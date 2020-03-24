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24 марта 2020, 18:28

Проезд в городском транспорте, возможно, сделают бесплатным

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Фото: Yandex.com
Что за вопрос, встречно спросите вы, какой дурак откажется от такого подарка? Тем более что автобусы и троллейбусы «на халяву», признаться, не такое уж и чудо. В мире есть примеры, где горожане пользуются общественным транспортом, пардон, без денег.
Проезд в городском транспорте возможно сделают бесплатным

Фото пользователя 110km.ru

Чего далеко ходить – тот же Таллин. Почему бы не последовать примеру эстонских властей, подумали чиновники и законодатели российского Белгорода и даже создали специальную рабочую группу для изучения вопроса отмены платы за проезд в транспорте.

Положительные стороны от такой идеи налицо – в том же Таллине горожане начали активнее посещать различные заведения, а те стали естественным образом увеличили денежный приток в столичную казну. Как говорится, все очень просто.

«Для реализации столь необычного проекта предстоит учесть абсолютно все детали, все положительные и отрицательные стороны для населения и работников транспортной системы, - заявил председатель рабочей группы областной Думы Сергей Литвинов.

Думать и размышлять чиновникам и экспертам предстоит до 15 мая текущего года. Положительного решения белгородцы ждут как манны небесной…


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Отзывы по теме
«Глас народа»: аннулировать техосмотр в принципе. Что скажете?
Я тоже против техосмотра личного легкового транспорта, каждый следит за своим авто так как семью возит и нехочет подвергать её и себя опасности. Техосмотр оставить только для личного грузового или автобусов так как этот транспорт повышенной опасности и проходить должны тщательно .
Владимир
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Каждый автовладелец должен отвечать за свой автомобиль сам. Если не соображает то проходит техосмотр. Я всю жизнь проходил техосмотр за взятки. Водительский стаж больше пол века. При социализме ездил на штопаной и лысой резине, без передних тормозов , без ручника, с плохими амортизаторами и т. д. без ...
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Блин я вот не парился вообще, купил вотер блок от Софт99, японскую и сам нанес, не так много времени ушло на подготовку к нанесению, но эффект того стоит и мелкие царапины убрал и цвет насыщенее стал, блестит красавица.
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Проезд в городском транспорте, возможно, сделают бесплатным
Чего далеко ходить – тот же Таллин. Почему бы не последовать примеру эстонских властей, подумали чиновники и законодатели российского Белгорода и даже создали специальную рабочую группу для изучения вопроса отмены платы за проезд в транспорте. Положительные стороны от такой идеи налицо – в том же Таллине горожане начали активнее посещать различные заведения, а те стали естественным образом увеличили денежный приток в столичную казну. Как говорится, все очень просто. «Для реализации столь необычного проекта предстоит учесть абсолютно все детали, все положительные и отрицательные стороны для населения и работников транспортной системы, - заявил председатель рабочей группы областной Думы Сергей Литвинов.Думать и размышлять чиновникам и экспертам предстоит до 15 мая текущего года. Положительного решения белгородцы ждут как манны небесной…
2020-03-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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