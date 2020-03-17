А вы видели как перевозят мясо в открытом багажнике?
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И далее: «В багажнике, без ящиков, откуда его привезли... А потом всякие болячки появляются». Вы бы хотели после этого отовариться в указанном «лабазе»? Думаю, вряд ли. А как пользователи Сети отреагировали на пост?
Юлия Ветрова вопрошает: «А зачем им тратиться на спецтехнику? Ещё можно и салон забить этим мясом. Часто вижу там эту машину»...
Нашлись и защитники. Лилия Прохорова: «Во многих фурах-рефрижераторах ещё грязнее, чем в багажнике легковушки». Сергей Моисеенков: «Вы ещё не видели, что было с этим мясом и коровой до этого момента»…
Нас, видимо, ничем не прошибешь. Какой там коронавирус!...
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