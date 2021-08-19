80-летний водитель лишился прав за превышение скорости
В Австралии полиция поймала водителя на Subaru Impreza WRX, который превысил допустимую скорость на 82 км/ч. Каково же было их удивление, когда узнали, что «шумахеру» уже 80 лет. Он двигался со скоростью 113 миль в час (182 км/ч) в зоне, где ограничение скорости составляет 62 мили в час (100 км/ч). Пожилой водитель лишился прав на шесть месяцев, и ему придется заплатить штраф в размере 1814 австралийских долларов, что составляет около 96735 российских рублей по текущему обменному курсу.
Восьмидесятилетний мужчина из Аделаид-Плейнс был остановлен в среду в 14:45 по местному времени и его немедленно лишили лицензии. Превышение допустимой скорости на 51 милю в час (82 км/ч) - не шутка, заявили в местной полиции, и такой способ вождения «вызывает серьезную озабоченность».
По данным полиции Южной Австралии, водитель был пойман дорожным патрулем на проселочной дороге недалеко от Альмы, которая расположена примерно в часе езды к северу от Аделаиды, столицы Южной Австралии.
В заявлении местных полицейских властей упоминается, что количество серьезных аварий, приведших к гибели людей, в последнее время возросло в Баросе и Среднем Северном районе. В этом году в Южной Австралии было зарегистрировано 64 случая со смертельным исходом, что на 12 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.
«Дорожные патрули будут по-прежнему присутствовать на основных магистралях и шоссе между сельскими поселками, уделяя особое внимание определению скорости, пригодности транспортных средств к дорогам, вождению в нетрезвом виде и в состоянии наркотического опьянения», заявили в полиции.
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