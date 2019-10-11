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11 октября 2019, 15:49

А нужны ли на наших дорогах нерегулируемые пешеходные переходы?

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Такой вопрос озвучил на пресс-конференции в Пскове глава местного Управления ГИБДД Владимир Папорт. «Мне бы очень хотелось, чтобы в городе не было нерегулируемых пешеходных переходов, а чтобы все они были регулируемыми», - заявил он.

Как передают коллеги из Псковского агентства информации, офицер дорожной полиции также выступил с идеей создавать на местных дорогах т.н. «островки безопасности». Правда, при этом уточнил: не на магистральных улицах.

Борис Елкин, глава Комитета по транспорту Псковской области, в свою очередь, отметил, что подобные нововведения ни в коем случае нельзя внедрять на улицах с автобусным движением, ибо это может отразиться на качестве оказания транспортных услуг.

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А нужны ли на наших дорогах нерегулируемые пешеходные переходы?
Как передают коллеги из Псковского агентства информации, офицер дорожной полиции также выступил с идеей создавать на местных дорогах т.н. «островки безопасности». Правда, при этом уточнил: не на магистральных улицах.Борис Елкин, глава Комитета по транспорту Псковской области, в свою очередь, отметил, что подобные нововведения ни в коем случае нельзя внедрять на улицах с автобусным движением, ибо это может отразиться на качестве оказания транспортных услуг.
2019-10-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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