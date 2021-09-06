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6 сентября 2021, 10:52

9 лучших полноприводных спортивных автомобилей

Американский и европейский рынки дразнят и манят российских автолюбителей своими моделями и ценами. Давайте посмотрим на лучшие полноприводные спорткары, которые, между прочим, в США стоят на вторичном рынке до 30000 долларов (2 млн рублей).
Фото: hotcars.com
9 лучших полноприводных спортивных автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

9 лучших полноприводных спортивных автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

9 лучших полноприводных спортивных автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

9 лучших полноприводных спортивных автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

9 лучших полноприводных спортивных автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

9 лучших полноприводных спортивных автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

9 лучших полноприводных спортивных автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

9 лучших полноприводных спортивных автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

9 лучших полноприводных спортивных автомобилей
9 лучших полноприводных спортивных автомобилей
9 лучших полноприводных спортивных автомобилей
9 лучших полноприводных спортивных автомобилей
9 лучших полноприводных спортивных автомобилей
9 лучших полноприводных спортивных автомобилей
9 лучших полноприводных спортивных автомобилей
9 лучших полноприводных спортивных автомобилей

Сегодня все больше спортивных автомобилей выпускают с полным приводом, который делает управление даже в плохих погодных условиях, таких как снег и лед, намного безопаснее. Например, новый Lamborgini Huracan имеет как задний, так и полный привод. Вариант RWD определенно более смелый, чем последний, но ему надо на 0,5 секунды больше, чтобы разогнаться до 60 миль в час, также он имеет более низкую максимальную скорость и не очень устойчив в поворотах.

Audi TT Quattro 2006 года выпуска

Когда дело доходит до небольших немецких спортивных автомобилей, TT является разумным выбором, при чем с любой коробкой передач. Благодаря невероятной трансмиссии Audi Quattro, 3,2-литровому V6 мощностью 250 л.с., стильному, но не кричащему дизайну, эту модель сравнивают с более дорогим собратом Audi R8. Эта Audi может разогнаться до 100 км/ч примерно за 5,5 сек.

Subaru WRX STI

Если вы жаждете энергичной езды по городу или хардкорного раллийного хаоса, Subaru WRX STI сможет удовлетворить ваши потребности. Этот автомобиль обладает набором отличных характеристик, он оснащен 2,5-литровым 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом, который сочетается с механической коробкой передач. От этой модели определенно будет немного больше шума, чем от «немца».

Mitsubishi 3000GT VR-4

Mitsubishi 3000GT VR-4 — интересная модель японского спорткара 90-х годов. Несмотря на астрономический вес 1,7 тонны, гоночный JDM все же разгоняется до 100 км/ч менее чем за 5 секунд, и все это благодаря мощному 3,0-литровому V6 с твин-турбонаддувом мощностью 320 л.с.

BMW 335i xDrive

BMW 335i xDrive один из лучших спортивных автомобилей, адаптированный к потребностям простых автолюбителей. Авантюрные тюнеры могут изменить выходную мощность N55 до невероятных показателей, а система xDrive позволяет насладиться безупречным управлением. 335i также предлагается в форме седана. Есть вариант и для поклонников дизельного топлива — 335d, правда эти модели немного медленнее своих бензиновых собратьев.

Kia Stinger GT

Бывший босс BMW M Альберт Бирман оставил немецкого автопроизводителя и переключился на корейский автопром. Он стал работать над соперником M, Kia Stinger GT. Да, Kia — это не тот бренд, который обычно ассоциируется с производительностью, но полный привод, 365 л.с. от V6 с двойным турбонаддувом и наклонная крыша, которая положительно влияет на аэродинамические свойства, позволяют разогнать автомобиль от 0 до 100 км/ч менее чем за 5 секунд.

Ford Focus RS

Очень интересный полноприводный хот-хэтч, Focus RS оснащался 2,3-литровым 4-цилиндровым двигателем EcoBoost с турбонаддувом, который выдавал маниакальные 350 л.с. Правда, последний Focus RS вышел в 2018 году, и, кажется, больше никогда не вернется.

Audi RS5 Coupe 2012 года

Audi RS5 первого поколения — это настоящий немецкий маслкар. Под капотом прячется 4,2-литровый монстр V8 мощностью 444 л.с. Комбинация двигателя и безупречной системы полного привода Quattro разгоняет Audi RS5 до 100 км/ч всего за 4,6 секунды. Рецепт успеха RS5 состоит из 4 основных ингредиентов: красота, изысканность, Quattro AWD и щепотка безумия.

Mercedes CL550 4matic 2011 года

Mercedes Benz CL550 представляет собой идеальное сочетание впечатляющих характеристик и красивой внешности. 430-сильный 4,7-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом разгоняет 2,1-тонное купе до 100 км/ч менее чем за 5 секунд. Снаряженная масса превышает 2 тонны из-за передовых технологических функций, таких как двери с доводчиками, автоматические экстренные тормоза и пневматическая подвеска.

Porsche 911 Carrera 4 (996) 2003 года

Модельный ряд Porsche 911 считается культовым благодаря безупречному вождению, потрясающим характеристикам, элегантному дизайну и привлекательности. Porsche 911 Carrera 4 AWD оснащен 3,4-литровым 6-цилиндровым оппозитным двигателем с водяным охлаждением, который развивает мощность до 300 л.с.

Упомянутые модели: Porsche 911 (от 7 226 000 Р), Mercedes CL, Audi RS5 (от 5 540 000 Р), Ford Focus RS, KIA Stinger (от 2 074 900 Р), Mitsubishi 3000 GT, Subaru WRX (от 2 479 000 Р), Audi TT (от 2 120 000 Р)
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