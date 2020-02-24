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24 февраля 2020, 10:43

А нужны ли они нам, светофоры для велосипедов!?

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Фото: vk.com/kudrovodom
В одном из петербургских пабликов размещен пост с фотографией, где, в частности, говорится об установке в микрорайоне Кудрово первых светофорных объектов для велосипедистов. Как вы полагаете, насколько актуальны такие светофоры?

Исходя из комментариев, скептиков оказалось больше. Пользователь Анатолий Андреевич, например, считает, что это: «Бесполезная вещь, это вам не в Барселоне. Водителей не переобучишь». Ему вторит Анастасия Павлова: «Плохо. Будут путать, и автомобилисты в том числе. Издалека горит зелёный, значит, можно не снижать скорость. Велосипедисты и так правил не знают, что им светофор»?! Наконец, Станислав Коплевский: «Если бы они, велосипедисты, правила хоть читали... А то ж ведь плюют на нас».

Оптимизм в суждении проявил лишь Антон Иванов: «Идея на словах хорошая. Посмотрим, как она покажет себя на практике».

А вот пара мыслей, не чуждых юмора и здравого смысла. Дима Юринов: «А для самокатов»?.. Лидия Лисицына: «Да уж, товарищи, что будем делать с самокатчиками? Их гораздо больше, чем велосипедистов».

А вы что скажете, дорогие наши читатели?..


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А нужны ли они нам, светофоры для велосипедов!?
Исходя из комментариев, скептиков оказалось больше. Пользователь Анатолий Андреевич, например, считает, что это: «Бесполезная вещь, это вам не в Барселоне. Водителей не переобучишь». Ему вторит Анастасия Павлова: «Плохо. Будут путать, и автомобилисты в том числе. Издалека горит зелёный, значит, можно не снижать скорость. Велосипедисты и так правил не знают, что им светофор»?! Наконец, Станислав Коплевский: «Если бы они, велосипедисты, правила хоть читали... А то ж ведь плюют на нас».Оптимизм в суждении проявил лишь Антон Иванов: «Идея на словах хорошая. Посмотрим, как она покажет себя на практике».А вот пара мыслей, не чуждых юмора и здравого смысла. Дима Юринов: «А для самокатов»?.. Лидия Лисицына: «Да уж, товарищи, что будем делать с самокатчиками? Их гораздо больше, чем велосипедистов». А вы что скажете, дорогие наши читатели?..
2020-02-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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