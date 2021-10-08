9 автомобилей, которые собирают вовсе не там, где все думают
Фото: Mercedes-Benz
Одни модели местные компании выпускают по лицензии, другие – собирают отверточным методом из готовых машинокомплектов, а иногда производство той или иной модели полностью переносят в другую страну.
Honda Civic Type R – Великобритания
Civic – одна из самых важных моделей в истории Honda. С 2001 года хот-хэтч собирали на заводе в Суиндоне (Великобритания). Новое поколение должно дебютировать в следующем году, но производство перенесут в другое место. Несколько лет назад Honda приняла решение закрыть свой британский завод, и в июле 2021 года с конвейера сошел последний английский Civic.
Chevrolet Trailblazer – Южная Корея
Trailblazer – одна из лучших и самых популярных моделей Chevrolet во всем мире. Внедорожник с таким именем дебютировал в 2001 году. Со временем Trailblazer лишился рамы и превратился в кроссовер. Сейчас его собирают на заводе General Motors в Южной Корее. Именно оттуда автомобили поставляют и на российский рынок.
Audi Q7 – Словакия
Обновленный кроссовер Audi Q7 дебютировал в июле 2019 года. Собирают его на заводе Volkswagen в Братиславе (Словакия). Это единственный в мире автозавод, который производит под одной крышей автомобили пяти брендов – Volkswagen, Audi, Škoda, Seat и Porsche. Кроме того, местные инженеры принимают активное участие в разработке Audi Q7 следующего поколения.
Jeep Renegade – Италия
Маленький и задорный Jeep Renegade обладает неплохими внедорожными характеристиками и вместительным багажником, что позволяет ему также успешно скитаться по торговым центрам, как и путешествовать по бездорожью. В то время как большинство моделей Jeep производятся в Америке, Renegade нового поколения выпускают исключительно на заводе корпорации Stellantis в Мельфи (Италия).
Mercedes-Benz GLB – Мексика
Новый Mercedes-Benz GLB – это премиальный компактный кроссовер с 7-местным салоном и неплохим багажным отсеком. Новинку собирают на заводе Mercedes-Benz в Агуаскальентесе, поскольку рабочая сила в Мексика существенно дешевле, чем в Германии или даже в США.
Buick Envision – Китай
Buick Envision – это небольшой пятиместный кроссовер, который собирают на заводе SAIC-GM Dongyue North. Но модель не предназначена исключительно для китайского рынка. Из Поднебесной его экспортируют в США, Канаду и Мексику.
Ford EcoSport – Индия
Новый Ford EcoSport – это недорогой компактный кроссовер со спортивным характером. Несмотря на масштабное закрытие заводов Ford в Европе и России, предприятие в Ченнаи продолжает успешно работать. EcoSport выпускают на заводе Ford Chennai в Индии и продают в США, Китае, Таиланде.
Toyota GR Supra – Австрия
Спустя почти два десятка лет японский автопроизводитель решил возродить спорткар Supra. Новинка построена на одной платформе с родстером BMW Z4 и выпускается с ним на одном предприятии – австрийском заводе Magna Steyr. К слову, кроме этих двух моделей здесь также собирают Mercedes G-Class и Jaguar E-Pace.
Chevrolet Spark – Южная Корея
Многие автопроизводители в последние годы сняли с производства субкомпактные хэтчбеки и переключили внимание на субкомпактные кроссоверы. Однако Chevrolet продолжает выпускать малолитражный хэтчбек Spark, который сменил поколение в 2018 году. Собирают его, как и раньше, в Южной Корее на прежнем заводе Daewoo Motors. В Узбекистане сейчас выпускают Chevrolet Spark предыдущего поколения (М300).
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