88-тонный самосвал Volvo сдвинул с места конструктор LEGO Technic!
С помощью нового набора LEGO Technic «Самосвал Volvo 6х6» на 2193 детали команды из США, Нигерии, Японии и Швеции должны были придумать, как сдвинуть с места огромный самосвал Volvo. Несмотря на все свои различия и разницу часовых поясов, ребятам не только удалось организовать рабочий процесс, но и делать все очень быстро и эффективно. Организаторы даже решили усложнить юным инженерам задачу и нагрузили оригинальный самосвал камнями, доведя вес машины до 88 тонн.
Три месяца работы, 728 168 деталей конструктора, 80 буксировочных платформ, объединенных вместе и приводимых в действие 1920 моторчиками LEGO Technic Control + XL… И все ради того, чтобы не только сдвинуть с места самосвал, но и протащить его на 50 метров. Правда, первая попытка оказалась неудачной, элементы конструктора не выдержали нагрузку и задымились. Ребята не сдались, они проявили завидное упорство и сумели внести изменения в свой проект.
Целью этого необычного состязания было не только поощрить детей к командной работе, причем на расстоянии, но и помочь им в освоении STEM-дисциплин, которые будут играть важную роль в жизни нового поколения. Результаты челленджа больше всего потрясли взрослых, они признались, что не ожидали от ребят такой упорной, слаженной работы, креативного подхода и смелости в достижении своей цели. Так что нам есть чему учиться у подрастающего поколения.
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