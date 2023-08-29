94-й трюк ростовского каскадера закончился катастрофой для «Нивы» (видео)

Видео эпичного провала «летающей Нивы» каскадер выложил на своей странице в соцсетях. Сразу скажем, Евгений жив, но в больницу обратиться все-таки пришлось. По первоначальному замыслу, внедорожник «Нива» должен был перепрыгнуть с крыши одного заброшенного четырехэтажного дома на крышу другого. Но мощности движка предсказуемо не хватило для разгона. Автомобиль немного не дотянул до второго здания, уткнулся в стену и рухнул вниз. Восстановлению машина не подлежит.

На вопросы подписчиков, как ему удалось выжить, Евгений ответил лаконично: «Я не знаю». Тогда поклонники усомнились, что за рулем автомобиля вообще кто-то был. Скорее всего, катастрофический трюк изначально был так и спланирован, а в машине никого не было. Ведь выжить в этой груде покореженного металла было просто невозможно.

Фото: скриншот видео vk.com/chebotarev_evgeny

В январе 2022 года Евгений Чеботарев прославился на весь мир, пролетев сквозь салон микроавтобуса со скоростью порядка 80 км/ч. До него никто такого не делал. За четыре месяца до этого каскадер пролетел 40 метров на автомобиле BMW через реку и сломал позвоночник. А еще раньше Евгений перепрыгивал на «Гольфе» через «Ниву», нырял на автомобиле в замерзшее озеро и запрыгивал в бочку, летящую на него с огромной скоростью.

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