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22 сентября 2019, 18:24

А вы знаете, что такое модульная смарт-велодорожка?

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Фото из открытых источников
В Нидерландах продолжается тестирование необычной велосипедной дорожки, которая была торжественно открыта ровно год назад. Проект был реализован инженерами компании KWS при участии нефтегазового холдинга Total и производителя труб Wavin.
А вы знаете что такое модульная смарт велодорожка

Фото из открытых источников

А вы знаете что такое модульная смарт велодорожка

Фото из открытых источников

А вы знаете что такое модульная смарт велодорожка

Фото из открытых источников

А вы знаете что такое модульная смарт велодорожка
А вы знаете что такое модульная смарт велодорожка
А вы знаете что такое модульная смарт велодорожка

Речь идет о так называемых сборных велодорожках - легких и полых секциях, которые легко транспортировать и монтировать. Кабели и вспомогательные трубы, при необходимости, могут быть легко установлены внутри конструкции.

Сооружение, которое тестируется в г. Зволле, имеет блину 30 метров и содержит переработанный пластик, эквивалентный 218 000 пластиковых стаканчиков или 500 000 пластиковых крышек от бутылок.

Широко используются датчики, фиксирующие температуру воздуха, количество поездок, состояние покрытия, - другими словами, самая настоящая интеллектуальная велодорожка.

По задумкам авторов, технология может быть использована на автостоянках, пешеходных тротуарах и железнодорожных платформах. Тесты в этих местах еще предстоят. А пока что в Нидерландах параллельно наблюдают за функционированием еще одной смарт-велодорожки, в г. Гитхорне.

Оценка работы двух ноу-хау объектов продлится еще 4 года. Возможно, потом будут говорить о революции в области дорожного строительства.

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А вы знаете, что такое модульная смарт-велодорожка?
Речь идет о так называемых сборных велодорожках - легких и полых секциях, которые легко транспортировать и монтировать. Кабели и вспомогательные трубы, при необходимости, могут быть легко установлены внутри конструкции.Сооружение, которое тестируется в г. Зволле, имеет блину 30 метров и содержит переработанный пластик, эквивалентный 218 000 пластиковых стаканчиков или 500 000 пластиковых крышек от бутылок.Широко используются датчики, фиксирующие температуру воздуха, количество поездок, состояние покрытия, - другими словами, самая настоящая интеллектуальная велодорожка.По задумкам авторов, технология может быть использована на автостоянках, пешеходных тротуарах и железнодорожных платформах. Тесты в этих местах еще предстоят. А пока что в Нидерландах параллельно наблюдают за функционированием еще одной смарт-велодорожки, в г. Гитхорне. Оценка работы двух ноу-хау объектов продлится еще 4 года. Возможно, потом будут говорить о революции в области дорожного строительства.
2019-09-22
Автор: Использована информация АБЗ-1
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