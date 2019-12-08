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8 декабря 2019, 11:33

А вы видели радзивилловский бильярдный стол?

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Фото: Newbilliards.ru
В знаменитом Несвижском замке (Белоруссия) сохранился древнейший в республике бильярдный стол. Это так называемый «стол Радзивилла», ему 123 года. Его произвела компания Brunswick/USA, изначально он был предназначен для игры в американский пул, однако в эпоху СССР стол переделали под русскую «пирамиду».
А вы видели радзивилловский бильярдный стол

Фото пользователя 110km.ru

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В действительности несвижских бильярдных столов было 4. Где другие – не известно, но сотрудники замка рады и тому факту, что сохранился хотя бы один. Стол очень тяжелый. Под его сукном скрываются 3 каменные плиты, каждая весит 340 кг. Он реально неподъемный. Невольно возникает вопрос, а как он сюда попал?

Все очень просто: стол  разборный. Белорусские реставраторы, вернувшие столу новую жизнь несколько лет назад, поведали, что разобрать и собрать его – архи-сложная задача. Только в одной ножке стола примерно 80 деревянных разборных деталей. Самый настоящий Lego. К тому же, без инструкции.

Стол изготовлен в 1896 году в Америке специально для Радзивиллов. Фирма Brunswick/USA  работает до сих пор и производит не только бильярдные столы,  но также оборудование для боулинга. 

А вы видели радзивилловский бильярдный стол

Фото пользователя 110km.ru

А вы видели радзивилловский бильярдный стол

Фото пользователя 110km.ru

А вы видели радзивилловский бильярдный стол

Фото пользователя 110km.ru

А вы видели радзивилловский бильярдный стол

Фото пользователя 110km.ru

А вы видели радзивилловский бильярдный стол

Фото пользователя 110km.ru

А вы видели радзивилловский бильярдный стол

Фото пользователя 110km.ru

А вы видели радзивилловский бильярдный стол
А вы видели радзивилловский бильярдный стол
А вы видели радзивилловский бильярдный стол
А вы видели радзивилловский бильярдный стол
А вы видели радзивилловский бильярдный стол
А вы видели радзивилловский бильярдный стол

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Реставраторы утверждают, что стол попал в Беларусь точно не из России. Радзивиллы слыли династией прозападной - ревностно следили за европейской модой, а в Старом Свете бильярд был крайне популярен. Литовские магнаты играли в бильярд еще до того, как Петр I обязал своих бояр сбрить бороды и также взяться за кий.

Завзятыми игроками считались французские короли Карл IХ, Людовики ХI и ХIV. Людовик ХV начал играть в бильярд с 7-летнего возраста. Мария Антуанетта настолько преуспела в бильярдном искусстве, что большей частью обыгрывала своего супруга Людовика ХVI.

Есть предположение, что «ныне здравствующий» стол Радзивиллов был приобретен в Германии, где располагалось официальное представительство Brunswick/USA. По тогдашним ценам стол стоил  от 250 до 1000 долларов – большие, понимаешь ли, деньги! Сегодня же бильярды, подобные радзивилловскому, продаются на антикварных аукционах мира по цене 50 000 евро и выше.

А вы видели радзивилловский бильярдный стол

Фото пользователя 110km.ru

А вы видели радзивилловский бильярдный стол

Фото пользователя 110km.ru

А вы видели радзивилловский бильярдный стол

Фото пользователя 110km.ru

А вы видели радзивилловский бильярдный стол

Фото пользователя 110km.ru

А вы видели радзивилловский бильярдный стол

Фото пользователя 110km.ru

А вы видели радзивилловский бильярдный стол

Фото пользователя 110km.ru

А вы видели радзивилловский бильярдный стол

Фото пользователя 110km.ru

А вы видели радзивилловский бильярдный стол
А вы видели радзивилловский бильярдный стол
А вы видели радзивилловский бильярдный стол
А вы видели радзивилловский бильярдный стол
А вы видели радзивилловский бильярдный стол
А вы видели радзивилловский бильярдный стол
А вы видели радзивилловский бильярдный стол
Есть исторические сведения, что Радзивиллы не любили проигрывать в бильярд. Когда ко столу подходил сам хозяин, откуда не возьмись, появлялся слуга. И не просто так – он предлагал всем игрокам хорошее испанское вино, при этом сам четко следил за игрой. Служка знал, в какой точке можно оказаться, давил ногой на пол, рядом со столом срабатывал скрытый механизм, стол совсем чуть-чуть наклонялся в ту сторону, в которую целился Радзивилл, и шар практически по инерции падал в лузу.

