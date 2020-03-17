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17 марта 2020, 20:00

А вы видели как перевозят мясо в открытом багажнике?

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Фото: vk.com/kudrovolife
В паблике «Жизнь в Кудрово» опубликован пост с фотоснимком. Подпись админа: «Вот так привозят мясо в магазин «Войди во вкус» (напротив Алекс фитнеса)».

И далее: «В багажнике, без ящиков, откуда его привезли... А потом всякие болячки появляются». Вы бы хотели после этого отовариться в указанном «лабазе»? Думаю, вряд ли. А как пользователи Сети отреагировали на пост?

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Юлия Ветрова вопрошает: «А зачем им тратиться на спецтехнику? Ещё можно и салон забить этим мясом. Часто вижу там эту машину»...

Нашлись и защитники. Лилия Прохорова: «Во многих фурах-рефрижераторах ещё грязнее, чем в багажнике легковушки». Сергей Моисеенков: «Вы ещё не видели, что было с этим мясом и коровой до этого момента»…

Нас, видимо, ничем не прошибешь. Какой там коронавирус!...


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А вы видели как перевозят мясо в открытом багажнике?
И далее: «В багажнике, без ящиков, откуда его привезли... А потом всякие болячки появляются». Вы бы хотели после этого отовариться в указанном «лабазе»? Думаю, вряд ли. А как пользователи Сети отреагировали на пост?{{material_129128}} Олег Кононов краток: «Помойная лавка лишилась последних клиентов»... Кирюшка Сабельников предлагает «это фото отправить в Роспотребнадзор, причём срочно, с указанием адреса и названием ИП, которое должно быть написано при входе в магазин. Дадут штраф, закроют, а если нет, то и на эту инспекцию жалобу в прокуратуру».Юлия Ветрова вопрошает: «А зачем им тратиться на спецтехнику? Ещё можно и салон забить этим мясом. Часто вижу там эту машину»...Нашлись и защитники. Лилия Прохорова: «Во многих фурах-рефрижераторах ещё грязнее, чем в багажнике легковушки». Сергей Моисеенков: «Вы ещё не видели, что было с этим мясом и коровой до этого момента»…Нас, видимо, ничем не прошибешь. Какой там коронавирус!...
2020-03-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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