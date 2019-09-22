А вы знаете, что такое модульная смарт-велодорожка?
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Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Речь идет о так называемых сборных велодорожках - легких и полых секциях, которые легко транспортировать и монтировать. Кабели и вспомогательные трубы, при необходимости, могут быть легко установлены внутри конструкции.
Сооружение, которое тестируется в г. Зволле, имеет блину 30 метров и содержит переработанный пластик, эквивалентный 218 000 пластиковых стаканчиков или 500 000 пластиковых крышек от бутылок.
Широко используются датчики, фиксирующие температуру воздуха, количество поездок, состояние покрытия, - другими словами, самая настоящая интеллектуальная велодорожка.
По задумкам авторов, технология может быть использована на автостоянках, пешеходных тротуарах и железнодорожных платформах. Тесты в этих местах еще предстоят. А пока что в Нидерландах параллельно наблюдают за функционированием еще одной смарт-велодорожки, в г. Гитхорне.
Оценка работы двух ноу-хау объектов продлится еще 4 года. Возможно, потом будут говорить о революции в области дорожного строительства.
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