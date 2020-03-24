Проезд в городском транспорте, возможно, сделают бесплатным
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Фото пользователя 110km.ru
Чего далеко ходить – тот же Таллин. Почему бы не последовать примеру эстонских властей, подумали чиновники и законодатели российского Белгорода и даже создали специальную рабочую группу для изучения вопроса отмены платы за проезд в транспорте.
Положительные стороны от такой идеи налицо – в том же Таллине горожане начали активнее посещать различные заведения, а те стали естественным образом увеличили денежный приток в столичную казну. Как говорится, все очень просто.
«Для реализации столь необычного проекта предстоит учесть абсолютно все детали, все положительные и отрицательные стороны для населения и работников транспортной системы, - заявил председатель рабочей группы областной Думы Сергей Литвинов.
Думать и размышлять чиновникам и экспертам предстоит до 15 мая текущего года. Положительного решения белгородцы ждут как манны небесной…
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