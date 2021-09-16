9 фактов о Джои Данлопе — легенде шоссейных гонок
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Джоуи был великолепен на треках. Он с невероятной легкостью побил рекорды и после этого установил несколько новых. Поклонники его называют «королем дороги». Джоуи начал участвовать в гонках в 1969 году, и у него была потрясающая 32-летняя карьера, в результате которой он выиграл пять титулов чемпиона мира TT Formula One, одержал 26 побед на острове Мэн и еще более 160 других побед. Джои скончался в 2000 году в возрасте 46 лет, оставив миру приятные воспоминания о своей жизни и достижениях.
Вот некоторые краткие сведения о легендарном мотогонщике Джои Данлопе, который считается одним из лучших спортсменов Северной Ирландии.
Женился на возлюбленной своего детства
Джоуи познакомился и начал встречаться с Линдой в возрасте 16 лет, девушка была младше его на год. Два года спустя влюбленные обручились, и вскоре последовала свадьба, именно 22 сентября 1972 года. Через два года после свадьбы появилась на свет Джули, старшая из пятерых детей. Остальные дети — Гэри, Ричард, Донна и Джоанн.
Выжил при кораблекрушении
23 мая 1985 года, путешествуя из Северной Ирландии на остров Мэн на ежегодную гонку TT, Джои сел на лодку, ранее использовавшуюся для рыбной ловли, под названием «Торнамона». Когда лодка отходила из Стренгфорда, графство Даун, на ней были мотоциклы, оборудование и другие водители. Однако из-за сильного течения Торнамона столкнулась со скалой Святого Патрика. К счастью, все 13 пассажиров и экипаж, включая Джоуи, были спасены.
Очень суеверный
Джои был крайне суеверен. Помимо прочего, он любил носить красную футболку под своим гоночным комбинезоном, в то время как его шлем всегда был желтым, а его номер — 3.
Съемки в кино
Джои не хотел славы, блеска и гламура, тем не менее, он был показан в некоторых документальных фильмах о своей карьере. Главным образом для того, чтобы показать, что значит гонка на трассе IOM TT с точки зрения гонщика, Джоуи был показан в V-Four Victory, выпущенном в 1983 году. Кроме того, после его смерти он был показан в фильме 2013 года «Джоуи: Человек, который покорил ТТ», а также в фильме 2014 года о нем и его брате Роберте Данлопе под названием «Дорога».
Награжден рыцарским орденом MBE
Член Наивысшего ордена Британской империи (MBE) — это рыцарский орден Великобритании, которым награждают за выдающиеся национальные или региональные достижения. Это третий по величине орден Британской империи после CBE и OBE. Эти почетные награды, учрежденные в 1917 году королем Георгом V, являются одними из самых желанных в Соединенном Королевстве. В 1986 году Джои был награжден MBE за заслуги перед автоспортом.
Любил благотворительность
Джои Данлоп активно занимался благотворительностью, но редко попадал в заголовки газет. Он помогал румынским сиротам. В 1992 году Джои лично поехал доставить еду, одежду и медицинские принадлежности в приюты для сирот в Румынии и Албании, что сделало его одним из лучших послов Северного острова.
Удостоен ВТО
Благотворительность Джои редко попадала в новости, он выполнял работу не привлекая к себе внимания. Однако, мир пристально наблюдал за ним. В 1996 году Джои в одиночестве проехал через Восточную Европу, вплоть до Румынии, Боснии и Албании, доставляя помощь. За это и многое другое он был удостоен ВТО.
Несчастный случай со смертельным исходом
Джои Данлоп погиб во время гонки в воскресенье, 2 июля 2000 года, в результате несчастного случая. Трагический инцидент произошел во время эстонских шоссейных гонок на 3,7-мильной трассе «Пирита-Козе-Клоостриметса». На третьем круге гонки при прохождении последнего поворота заднее колесо Джои вылетело. При неизбежной аварии Джои бросил мотоцикл, но врезался в дерево. Он умер мгновенно.
Место в истории
Джои признан величайшим спортсменом Северной Ирландии всех времен. 27 января 2015 года газета Belfast Telegraph провела опрос, чтобы определить величайшую спортивную звезду Северной Ирландии. В специальном опросе, который был организован по случаю 20-летия церемонии вручения награды Belfast Telegraph Sports Awards, экспертная комиссия включила в шорт-лист 20 великих спортсменов Северной Ирландии куда вошли легендарный футболист Джордж Бест и четырехкратный победитель Major-турниров в гольф Рори Макллрой, которые заняли второе и третье места, а Джоуи опередил их и занял первое место.
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