9 самых странных правил дорожного движения в США
Наряду с устаревшими законами встречаются откровенно смешные и нелепые, заставляющие серьезно задуматься о причинах, которые подвигли законодателей к их принятию.
Флаги женоненавистников
В Вирджинии женщина может проехать на автомобиле по Мэйн-стрит, только если ее муж идет впереди с красным флагом. Этот закон напоминает о тех временах, когда женщины только начинали бороться за свои права. В ту пору максимальная скорость машин приближалась к скорости пешехода. Стоит отметить, что в Саудовской Аравии женщинам разрешили водить машину только пару лет назад. В другой мусульманской стране – Иране женщины могут водить автомобили, но им запрещено ездить на мотоциклах или велосипедах.
Домашние животные и ПДД
На Аляске запрещено привязывать собаку к крыше автомобиля, в Неваде нельзя вести верблюда по шоссе, а в Миннесоте нельзя пересекать автомагистраль с уткой на голове. В Массачусетсе запрещено возить гориллу на заднем сиденье, а в Монтане – без сопровождения перевозить овец в багажнике.
Стрельба из автомобиля
В Калифорнии и в Теннесси запрещено стрелять из вашего движущегося транспортного средства. Однако в Теннесси есть одно любопытное исключение из этого правила: по китам стрелять можно. Единственный нюанс – у штата Теннесси нет выхода к морю.
Автомойка
В Сан-Франциско действует закон, запрещающий мыть автомобили нижним бельем. Видимо, кто-то все-таки пытался одновременно убить сразу двух зайцев – постирать трусы и вымыть автомобиль.
Парковка слона
Во Флориде в законодательстве отдельно прописано, если некто оставляет слона у парковочного счетчика, он обязан оплатить парковку по действующему тарифу. Действительно, было бы не справедливо бесплатно занимать столько парковочного места.
Бараны на дороге
В Пенсильвании водители, едущие по проселочным дорогам, особенно в темное время суток, должны останавливаться через каждую милю, пускать сигнальную ракету, ждать 10 минут, чтобы домашний скот покинул проезжую часть, и лишь затем продолжать движение.
Чтение газет
В Мичигане запрещено выходить на дорогу, садиться на корточки и читать газету. Про книги и комиксы в местном законе ничего не говорится. Зато в Оклахоме нельзя читать за рулем комиксы. За чтение газеты здесь, вероятно, штрафовать не будут.
Преступные намерения
Если вы направляетесь в Вашингтон, и у вас есть преступные намерения, вы должны остановиться, позвонить начальнику полиции и сообщить ему, что вы въезжаете в город. На самом деле, все иностранные граждане, въезжающие в США, при получении визы или по программе безвизового въезда, должны заполнить специальную анкету. В ней среди прочего власти интересуются, являетесь ли вы шпионом или въезжаете в США для участия «преступной или аморальной деятельности».
Заправка автомобиля
В штате Орегон до сих пор действует закон, запрещающий самостоятельно заправлять машину. Аналогичный запрет существует в штате Нью-Джерси, а также в некоторых небольших городках Массачусетса и Нью-Йорка. Местные жители к этому привыкли, но для приезжих (даже из других штатов) эта традиция кажется странной.
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