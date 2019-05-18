18 мая 2019, 15:49
9 советов, как не испортить лакокрасочное покрытие автомобиля
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Новый автомобиль, выехавший из салона, блестит и сверкает. Со временем краска тускнеет, покрывается мелкими трещинами и царапинами, через которые начинает проступать ржавчина. Расскажем, как ухаживать за автомобилем так, чтобы максимально долго сохранить его внешнюю привлекательность.
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Используйте микрофибру. Полотенце из микрофибры быстрее впитывает воду и мягче любой ткани, поэтому не оставляет на кузове следов. Следите только, чтобы тряпка из микрофибры была чистой.
Мойте машину, а не смахивайте пыль. Никогда не протирайте кузов сухой тряпкой, даже для того, чтобы просто смахнуть грязь. Мельчайшие частицы пыли все равно повреждают ЛКП.
Мойте машину сверху вниз. Крыша автомобиля, как правило, чище бамперов. Пока вы моете верхнюю часть кузова, грязь внизу успевает отмокнуть. К тому же грязная тряпка может принести больше вреда, чем пользы.
Используйте хороший автомобильный шампунь. Обычные шампуни для волос и иные моющие средства могут испортить ЛКП. Вообще не стоит злоупотреблять мойкой с шампунем. Применяйте его не чаще раза в месяц. Тогда первоначальный блеск краски сохранится надолго.
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Накрывайте машину во время длительной парковки. Если вы оставляете автомобиль на парковке на долгое время, накрывайте его чехлом. Он защитит кузов от пыли, дождя и воздействия прямых солнечных лучей.
Не накрывайте грязную машину. Чехол будет растирать пыль по краске, создавая эффект наждачной бумаги.
Используйте защитную пленку для кузова. Качественная бронепленка даст 100-процентную гарантию сохранности краски. Как минимум, полезно оклеить капот и передний бампер, особенно если вы регулярно ездите по загородным дорогам.
Если же краска автомобиля со временем все-таки потускнела, имеет смысл обратиться к профессионалам в специализированный детейлинг-центр. Но помните, что злоупотреблять полировкой не стоит.
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