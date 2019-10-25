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25 октября 2019, 19:43

А вы верите, что грунтовые дороги могут быть ровные и служить 15 лет? Судите сами...

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Фото: ru.hellowallpaper.com
Грунтовка она и есть грунтовка. Как правило, не совсем ровная, с ямками, в которых после небольшого дождика скапливается вода, порой скользкая – одним словом, «село» и только.

Но теперь появилась надежда, что надежность грунтовой проезжей части может быть максимально высокой. На полукилометровом участке автодороги «Мельничный ручей — Яблоновка — Приладожское», что в Приозерском районе, прошли испытания нового для нас нефтегравийного покрытия, широко используемого в сопредельной Финляндии.

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Технология такой обработки дороги заключается в поэтапной пропитке «подушки» из щебня специальной вяжущей эмульсией. На каждом этапе щебеночное основание уплотняется катками. «На выходе» получается достаточно ровное и прочное покрытие.

Есть у нефтегравийной обработки и другие «плюсы». Так, например, благодаря ему снижается количество пыли от грунта в летний период эксплуатации и уменьшается шум при следовании транспортных средств.

Теперь специалистам-дорожникам предстоит оценить финскую технологию в условиях нашей зимы и весенних перепадов температур. А летом 2020-го «Ленавтодор» планирует распространить ноу-хау чуть ли не на всю сеть региональных грунтовых и гравийных дорог 47-го региона, а это почти 4000 км.

Тогда-то, видимо, и будет подтверждена финская гарантия - от 12 до 15 лет надежной работы полотна. Правда, скандинавы делают оговорку: гравийные трассы должны быть с небольшой интенсивностью движения.  


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А вы верите, что грунтовые дороги могут быть ровные и служить 15 лет? Судите сами...
Но теперь появилась надежда, что надежность грунтовой проезжей части может быть максимально высокой. На полукилометровом участке автодороги «Мельничный ручей — Яблоновка — Приладожское», что в Приозерском районе, прошли испытания нового для нас нефтегравийного покрытия, широко используемого в сопредельной Финляндии. {{material_127929}} Технология такой обработки дороги заключается в поэтапной пропитке «подушки» из щебня специальной вяжущей эмульсией. На каждом этапе щебеночное основание уплотняется катками. «На выходе» получается достаточно ровное и прочное покрытие.Есть у нефтегравийной обработки и другие «плюсы». Так, например, благодаря ему снижается количество пыли от грунта в летний период эксплуатации и уменьшается шум при следовании транспортных средств. Теперь специалистам-дорожникам предстоит оценить финскую технологию в условиях нашей зимы и весенних перепадов температур. А летом 2020-го «Ленавтодор» планирует распространить ноу-хау чуть ли не на всю сеть региональных грунтовых и гравийных дорог 47-го региона, а это почти 4000 км. Тогда-то, видимо, и будет подтверждена финская гарантия - от 12 до 15 лет надежной работы полотна. Правда, скандинавы делают оговорку: гравийные трассы должны быть с небольшой интенсивностью движения.  
2019-10-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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