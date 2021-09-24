9 самых крутых спорткаров из Азии (но нет ни одного японского)
Наибольшую известность получили корейские бренды, но в Азии есть много других менее известных производителей, которые делают действительно крутые спортивные автомобили: от хот-хэтчей от ультраэксклюзивных гиперкаров.
Qiantu K50
Малоизвестный китайский стартап Qiantu был основан в 2015 году, а еще через год дебютировал их первый концептуальный автомобиль K50. В отличие от многих западных стартапов, которым требуются годы на создание рабочего прототипа, китайская компания не теряла времени даром, и к 2018 году серийный Qiantu K50 поступил в продажу. Автомобиль стоит около 125 000 долларов (9,1 млн рублей), изготовлен изуглепластика и имеет полностью электрическую силовую установку мощностью 380 л.с. С места до «сотни» он разгоняется за 4,2 секунды. В первый же год было продано более тысячи экземпляров.
DC Design Avanti
Первый в истории индийский спортивный автомобиль появился благодаря компании DC Design, детищу дизайнера и бизнесмена Дилипа Чабриа. Конструкция Avanti представляет собой сочетание узлов и агрегатов от других спорткаров. В движение его приводит 2,0-литровая «турбочетверка» от Renault Sport мощностью 310 л.с. Компания DC Design успела выпустить всего 350 экземпляров Avanti, а затем ее владелец Дилип Чабриа был арестован в декабре 2020 года по обвинению в мошенничестве, подделке документов и уклонении от уплаты налогов.
Kia Stinger GTS
Корейский фастбек сопоставим по характеристикам с признанными мэтрами европейского автопрома, например, с Audi S5 и BMW M340i. Но стоит «кореец» ощутимо дешевле. Stinger GTS оснащен 3,3-литровым двигателем V6 (370 л.с., 510 Нм) и 8-ступенчатым «автоматом». Спорткар способен разогнаться до 270 км/ч, первую «сотню» он набирает за 4,7 секунды.
W Motors Lykan Hypersport
Ливанский гиперкар Lykan Hypersport стал одной из самых громких автомобильных премьер 2014 года. Годом позже он появился в Форсаже 7, а также был замечен в популярных играх Forza и Asphalt. Спорткар оснащен 3,7-литровым оппозитным шестицилиндровым двигателем, который по данным автопроизводителя выдает 780 л.с. и стоит минимум 3,4 млн рублей. Всего было выпущено 7 экземпляров. Один из них сейчас несет службу в полиции Абу-Даби.
Hyundai i30 N
Hyundai i30 N можно назвать одним из лучших современных хот-хэтчей. Разработкой автомобиля руководил бывший глава подразделения BMW M Альберт Бирманн. Влияние немецкого бренда чувствуется в прекрасной управляемости и отличном драйверском характере модели. Он развивает всего 280 л.с., но одинаково хорошо ведет себя треке или на горном серпантине.
Oullim Spirra
Южнокорейский стартап Oullim Motors испытывал проблемы с поиском инвестиций и потенциальных покупателей, несмотря на то, что его автомобили могли бы конкурировать со спорткарами Porsche и Audi. Модель Spirra 2010 года мощностью 500 л.с. могла разогнаться с места до 100 км/ч за 3,5 секунды. Но журналисты подвергали сомнению качество сборки, а после финансового скандала 2012 года несколько топ-менеджеров вынуждены были подать в отставку. В 2017 году компания прекратила существование.
Vanda Dendrobium
Сингапурская компания Vanda Electrics в настоящее время запускает в производство свой дебютный суперкар Dendrobium, представленный в 2018 году. Мощность его полностью электрической силовой установки достигает фантастических 1 800 л.с. К работе над проектом Vanda привлекла бывших топ-менеджеров из Lotus, Ferrari и Lamborghini, поэтому у автомобиля есть все шансы на коммерческий успех.
Hongqi S9
Китайский гиперкар Hongqi S9 дебютировал на Шанхайском автосалоне 2021 года. Hongqi – один из старейших автопроизводителей Китая, частично принадлежащий китайскому правительству. S9 знаменует начало новой эры в истории компании, которая стремится расширить модельную линейку за счет спортивных мощных автомобилей. Hongqi S9 набирает первую «сотню» за 1,9 секунды и может разогнаться до 400 км/ч. Всего планируется построить 99 экземпляров.
Devel Sixteen
Devel Sixteen – один из самых противоречивых гиперкаров последних лет, поскольку многие критики сомневаются, что он вообще настоящий. Базирующаяся в Дубае компания Devel Motors утверждает, что автомобиль развивает мощность 5 000 л.с. Если это правда, то Devel Sixteen может считаться самым мощным серийным автомобилем в мире. Однако, учитывая текущее состояние технологий охлаждения моторов, маловероятно, что такой мощный автомобиль может ездить без перегрева. Тем не менее, прототип автомобиля был замечен на испытаниях на итальянской трассе, а это означает, что, по крайней мере, на данный момент, проект Sixteen все еще жив.
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