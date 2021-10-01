9 крутых автомобилей, которые знаменитости купили в 2021 году
Bugatti Veyron Grand Sport (Anuel AA)
Рэпер Anuel AA пять лет назад поклялся себе, что однажды он станет владельцем мощного суперкара Bugatti. Молодой человек сдержал слово. Недавно он купил потрясающий белый Bugatti Veyron Grand Sport стомостью 2 млн долларов. Автомобиль с 8,0-литровым W16 мощностью в тысячу «лошадей» может разогнаться быстрее 400 км/ч. А съемная прозрачная крыша позволяет в полной мере насладиться поездкой.
Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo (Джей Лено)
Джей Лено – американский актёр, стендап-комик, телеведущий и писатель, наиболее известен как ведущий телепередачи The Tonight Show на канале NBC. А еще он большой любитель автомобилей и обладатель солидной коллекции. В начале года он приобрел очень редкую Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo, вдохновленную легендарным гоночным автомобилем Tipo Stradale 33. Всего было выпущено 33 автомобиля, стоимостью 80 тысяч долларов каждый.
Shelby F-150 Super Snake (Post Malone)
26-летний американский музыкант Post Malone успел собрать внушительную коллекцию автомобилей, в которой представлены такие жемчужины, как Bugatti Chiron, Ford GT и Lamborghini Aventador SV Roadster. Недавно к ним присоединился белый пикап Shelby F-150 Super Snake, оснащенный 5,0-литровым V8 мощностью 750 л.с.
Rolls-Royce Wraith (Джастин Бибер)
Канадский музыкант Джастин Бибер печально известен своим неповторимым вкусом в тюнинге автомобилей. На этот раз по его заказу команда West Coast Customs трансформировала стильный Rolls Royce Wraith в двухцветный серебристо-серый футуристический лимузин, похожий на космический корабль, рассчитанный на 4 человек. Результат получился вполне удовлетворительный отчасти потому, что автомобиль построили в эстетике концепт-кара Vision Next 100, а не на основе фантазий Джастина.
Dodge Charger 1970 года (Кевин Харт)
Комедийному актеру Кевину Харту в последнее время удалось собрать внушительную коллекцию автомобилей. Одной из ее жемчужин был Plymouth Barracuda мощностью 720 л.с. «Был» потому что Харт, к сожалению, не совладал с мощным маслкаром и разбил его. Однако это актера не остановило, и он приобрел уникальный 1000-сильный Dodge Charger 1970 года по прозвищу «Hellraiser».
Porsche 911 от Gunther Werks (Джо Роган)
Ателье Gunther Werks специализируется на восстановлении и доведении до совершенства подержанных Porsche 911. В январе американский спортсмен и телеведущий Джо Роган приобрел один из таких автомобилей, выпущенных тиражом всего в 25 экземпляров. Спорткар оснащен 4,0-литровым оппозитным шестицилиндровым двигателем от Rothsport мощностью 437 л.с.
McLaren Speedtail Hermes (Мэнни Хошбин)
Американский мультимиллионер иранского происхождения Мэнни Хошбин пополнил свою роскошную автомобильную коллекцию третьей моделью линейки Hermes. Суперкар McLaren Speedtail стоимостью 2,5 млн долларов присоединился к Bugatti Chiron и Pagani Huyara.
Lamborghini Urus (Ким Кардашьян)
У сестер Кардашьян слишком много денег, и они могут себе позволить любую причуду. Например, Ким заказала обтянуть белым искусственным мехом кроссовер Lamborghini Urus только для того, чтобы прорекламировать новую линейку домашней одежды из мягкого трикотажа.
Rolls Royce Cullinan (Дрейк)
Рэпер Дрейк заказал в ателье Chrome Hearts новый готический салон для своего внедорожника Rolls Royce Cullinan. Теперь интерьер выглядит как роскошная гостиная графа Дракулы. Если присмотреться можно разглядеть занимательные детали. Например, вместо статуэтки Spirit of Ecstasy на капоте внедорожника появились кресты, а по ободу колесных дисков идет нецензурная надпись «F**k You».
- 4 500 000 РFord F-150 2020 в Москве
- 9 990 000 РPorsche 911 2017 в Москве
- 9 500 000 РFord F-150 2020 в Москве
- 18 990 000 РPorsche 911 Turbo S 2020 в Москве
- 3 299 000 РDodge Charger 2018 в Москве
- 11 860 000 РPorsche 911 2020 в Москве
- 16 248 000 РPorsche 911 Carrera 4S 2021 в Москве
- 11 000 000 РPorsche 911 2017 в Москве
- 7 900 000 РPorsche 911 Turbo S 2010 в Москве
- 17 287 000 РPorsche 911 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий