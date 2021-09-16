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16 сентября 2021, 16:48

9 дешевых автомобилей, которые любят богачи

Роскошный дорогой автомобиль олицетворяет высокий статус своего владельца. Богачи готовы платить сотни тысяч долларов за эксклюзивную комплектацию и ограниченный тираж. Но есть среди них и те, кто предпочитает ездить на простых, порой даже невзрачных автомобилях.
Фото: РБК

Многие из упомянутых в этой статье знаменитостей и миллионеров в свое время собрали уникальные коллекции автомобилей, но в качестве машины на каждый день они по-прежнему предпочитают вполне обычные и недорогие автомобили массового сегмента.

Honda Accord


По данным Forbes, состояние Джеффа Безоса, основателя Amazon и самого богатого человека в мире, составляет 190 млрд долларов. Он также управляет другими бизнес-инвестициями через созданный им венчурный фонд Bezos Investments. Имея в своем распоряжении такую астрономическую сумму денег, можно сказать, что цена даже самого дорогого автомобиля для него не имеет значения. Возможно поэтому Джефф Безос не пытался поразить чье-то воображение и 20 лет разъезжал на дешевом автомобиле - старенькой Honda Accord 1996 года выпуска.

Acura TSX


Основатель Facebook Марк Цукерберг, с состоянием порядка 70 млрд долларов, выбрал скромный Acura TSX за 30 000 долларов, поскольку он полагает, что это удобный, безопасный и неброский автомобиль. Цукерберг мог бы купить себе любой самый экзотический автомобиль, но предпочитает не выделяться на дороге. Кстати, второй его автомобиль – Volkswagen Golf GTI.

Ford F-150


Утилитарный пикап Ford F-150 King Ranch 2006 года выпуска водит владелица сети гипермаркетов Walmart Элис Уолтон, которая считается самой богатой женщиной мира. Причина столь необычного выбора авто для представительницы прекрасного очень сентиментальная. Ее отец, Сэм Уолтон, в свое время ездил тоже на пикапе Ford F-150 только 1979 года выпуска.

Chevrolet Suburban


Один из самых внушительных и дорогих автомобилей нашего списка принадлежит Майклу Блумбергу, основателю компании Bloomberg и бывшему мэру Нью-Йорка, чье состояние оценивается в 60 млрд долларов. Финансовый магнат, политик, писатель и филантроп использует его для ежедневных поездок на работу.

Smart ForTwo


Крошечный Smart ForTwo, который стоит примерно 12 000 долларов, принадлежит голливудскому актеру, режиссеру и продюсеру Мелу Гибсону, чье состояние оценивают в 425 млн долларов. Мел Гибсон любит автомобили, у него есть впечатляющая коллекция редких и экзотических машин. Однако даже с таким гаражом кинозвезда предпочитает водить малыш Smart.

Fiat Punto


Fiat Punto стоимостью порядка 20 000 долларов – любимая машина молодого британского актера Дэниела Рэдклиффа, завоевавшего известность благодаря роли Гарри Поттера. Его состояние в 100 млн долларов делает Дэниела одним из самых богатых молодых людей Соединенного Королевства. Он мог бы позволить себе любой модный дорогой автомобиль, но предпочитает маленький итальянский хэтчбек.

Toyota Camry


За рулем черной Toyota Camry обитатели Беверли-Хиллз частенько видят Сэмюэля Л. Джексона, который считается одной из самых богатых голливудских звезд. Его состояние превышает 220 млн долларов. Несмотря на всю известность и богатство, Сэмюэл Л. Джексон предпочитает оставаться сдержанным и водит недорогой, но удобный и надежный японский седан.

Ford Fusion Hybrid


Один из основателей Microsoft Стив Балмер, чье состояние оценивается сейчас в 74 млрд долларов, долгое время отдавал предпочтение автомобилям Ford. Его отец работал в этой компании, и даже сейчас Балмер и Ford поддерживают тесные рабочие отношения. Один из обычных повседневных автомобилей Стива Балмера – гибридный Ford Fusion 2009 года выпуска.

Toyota Pruis


Дизайн гибридного хэтчбека Prius можно назвать довольно скучным, несмотря на это модель полюбилась многим знаменитостям и миллионерам. В числе ее владельцев основатели Google, Сергей Брин и Ларри Пейдж, актеры Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс, Харрисон Форд, Мэтт Деймон, Орландо Блум, Брэдли Купер и другие. Многие из них также являются большими фанатами электромобилей Tesla.

Упомянутые модели: Toyota Prius (от 2 186 000 Р), Fiat Punto, Chevrolet Suburban, Ford Fusion, Smart ForTwo (от 655 000 Р), Ford F-150, Acura TSX, Honda Accord, Toyota Camry (от 1 364 000 Р)
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