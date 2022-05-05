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5 мая 2022, 18:29

9 неочевидных советов для начинающего водителя. Проверь себя

Поздравляем с новым водительским удостоверением! Ваши права - шаг к независимости и взрослой жизни, но одновременно это и большая ответственность. То, как вы управляете автомобилем, оказывает влияние не только на вас, но и на других участников движения.
Фото: Huffpost.com

Мы собрали несколько главных советов для начинающих водителей. Надеемся, что они помогут вам оставаться в безопасности и наслаждаться процессом вождения долгое время.

Строго соблюдайте Правила дорожного движения

Они написаны не ради красного словца, а, что называется, кровью. Важно знать значение каждого дорожного знака и указателя, а также не отправляться в путь с не пристегнутым ремнем безопасности.

Соблюдение Правил дорожного движения – это, пардон, еще и выгодно. Тем самым вы обезопасите себя от получения штрафов, многие из которых сегодня «кусаются», и повышенного коэффициента при оформлении и следующего полиса ОСАГО.

«Чуть помедленнее, кони»!

Молодые водители гораздо чаще, чем возрастные, любят нажимать «на гашетку», притом, что должного опыта не имеют, а порой просто не знают, как управлять несущейся стремглав машиной.

Плюс к этому «молодые да ранние» грешат тем, что не держат до впереди идущего автомобиля безопасную дистанцию. Посмотришь иной раз – сидит «на хвосте», вот-вот «поцелуются». А ведь чем выше скорость, тем меньше времени требуется для остановки автомобиля, значит, тем сильнее будет столкновение и последующие за этим травмы.

Держите автомобиль в надлежащем состоянии

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Забота о техническом состоянии автомобиля поможет избежать поломок и потенциальных аварий. Уход за машиной включает в себя регулярные проверки уровня масла и технических жидкостей (прежде всего, тормозной и охлаждающей), давления в шинах (включая запасное колесо в багажнике).

Полезным будет и постоянное слежение за уровнем топлива в баке. Не стоит постоянно ездить в режиме, когда заполнение бензобака близко к показателю «E». Любой дорожный затор или отсутствие АЗС на загородной трассе приведут к тому, что машина заглохнет в самый ненужный момент. 

Накиньте ремень безопасности

Это уже сродни притче во языцех. Ведь не на пустом же месте введено обязательное пристегивание. Миллион случаев, когда именно ремень спасал человеческие жизни, а будь по-другому, трагедии было бы не избежать.

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Но, увы, практика показывает, что в среде молодых водителей далеко не все следуют установленному правилу. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в 2018 году среди водителей-подростков и пассажиров в возрасте 16-19 лет, погибших в автокатастрофах, почти половина оказались не пристегнутыми.

Сел за руль – не отвлекайся

И это очень верное замечание: автомобиль – объект повышенной опасности. Несчастный случай может произойти за какие-то доли секунды, и если у вас не будет полной концентрации внимания, шансов избежать его может не оказаться.

«Отвлеченное» вождение ежегодно уносит тысячи жизней на планете. Поэтому ездить, отвечая за рулем на смс, телефонные звонки, на тот же перекус или на пустые разговоры с пассажирами, не стоит – себе дороже.

Для «новоиспеченных» водителей в такой ситуации предлагается следующий выход – нужно перед началом движения найти время, чтобы к нему подготовиться. Например, заранее выбрать любимую музыку, выставить навигацию и установить телефон в режим «Не беспокоить».

Отрегулируем правильно зеркала

Опять же до начала движения следует убедиться, что ваше сиденье находится в наиболее удобном положении, а зеркала настроены таким образом, что дают полную картинку происходящего сзади.

Как, спросите, грамотно отрегулировать эти самые зеркала? Да очень просто: центр лобового стекла должен сходиться с центральной линией салонного зеркала. Левое боковое устанавливают так, чтобы при наклоне головы к окну заднее крыло просматривалось. Правое же настраивают, сидя на водительском месте, наклонив голову к центру автомобиля.

Не забудьте взять права

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В случае аварии, поломки или другой аварийной ситуации у водителя всегда должны быть при себе водительские документы, а в машине - аварийный комплект со всем необходимым для длительного пребывания в автомобиле.

До выезда «на линию» надо убедиться, что вы не оставили дома, а взяли с собой водительское удостоверение, страховой полис, свидетельство о регистрации транспортного средства. В так называемый «аварийный комплект» могут входить вода, не скоропортящиеся закуски, фонарик, необходимые инструменты, небольшое количество масла и охлаждающей жидкости (на доливку) и т.п.

Следите за погодой

Дождь, ветер и снег могут сделать вождение сложным и опасным. Если проезжая часть влажная или мокрая, следует снизить скорость и увеличить расстояние до впереди идущего транспортного средства.

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Торможение занимает больше времени, когда дорога скользкая. Если взять в качестве стандартной скорость автомобиля 80 км/ч, то на мокрой дороге его тормозной путь будет в 1,5 раза длиннее, чем если бы он тормозил на сухом дорожном покрытии. Если скорость будет еще выше, то и тормозной путь будет увеличиваться больше. Пока не освоишь искусство зимнего вождения, лучше держаться подальше от коварных дорог.

Никакого алкоголя за рулем

Наконец, не стоит садиться за руль под воздействием алкоголя, наркотиков или недосыпа. Бессмысленно говорить о том, насколько тяжелыми могут быть последствия такой езды. Если по каким-либо причинам «пропустили лишнего», позвоните другу или близкому человеку, чтобы он отвез вас туда, куда требуется.

Только после всего этого можно отправляться в дорогу. И помните: практика - путь к совершенству.

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