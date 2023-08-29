94-й трюк ростовского каскадера закончился катастрофой для «Нивы» (видео)
На вопросы подписчиков, как ему удалось выжить, Евгений ответил лаконично: «Я не знаю». Тогда поклонники усомнились, что за рулем автомобиля вообще кто-то был. Скорее всего, катастрофический трюк изначально был так и спланирован, а в машине никого не было. Ведь выжить в этой груде покореженного металла было просто невозможно.
В январе 2022 года Евгений Чеботарев прославился на весь мир, пролетев сквозь салон микроавтобуса со скоростью порядка 80 км/ч. До него никто такого не делал. За четыре месяца до этого каскадер пролетел 40 метров на автомобиле BMW через реку и сломал позвоночник. А еще раньше Евгений перепрыгивал на «Гольфе» через «Ниву», нырял на автомобиле в замерзшее озеро и запрыгивал в бочку, летящую на него с огромной скоростью.
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-
28.08.2023, 08:35
АвтоВАЗ наращивает сборку Lada Niva: 50 машин в час
Российский автогигант стремится любой ценой выполнить заявленный на 2023 год производственный план по выпуску более 400 тысяч автомобилей Lada. Машины семейства Lada Granta собирают даже по воскресеньям. С сентября на 20% увеличат суточную норму для Niva, а Vesta начнут собирать в две смены.Читать далее
-
28.08.2023, 06:30
3 самые дорогие «Нивы» в России в августе 2023 года
Легендарные внедорожники «Нива» выпускают с 1977 года. За минувшие полвека модель успела несколько раз сменить название, но сохранила узнаваемый дизайн, отличные внедорожные качества и обзавелась миллионами поклонников по всему миру.Читать далее
-
22.08.2023, 07:43
АвтоВАЗ тестирует «Ниву» с мотором на 122 силы
На АвтоВАЗе готовят к серийному производству сразу две более мощные версии классического внедорожника Lada Niva Legend. Ранее сообщалось, что автомобиль получит мотор на 90 сил, позже выяснилось, что инженеры тестируют и внедорожник с 122-сильным агрегатом.Читать далее
-
18.08.2023, 13:39
Автомобили Lada снова подорожали (не тронули только «Гранту»)
АвтоВАЗ пересмотрел цены практически на весь актуальный модельный ряд. Машины подорожали по-разному. Прибавка составила от 20 000 до 65 000 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации.Читать далее
-
05.09.2023, 16:01
Представлен новый полноприводный «Соболь NN 4х4»
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05.09.2023, 13:18
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