9 советов, как продлить жизнь автоматической коробке передач
Не суетитесь, включайте режим «паркинг» только при полной остановке. Старайтесь не парковаться на дорогах с большим уклоном и обязательно пользуйтесь «ручником». Трогайтесь плавно и не перегружайте коробку в первые минуты поездки, пока она полностью не прогреется. Избегайте буксировки на тросе, лучше вызвать эвакуатор. Если двигатель заглушен, масляный насос не работает, следовательно, трущиеся шестеренки продолжают крутиться без смазки. Избегайте дорог с вязким покрытием (песок, глубокий снег), в котором легко забуксовать. Быстрое переключение селектора из режима «D» в «R» и обратно для «раскачки» автомобиля сильно нагревает АКПП.
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