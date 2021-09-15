9 главных достоинств роскошного дома на колесах за 3 млн долларов
Внутри автодома Marchi есть все, что вы ожидаете от роскошного особняка на колесах: электрические раздвижные двери, полностью оборудованная кухня, изготовленная на заказ мебель, тропический душ, камин, просторная гостиная и роскошная главная спальня с кроватью размера «king-size» и отдельной душевой.
Просторная гостиная
Благодаря продуманному дизайну, гостиная зона максимально комфортна как для хозяев, так и для гостей. Здесь есть П-образный четырехметровый диван и огромный телевизор, а также винный шкаф и ледогенератор. Общая площадь жилых помещений составляет 68 кв.метров, включая основную гостиную и современную мини-кухню, а также гриль на улице.
Сухопутная яхта
EleMMent Palazzo больше напоминает роскошную яхту, чем обычный кемпер. А кабина водителя похожа на кабину самолета с огромным панорамным лобовым стеклом и огромным стеклоочистителем особой конструкции. Перед водителем, как перед пилотом космического корабля, расположены цифровые шкалы приборов, центральный экран медиасистемы и целый пульт кнопок. Завершают образ вращающиеся кожаные сидения и система защиты от солнечных лучшей, которая может затемнять панорамное стекло.
Sky Lounge
Sky Lounge напоминает модный ночной клуб: обнесенная стеной терраса на крыше со встроенной верандой, полом с подогревом и внешней лестницей. Подняться сюда можно на лифте. Здесь можно устроить вечеринку и наслаждаться закатом или звездным небом, в компании друзей, музыки и напитков.
Масштаб и трансформация
В Palazzo, как и во многих других современных домах на колесах, стены могут раздвигаться, удваивая ширину жилого пространства до 5 метров. Два этажа передвижного особняка обеспечивают 68 кв.метров жилой площади. Одним нажатием кнопки можно открыть скрытую лестницу, обеспечивая легкий доступ к верхнему уровню, где находится главная спальня и прилегающая ванная комната.
Большая главная ванная комната
Ванную комнату в EleMMent Palazzo можно назвать настоящим спа-центром. В противовес тесным кабинкам обычных кемперов здесь можно найти полноценный санузел с раковиной, унитазом, тропическим душем и даже шкафом для хранения полотенец.
Роскошная кухня
Открытая мини-кухня создает ощущение большого пространства. С вместительным холодильником, морозильной камерой и льдогенератором у вас будет достаточно места для хранения свежих продуктов и закусок. Здесь также есть плита с вытяжкой, кофемашина и раковина с электронной системой подачи воды.
Огромная главная спальня
Кровать размера «king-size» в главной спальне была разработана компанией Hypnos Beds, которая изготавливает кровати для британской королевской семьи. Они считаются самыми удобными в мире. Постельное белье, также высшего качества, импортировано из Италии. В спальне много места для хранения, есть туалетный столик, огромный телевизор и даже камин.
Яркий дизайн
За дизайн EleMent Palazzo отвечал Луиджи Колани, известный своим сотрудничеством с Fiat и BMW. Ему удалось превратить утилитарный автодом в роскошную сухопутную яхту. Аэродинамический кузов автодома позволяет снизить расход топлива до 20%. Кроме того, компания Marchi Mobile готова учесть индивидуальные пожелания каждого клиента. Все-таки дом на колесах стоит 3 млн долларов.
Мощность двигателя Volvo
EleMMent Palazzo построен на шасси Volvo и оснащен шестицилиндровым двигателем Volvo мощностью 600 л.с. Несмотря на свои внушительные габариты он способен разгоняться до 150 км/ч.
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