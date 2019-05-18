18 мая 2019, 15:49

9 советов, как не испортить лакокрасочное покрытие автомобиля

  • 4173
  • 0
Новый автомобиль, выехавший из салона, блестит и сверкает. Со временем краска тускнеет, покрывается мелкими трещинами и царапинами, через которые начинает проступать ржавчина. Расскажем, как ухаживать за автомобилем так, чтобы максимально долго сохранить его внешнюю привлекательность.
9 советов как не испортить лакокрасочное покрытие автомобиля
9 советов как не испортить лакокрасочное покрытие автомобиля
9 советов как не испортить лакокрасочное покрытие автомобиля
9 советов как не испортить лакокрасочное покрытие автомобиля
9 советов как не испортить лакокрасочное покрытие автомобиля
9 советов как не испортить лакокрасочное покрытие автомобиля
9 советов как не испортить лакокрасочное покрытие автомобиля
9 советов как не испортить лакокрасочное покрытие автомобиля
9 советов как не испортить лакокрасочное покрытие автомобиля
9 советов как не испортить лакокрасочное покрытие автомобиля
9 советов как не испортить лакокрасочное покрытие автомобиля
9 советов как не испортить лакокрасочное покрытие автомобиля
9 советов как не испортить лакокрасочное покрытие автомобиля
9 советов как не испортить лакокрасочное покрытие автомобиля
9 советов как не испортить лакокрасочное покрытие автомобиля
9 советов как не испортить лакокрасочное покрытие автомобиля
Ранее мы писали
Периодически каждый автомобиль требует проведения процедуры полировки фар. Сделать это можно у специалистов ...
Читать далее
На лакокрасочное покрытие (ЛКП) автомобиля воздействуют природные и человеческие факторы. Журналисты издания SpeedMe.Ru собрали 9 полезных советов, которые помогут вашему автомобилю даже спустя несколько лет выглядеть новым и блестящим. 

Используйте микрофибру. Полотенце из микрофибры быстрее впитывает воду и мягче любой ткани, поэтому не оставляет на кузове следов. Следите только, чтобы тряпка из микрофибры была чистой.

Мойте машину, а не смахивайте пыль. Никогда не протирайте кузов сухой тряпкой, даже для того, чтобы просто смахнуть грязь. Мельчайшие частицы пыли все равно повреждают ЛКП.

Мойте машину сверху вниз. Крыша автомобиля, как правило, чище бамперов. Пока вы моете верхнюю часть кузова, грязь внизу успевает отмокнуть. К тому же грязная тряпка может принести больше вреда, чем пользы.

Используйте хороший автомобильный шампунь. Обычные шампуни для волос и иные моющие средства могут испортить ЛКП. Вообще не стоит злоупотреблять мойкой с шампунем. Применяйте его не чаще раза в месяц. Тогда первоначальный блеск краски сохранится надолго.

Ранее мы писали
Совсем скоро водители выстроятся в очередь на шиномонтаж, чтобы «переобуться» в летнюю резину. Если ваш комплект ...
Читать далее
Избегайте деревьев и птиц. Птичий помет и липкая жидкость, капающая с деревьев, пагубно воздействуют на ЛКП. Старайтесь не парковаться в «опасных» зонах и оперативно смывайте с кузова автомобиля любые загрязнения. 

Накрывайте машину во время длительной парковки. Если вы оставляете автомобиль на парковке на долгое время, накрывайте его чехлом. Он защитит кузов от пыли, дождя и воздействия прямых солнечных лучей.

Не накрывайте грязную машину. Чехол будет растирать пыль по краске, создавая эффект наждачной бумаги.

Используйте защитную пленку для кузова. Качественная бронепленка даст 100-процентную гарантию сохранности краски. Как минимум, полезно оклеить капот и передний бампер, особенно если вы регулярно ездите по загородным дорогам.

Если же краска автомобиля со временем все-таки потускнела, имеет смысл обратиться к профессионалам в специализированный детейлинг-центр. Но помните, что злоупотреблять полировкой не стоит.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Автоцентр Северо-Запад | отзывы
Цитата:| Кому: Антон Радуйтесь, что вам повезло купить в другом салоне. У меня как раз Туарег, куплен в Лахте, и я не в восторге. Основные претензии к сервису. Мастера ленивые и криворукие, но строят из себя кулибиных. На любой вопрос один ответ: менять запчасти. А то что после ремонта лучше не становится ...
Федорченко
Major Cadillac Новорижский | отзывы
Приличное место с адекватными и любезными менеджерами. Мне понравился уровень обслуживания, в частности отношение к клиенту, доброжелательность и улыбчивость, напитки, зона ожидания, спектр услуг. На приемке тоже хорошие менеджеры, которым не лень все досконально объяснить и подсказать. А в сервис ...
Эльвира
Volvo Car Коптево | отзывы
Цитата:| Кому: Артем Рада за вас, а мне совершенно не понравилось отношение к клиенту, даже покупать не стала. Приехала с мужем и братом покупать Вольво, настроение было приподнятое, но в Коптево его испортили. Менеджера мы нашли с трудом, досталась неприветливая дама, которая разговаривала через ...
Ирина
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Сколько стоят самые продаваемые в РФ кроссоверы?
Выбираем скорость - на дорогах стали появляться лоси
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 84 модели
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
9 советов, как не испортить лакокрасочное покрытие автомобиля
{{material_126376}}На лакокрасочное покрытие (ЛКП) автомобиля воздействуют природные и человеческие факторы. Журналисты издания SpeedMe.Ru собрали 9 полезных советов, которые помогут вашему автомобилю даже спустя несколько лет выглядеть новым и блестящим. Используйте микрофибру. Полотенце из микрофибры быстрее впитывает воду и мягче любой ткани, поэтому не оставляет на кузове следов. Следите только, чтобы тряпка из микрофибры была чистой.Мойте машину, а не смахивайте пыль. Никогда не протирайте кузов сухой тряпкой, даже для того, чтобы просто смахнуть грязь. Мельчайшие частицы пыли все равно повреждают ЛКП.Мойте машину сверху вниз. Крыша автомобиля, как правило, чище бамперов. Пока вы моете верхнюю часть кузова, грязь внизу успевает отмокнуть. К тому же грязная тряпка может принести больше вреда, чем пользы.Используйте хороший автомобильный шампунь. Обычные шампуни для волос и иные моющие средства могут испортить ЛКП. Вообще не стоит злоупотреблять мойкой с шампунем. Применяйте его не чаще раза в месяц. Тогда первоначальный блеск краски сохранится надолго.{{material_126168}}Избегайте деревьев и птиц. Птичий помет и липкая жидкость, капающая с деревьев, пагубно воздействуют на ЛКП. Старайтесь не парковаться в «опасных» зонах и оперативно смывайте с кузова автомобиля любые загрязнения. Накрывайте машину во время длительной парковки. Если вы оставляете автомобиль на парковке на долгое время, накрывайте его чехлом. Он защитит кузов от пыли, дождя и воздействия прямых солнечных лучей.Не накрывайте грязную машину. Чехол будет растирать пыль по краске, создавая эффект наждачной бумаги.Используйте защитную пленку для кузова. Качественная бронепленка даст 100-процентную гарантию сохранности краски. Как минимум, полезно оклеить капот и передний бампер, особенно если вы регулярно ездите по загородным дорогам.Если же краска автомобиля со временем все-таки потускнела, имеет смысл обратиться к профессионалам в специализированный детейлинг-центр. Но помните, что злоупотреблять полировкой не стоит.
2019-05-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Московская область Екатеринбург Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG