А вы знаете, что находится в автомобиле аварийного комиссара?
Фото: И. Братуха
Как утверждают в Госкомпании, они приходят на помощь «в любое время, даже в супержару или суперливень. В их машинах есть все необходимое для помощи автомобилистам и обеспечения безопасности движения на платных участках».
Рядовые автомобилисты интересуются, а что входит в понятие «все необходимое»? «Помимо очевидных вещей, например, домкрата, аптечки, конусов и ящика с инструментами, в машине аварийного комиссара встретятся зарядка для телефона, противооткатные башмаки, лом, стремянка, - информирует пресс-служба ГК «Автодор». - Отдельное оборудование - устройства для отлова животных. Присутствуют и приметы нашего времени — маски и антисептики».
Напомним, что вызов и оказание помощи на «автодоровских» дорогах абсолютно бесплатно для всех пользователей платных участков. «В любой нештатной ситуации на трассе — например, почувствовали недомогание, сломалась машина, убежал питомец — можно смело звонить по единому короткому номеру: *390 – говорят представители «Аввтодора». - Экипаж аварийных комиссаров прибудет на место вызова в течение 12 минут и окажет необходимую помощь».
Важный момент: помощь придет даже в том случае, если у водителя сел телефон или на дороге отсутствует мобильный сигнал – в обязанность аварийных комиссаров входит круглосуточное патрулирование вверенных им участков.
За безопасностью на платных дорогах следят в общей сложности 83 экипажа. 13 из них работают на ЦКАД, 23 - на трассе М-11 «Нева», 1 экипаж - на М-1 «Беларусь», 2 - на М-3 «Украина». Самое большое количество аваркомов сосредоточено на магистрали М-4 «Дон» — 44.
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