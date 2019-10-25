А вы верите, что грунтовые дороги могут быть ровные и служить 15 лет? Судите сами...
- 434
- 0
Но теперь появилась надежда, что надежность грунтовой проезжей части может быть максимально высокой. На полукилометровом участке автодороги «Мельничный ручей — Яблоновка — Приладожское», что в Приозерском районе, прошли испытания нового для нас нефтегравийного покрытия, широко используемого в сопредельной Финляндии.
Есть у нефтегравийной обработки и другие «плюсы». Так, например, благодаря ему снижается количество пыли от грунта в летний период эксплуатации и уменьшается шум при следовании транспортных средств.
Теперь специалистам-дорожникам предстоит оценить финскую технологию в условиях нашей зимы и весенних перепадов температур. А летом 2020-го «Ленавтодор» планирует распространить ноу-хау чуть ли не на всю сеть региональных грунтовых и гравийных дорог 47-го региона, а это почти 4000 км.
Тогда-то, видимо, и будет подтверждена финская гарантия - от 12 до 15 лет надежной работы полотна. Правда, скандинавы делают оговорку: гравийные трассы должны быть с небольшой интенсивностью движения.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве