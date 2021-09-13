А вы слышали про самосвалы с «одноразовыми» кузовами?
Специалисты концерна как-то поняли, что массу кузова можно облегчить путем уменьшения толщины стенок бортов и изменения формы, и в сочетании с увеличенной грузоподъемностью это может обеспечить самосвалу снижение расхода топлива.
С первоначальных 48 тонн удалось снизить массу кузова до 34 тонн. Автоматически сократился и срок эксплуатации - с 10 до 4 лет. Ремонт таких кузовов проводили ежегодно.
Ныне применяемые на комбинате «одноразовые» кузова (с более круглой формой) весят еще меньше - 24 тонны. При этом грузоподъемность самосвала составляет 246 тонн - это на 10 тонн больше, по сравнению с «облегченными» кузовами. Ремонтировать такие кузова не планируется: после годовой эксплуатации их банально утилизируют на площадке металлолома в г. Череповце (Вологодская область). По этой самой причине такие кузова стали называть «одноразовыми».
Все 3 самосвала с «одноразовыми» кузовами, которые участвовали в эксперименте, «живы и здоровы». Это означает, что обкатанная на них технология будет перенесена на весь парк большегрузов.
«В 2022 году мы планируем приобрести 25 «одноразовых» кузовов, - заявил Сергей Коваленко, начальник управления ремонтов «Карельского окатыша». - В 2023 году закупим еще 30 кузовов. От проекта ожидаем получить экономический эффект в 300 млн рублей».
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