Вот такая лукавая история…

Как доехать до Несвижа

Чтобы попасть в самый знаменитый в Беларуси дворцово-замковый комплекс, придется преодолеть порядка 112 км к юго-западу от Минска. Удобнее всего приехать на автомобиле. Город связан автомобильными дорогами с Барановичами, Новогрудком, Столбцами и трассой Минск – Слуцк. Можно приехать в Несвиж на автобусе из Минска – неспешная поездка занимает около 3 часов.


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А вы видели радзивилловский бильярдный стол?
{{material_127560}} В действительности несвижских бильярдных столов было 4. Где другие – не известно, но сотрудники замка рады и тому факту, что сохранился хотя бы один. Стол очень тяжелый. Под его сукном скрываются 3 каменные плиты, каждая весит 340 кг. Он реально неподъемный. Невольно возникает вопрос, а как он сюда попал? Все очень просто: стол  разборный. Белорусские реставраторы, вернувшие столу новую жизнь несколько лет назад, поведали, что разобрать и собрать его – архи-сложная задача. Только в одной ножке стола примерно 80 деревянных разборных деталей. Самый настоящий Lego. К тому же, без инструкции. Стол изготовлен в 1896 году в Америке специально для Радзивиллов. Фирма Brunswick/USA  работает до сих пор и производит не только бильярдные столы,  но также оборудование для боулинга.  {{gallery_1843}} {{material_127300}} Реставраторы утверждают, что стол попал в Беларусь точно не из России. Радзивиллы слыли династией прозападной - ревностно следили за европейской модой, а в Старом Свете бильярд был крайне популярен. Литовские магнаты играли в бильярд еще до того, как Петр I обязал своих бояр сбрить бороды и также взяться за кий. Завзятыми игроками считались французские короли Карл IХ, Людовики ХI и ХIV. Людовик ХV начал играть в бильярд с 7-летнего возраста. Мария Антуанетта настолько преуспела в бильярдном искусстве, что большей частью обыгрывала своего супруга Людовика ХVI.Есть предположение, что «ныне здравствующий» стол Радзивиллов был приобретен в Германии, где располагалось официальное представительство Brunswick/USA. По тогдашним ценам стол стоил  от 250 до 1000 долларов – большие, понимаешь ли, деньги! Сегодня же бильярды, подобные радзивилловскому, продаются на антикварных аукционах мира по цене 50 000 евро и выше.{{gallery_1844}} Есть исторические сведения, что Радзивиллы не любили проигрывать в бильярд. Когда ко столу подходил сам хозяин, откуда не возьмись, появлялся слуга. И не просто так – он предлагал всем игрокам хорошее испанское вино, при этом сам четко следил за игрой. Служка знал, в какой точке можно оказаться, давил ногой на пол, рядом со столом срабатывал скрытый механизм, стол совсем чуть-чуть наклонялся в ту сторону, в которую целился Радзивилл, и шар практически по инерции падал в лузу. Вот такая лукавая история…Как доехать до Несвижа Чтобы попасть в самый знаменитый в Беларуси дворцово-замковый комплекс, придется преодолеть порядка 112 км к юго-западу от Минска. Удобнее всего приехать на автомобиле. Город связан автомобильными дорогами с Барановичами, Новогрудком, Столбцами и трассой Минск – Слуцк. Можно приехать в Несвиж на автобусе из Минска – неспешная поездка занимает около 3 часов.
2019-12-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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