить место без продажи недвижимости.

Фото: Alternative House / Соцсети

Баркас длиной 21 метр и шириной 4,4 метра сохраняет оригинальную рубку, которую большинство владельцев обычно сносит ради террасы. Роб и Гейл оставили её для аутентичности. На крыше установлена солнечная электростанция мощностью 2 кВт с литиевой батареей на 300 Ач, а резервный генератор обеспечивает полную автономию от городских сетей и снижает расходы.

Внутреннее пространство удивляет современным светлым интерьером. Благодаря ширине и продуманной планировке, а также множеству окон и люков, помещение кажется просторным. В отделке преобладают белые стены, натуральное дерево, а кухня в скандинавском стиле радует бирюзовыми фасадами и светлым потолком.

У входа расположена просторная ванная с большим унитазом, кассетным туалетом, стиральной машиной и местом для хранения — редкое удобство для лодки. Кухня оснащена газовой плитой, духовкой, большим холодильником, отдельной морозилкой и множеством шкафов. Два полуострова создают дополнительное пространство для готовки и ужинов.

Гостиная оформлена в современном стиле: два дивана друг напротив друга образуют уютную зону для общения, встроенные стеллажи под потолок — для книг и декора. Вдоль стен предусмотрены ниши для хранения, что особенно важно для семьи с детьми.

Главная спальня выполнена в белых тонах с мягкими текстурами, иллюминаторы и люк делают её светлой. Для близнецов оборудована отдельная детская в скандинавском стиле: две белые кроватки, минималистичный декор, спокойные цвета, создающие атмосферу уюта и безопасности.

Покупка баркаса обошлась в 81 000 фунтов стерлингов (около 110 000 долларов), хотя изначально судно стоило почти вдвое дороже. Семья сознательно отказалась от традиционного жилья ради свободы и мобильности, сумев реализовать мечту об автономном доме на воде без привязки к городской работе.

Популярность жизни на воде и в мобильных домах растёт во всём мире. Всё больше людей ищут альтернативы традиционному быту, чтобы сократить расходы и получить новые впечатления. Жизнь на старинном баркасе — это не только экономия, но и возможность обрести свободу, быть ближе к природе и не зависеть от ритма мегаполиса.