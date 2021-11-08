9 самых безопасных машин в мире
Subaru WRX
Несмотря на экспансию кроссоверов, и другие типы автомобилей пока что остаются достаточно востребованы на рынке. Тем более настолько технически продвинутые. Седан Subaru WRX (модель также выпускается в кузове хэчбэк и универсал) удачно сочетает в себе производительность с продвинутыми функциями безопасности. То есть ездить на такой не только круто, но и максимально безопасно, ведь среди прочего машина оборудована системой защиты от лобовых столкновений, а также системой EyeSight. Это фирменная система камер безопасности от Subaru, по словам создателей она на 85% снижает серьезные повреждения при движении задним ходом.
У всего есть и обратная сторона, в данном случае она затронула мощность автомобиля. Максимум, что вы получите, это двухлитровый двигатель и 268 л.с., позволяющий разгоняться до сотни за 5,2 секунды. Вообще-то, для города более чем, да и 5 звезд на краштестах не каждая машина получает, тем более от IIHS и NHTSA.
Audi Q8
Преимущество за технологиями – давний слоган компании Audi, чаще всего звучавший в 80-х. С тех пор слоган подзабылся, а вот подход к автомобилестроению остается неизменным. Мощные двигатели, отличные тормоза, рейтинг безопасность 5 звезд, электронные помощники. Все это делает Audi Q8 одной из самых безопасных моделей в мире.
Kia Stinger GT
Эта Kia даже в базовой комплектации будет идти с массой технических опций, которые у более крутых брендов вы найдете только в премиальных исполнениях.
Автоматическое переключение дальнего света, система экстренного торможения при обнаружении пешехода, система контроля движения в полосе, и система контроля внимания водителя, которая отслеживает необычные движения рулевого колеса. В случае фиксации отвлечения внимания, система подаст визуальный и аудио сигнал водителю.
BMW 3-Series
Данные краш-тестов позволяют этой машине занять свое место в списке лидеров по безопасности даже в начальной комплектации. Ну а при дополнительных вложениях ваш BMW вполне догонит и перегонит азиатские бренды по уровню оснащенности системами безопасного вождения.
Tesla Model 3
В базовую комплектацию машин входят лучшая в своем классе система помощи водителю от Tesla, включающая контроль движения в полосе, адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение при движении вперед и назад. Есть еще функция автопилота, но пока она не доведена до совершенства.
Эта машина является шедевром технической мысли и дизайна. А еще она удостоена высочайших оценок мировых экспертов по безопасности.
Dodge RAM 1500
Сложно поверить, что такому огромному внедорожнику удалось с блеском пройти краш-тесты, связанные с наездом на пешеходов. Огромные и высоко расположенные решетки радиаторов таких машин не слишком безопасно соприкасаются с хрупкими телами людей. Но не в случае с этой машиной! Ведь RAM 1500 оборудован системой предотвращения столкновений и наездов, благодаря которой многократно уменьшено число возможных инцидентов, а такой огромный автомобиль стал обладателем невероятных для его одноклассников 5 звезд за безопасность.
Все модели 2021 года выпуска оснащены функциями, упрощающими управление такой махиной, как RAM 1500. В их числе функция отображения показателей приборной панели на лобовом стекле, инновационная система цифрового зеркала, связанная с рулевым управлением и позволяющая совершать сцепку с прицепом или маневры при движении назад с прицепом с небывалой легкостью. А еще системы безопасности машины непрерывно контролируют соблюдение дистанции, так что в процессе движения вы всегда будете на безопасном расстоянии от других участников дорожного движения.
Hyundai Veloster Turbo-R
Есть мнение, что чем меньше машина, тем больше риски. Возможно, раньше так и было, но не сегодня и не в случае с Veloster Turbo-R. Впечатляющая машина от южнокорейского бренда Hyundai является отличным примером того, что меньшее может быть лучшим. Меньше размер, больше мощности, и современный функционал в придачу.
Судите сами – четырехцилиндровый двигатель 1,6 л с турбонаддувом и мощностью 201 л.с., способный взять разгон до сотни за 6 секунд. Разве это плохие показатели? А прибавьте к этому 6 подушек безопасности, систему автоматического торможения, контроль движения в полосе, контроль слепых зон, предупреждение о перекрестном движении!
Lincoln Aviator
Lincoln Aviator уже получила наивысшие оценки безопасности от IIHS. Внедорожник с двигателем V6 и весом в 2,5 тонны показал превосходные результаты практически на всех краш-тестах, в том числе при лобовом и боком столкновении. Единственное где он удостоился только 4 звезд, это проверка на опрокидывание.
Genesis G70
Это модель от премиального суббренда компании Hyundai, которая гарантирует не только высокий уровень безопасности, как и другие модели корейского производства в этом рейтинге, но еще и по-настоящему роскошный дизайн. Эта машина сочетает в себе шикарный внешний вид, люксовую внутреннюю отделку и компоновку, а главное она сделает все, чтобы с вами и вашими пассажирами ничего не случилось во время поездки.
- 11 776 840 РDodge 1500 2021 в Москве
- 1 320 000 РKIA Stinger 2019 в Москве
- 460 000 РSubaru Impreza WRX 2003 в Зеленограде
- 11 151 386 РDodge 1500 2021 в Москве
- 8 850 000 РDodge Ram 2021 в Москве
- 11 963 048 РDodge 1500 2021 в Москве
- 12 554 076 РDodge 1500 2021 в Москве
- 5 350 000 РTesla Model 3 2021 в Москве
- 5 050 000 РTesla Model 3 2021 в Москве
- 8 870 000 РDodge Ram 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий