85-летняя бабушка гнала по встречке: водители ловко уворачивались (видео)
Она объяснила, что по ошибке свернула на развязке не в ту сторону, оказалась на полосе встречного движения и решила побыстрее добраться до ближайшего съезда, чтобы развернуться. К счастью, все встречные водители демонстрировали отличную реакцию, и никто в инциденте не пострадал.
Как пояснили в Главном управлении национальных дорог, наиболее распространенной причиной выезда на встречную полосу становится незнание правил. Водителей ждет по меньшей мере штраф в размере 500 злотых (9,3 тыс. рублей по курсу) и 6 штрафных баллов. Злостных нарушителей лишают прав. В полиции напомнили, как действовать в случае ошибки. Водитель, оказавшийся на полосе встречного движения, должен прижаться к обочине и остановиться с «аварийкой». Если добраться до правой обочины невозможно, надо останавливаться слева, вплотную к разделительному барьеру. Затем следует немедленно покинуть автомобиль, перелезть через защитный барьер, позвонить в дорожную службу и ждать помощи. Ни при каких обстоятельствах нельзя пытаться самостоятельно развернуться.
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