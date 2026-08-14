Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

14 августа 2026, 02:09

9 электромотоциклов для города: не нужны права категории А и регистрация

9 электромотоциклов для города: не нужны права категории А и регистрация

До 95 км/ч и 110 км хода без прав: ТОП-9 электромотоциклов, которые не требуют регистрации в ГИБДД

9 электромотоциклов для города: не нужны права категории А и регистрация

Рынок электромотоциклов в России меняется: теперь для управления рядом моделей не требуется ни регистрация в ГИБДД, ни права категории А. Это открывает новые возможности для городских поездок и экономит временя. Разбираемся, какие электробайки попали в топ и почему они актуальны именно сейчас.

Рынок электромотоциклов в России меняется: теперь для управления рядом моделей не требуется ни регистрация в ГИБДД, ни права категории А. Это открывает новые возможности для городских поездок и экономит временя. Разбираемся, какие электробайки попали в топ и почему они актуальны именно сейчас.

В последние годы электромотоциклы уверенно завоевывают российские города. Причина проста: для управления большинством моделей мощностью до 4000 Вт не нужны права категории А и регистрация в ГИБДД. Это позволяет буквально сразу после покупки выехать на улицу на новом транспорте.

В статье представлены девять электробайков, которые отличаются не только техническими характеристиками, но и позволяют легально ездить без лишних документов. Среди них — Super-Soco TC Max, способный разгоняться до 95 км/ч и преодолевать до 110 км на одной зарядке. Его дизайн и управляемость делают модель удобной для ежедневных поездок по городу.

Альрендо ТС Браво - выбор для тех, кто ценит динамику: двигатель на 80 кВт и запас хода до 400 км позволяют не задумываться о дальности маршрута. Tinbot RS-1 - сочетает современные технологии и привлекательный внешний вид. Super Soco Street Hunter отличается спортивным стилем и дерзким характером, а ELECTRON Diavel Pro сочетает в себе маневренность с эргономикой круизера.

В списке также ELECTRON GTR, ориентированный на любителей скорости и комфорта, и Ducati Panigale — визуальная копия культового спортбайка, дарящая ощущение легкости на дороге. ELECTRON BMW RR - классика в электровоплощении, ELECTRON R3 вдохновлен прототипом Yamaha и задает новые стандарты комфорта.

Преимущество таких электробайков - отсутствие необходимости получения права категории А или А1: достаточно категории М или В. Кроме того, не требуется постановка на учет, оформление номеров и прохождение техосмотра. 

Электромотоциклы становятся все более востребованными не только среди молодежи, но и среди опытных водителей, которые ищут альтернативу классическим мотоциклам. Важно отметить, что, несмотря на простоту оформления, безопасность и соблюдение ПДД остаются приоритетом. Для сравнения, в сегменте электровелосипедов также наблюдается рост интереса - например, модель Minako F7 отличается складной рамой и запасом хода, что демонстрирует тенденцию к мобильности и удобству.

Важно помнить, что максимальная мощность мотоциклов, которые не требуют регистрации в ГИБДД ограничена 4000 Вт, а скорость и запас хода зависят от конкретной модели. 

Упомянутые модели: BMW R 850 RT, Ducati 1199 Panigale
Упомянутые марки: BMW, Ducati
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