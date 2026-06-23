Машину проверяют чаще, чем себя - почему так происходит у водителей

87% россиян обслуживают авто чаще, чем проходят медосмотр сами: что это значит

Большинство российских водителей не забывают о регулярном техобслуживании своих машин, но к собственному здоровью относятся менее внимательно. Почему профилактика авто стала привычкой, а медосмотр - нет, и как это влияет на жизнь? Эксперты объясняют неожиданные причины и последствия. Мало кто задумывается, что такая разница может обернуться серьезными проблемами.

Большинство российских водителей не забывают о регулярном техобслуживании своих машин, но к собственному здоровью относятся менее внимательно. Почему профилактика авто стала привычкой, а медосмотр - нет, и как это влияет на жизнь? Эксперты объясняют неожиданные причины и последствия. Мало кто задумывается, что такая разница может обернуться серьезными проблемами.

Для российских автомобилистов забота о техническом состоянии машины давно стала делом привычным и обязательным. Как выяснилось, 87% владельцев авто не пропускают регламентное обслуживание хотя бы раз в год. Это не просто формальность: своевременная замена масла, фильтров и базовая диагностика позволяют избежать дорогостоящих поломок и сбоев в самый неподходящий момент. Интересно, что треть опрошенных посещают сервис даже дважды в год, а еще 10% - чаще. Только 3% признают, что обращаются к специалистам лишь при явных проблемах. Такие данные приводит исследование Fit Service и сети клиник «Будь Здоров», на которое ссылается «Российская Газета».

Однако когда речь заходит о собственном здоровье, статистика выглядит иначе. Регулярные медицинские чекапы хотя бы раз в год проходят только 53% респондентов. Для 44% опрошенных нормой стала проверка здоровья раз в год, но почти половина - 49% - делают это реже или вовсе не придерживаются никакого графика. Еще 9% никогда не проходили полноценный чекап, а 24% идут к врачу только при явных симптомах. Получается, что привычка к профилактике в отношении себя пока не так сильна, как в отношении автомобиля.

Эксперты отмечают, что автомобиль для россиян давно перестал быть роскошью и стал необходимостью. Именно поэтому культура профилактики в автосервисах уже сформировалась: все понимают, что если не заменить масло вовремя, можно попасть на серьезный ремонт. А вот с собственным здоровьем такой прямой связи многие не видят, хотя логика абсолютно та же - профилактика всегда проще и дешевле, чем «капитальный ремонт» организма. Как отмечают специалисты, это может привести к тому, что люди упускают момент, когда проблему еще можно решить малой кровью.

Интересно, что даже среди дисциплинированных автовладельцев не все одинаково внимательно относятся к себе. Среди тех, кто регулярно обслуживает машину, только 70% также проходят профилактические медосмотры хотя бы раз в год. Остальные признают, что к врачам обращаются редко или только при серьезных жалобах. В этой группе заметен и гендерный дисбаланс: женщины чаще заботятся о здоровье - 79% из них, регулярно проходящих ТО, следят и за своим состоянием, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 64%.

Возраст тоже играет роль. Среди россиян старше 35 лет доля тех, кто не забывает ни про ТО, ни про чекапы, достигает примерно 75%. Молодежь до 35 лет чаще откладывает профилактику здоровья на потом, что может привести к неприятным последствиям. Такая тенденция подтверждается и другими исследованиями: например, в материале о том, как своевременная проверка тормозной жидкости помогает избежать серьезных проблем с машиной, подчеркивается важность регулярного контроля технических систем - подробнее об этом читайте здесь.

В целом, ситуация показывает, что россияне научились заботиться о своих автомобилях, но к собственному здоровью пока относятся менее ответственно. Это может быть связано с тем, что последствия технических проблем видны сразу, а проблемы со здоровьем часто накапливаются незаметно. По информации «Российская Газета», эксперты советуют не откладывать профилактику и для себя: регулярные чекапы позволяют выявить болезни на ранней стадии, когда лечение проще и дешевле. Важно помнить, что здоровье - не менее ценный ресурс, чем исправная машина, и требует такого же внимания и дисциплины.