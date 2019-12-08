А вы видели радзивилловский бильярдный стол?
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Фото пользователя 110km.ru
Все очень просто: стол разборный. Белорусские реставраторы, вернувшие столу новую жизнь несколько лет назад, поведали, что разобрать и собрать его – архи-сложная задача. Только в одной ножке стола примерно 80 деревянных разборных деталей. Самый настоящий Lego. К тому же, без инструкции.
Стол изготовлен в 1896 году в Америке специально для Радзивиллов. Фирма Brunswick/USA работает до сих пор и производит не только бильярдные столы, но также оборудование для боулинга.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Завзятыми игроками считались французские короли Карл IХ, Людовики ХI и ХIV. Людовик ХV начал играть в бильярд с 7-летнего возраста. Мария Антуанетта настолько преуспела в бильярдном искусстве, что большей частью обыгрывала своего супруга Людовика ХVI.
Есть предположение, что «ныне здравствующий» стол Радзивиллов был приобретен в Германии, где располагалось официальное представительство Brunswick/USA. По тогдашним ценам стол стоил от 250 до 1000 долларов – большие, понимаешь ли, деньги! Сегодня же бильярды, подобные радзивилловскому, продаются на антикварных аукционах мира по цене 50 000 евро и выше.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Вот такая лукавая история…
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