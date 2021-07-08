А вы знаете, что жара может быть опасна для автомобильных шин
Фото: focus.de
Давление должно быть в норме
«Если шины перекачать, то, в соответствии с законами физики, расход топлива автоматически уменьшится, — свидетельствует Роман Тимашов, директор по сервисному обслуживанию автоцентра «Автодом Алтуфьево». - Чем меньше площадь соприкосновения, тем меньше трение, что уменьшает сопротивление качению. Благодаря повышению давления в шинах выше нормы на 0,5 бара расход топлива снизится примерно на 1,5%».
По словам специалиста, маневренность транспортного средства на низких скоростях также повышается, особенно на твердых сухих покрытиях типа асфальта и бетона. Однако это сработает лишь при условии, что подвеска автомобиля находится в нормальном рабочем состоянии. В противном случае комфорт передвижения может сильно пострадать.
«На высоких скоростях влияние давления в шинах на маневренность автомобиля также нельзя назвать однозначным, - продолжает Роман Тимашов. - Его устойчивость на поворотах может снизиться, а это повышает риск потерять контроль со стороны водителя».
К безапелляционным недостаткам эксперт относит жесткий ход, который проявляется на дороге с неровностями. Отсюда, по его словам, ухудшается плавность хода и акустический комфорт, в худшем случае может иметь место повреждение кузовных элементов автомобиля.
Износ шин по центру возрастет также по причине самой их конструкции. При перекачке они становятся более выпуклыми - это приводит к неравномерному износу, что, в свою очередь, повышает риск перегрева и выхода шин из строя.
«По сравнению с шинами с низким давлением проходимость автомобиля ухудшится, - свидетельствует сервисмен. – Поэтому, двигаясь по песку или мягкому грунту, желательно снижать давление в шинах. Именно так делают на ралли-рейдах, где автомобилям приходится преодолевать песчаные, грязевые и грунтовые преграды, где играет роль каждый квадратный сантиметр пятна контакта протектора шины».
В тени – самое то!
Сегодня на градусниках жителей многих российских регионов красуются цифры, превышающие «+30». Тяжело не только людям и всей прочей живности, но и машинам. Шины, как вы понимаете, не исключение.
«Лично я стараюсь соблюдать негласные правила летней эксплуатации автомобиля и по возможности паркую свою «ласточку» в тени, - заметил в беседе с корреспондентом 110km.ru Георгий Вихров, независимый автоэксперт, в прошлом владелец СТО. – Многие из ваших читателей, уверен, бывали в жарких странах (Испания, Греция, Италия и т.п.) и, наверное, видели, как местные жители прикрывают колеса своих машин кусками картона или тканевого полотна. Они правы: таким незамысловатым способом можно избежать прямого попадания солнечного света на резину, ненужного их нагрева, а, значит, ускоренного старения».
Качайте правильно
«В летний период времени, особенно когда регистрируются температурные рекорды, давление в шинах может «скакать», и порой сильно, - говорит Денис Назманов, директор независимого пункта шиномонтажа. – Это неизбежно приводит к изменению пятна контакта шины и усиленному износу ее протектора и армирующих слоёв».
По словам специалиста, если шина накачана, скажем так, недостаточно, она будет иметь чуть большую поверхность пятна контакта. Следовательно, увеличивается трение, которое будет влиять на ускоренный износ резины. Другой момент, что и перекачанная шина может подвергаться ускоренному износу. От этого немного теряется управляемость автомобиля и удлиняется тормозной путь. «Если шины в жаркий период времени накачаны «с перебором» или «недобором», риск их взрыва вырастает», - говорит Денис Назманов.
Автор обзора на своем примере и на опыте коллег по гаражному кооперативу знает, насколько важным может быть контроль давления в шинах перед дальней поездкой. Эти действия, что называется, «в коня корм», за одним лишь исключением. Проводить проверку этого самого давления (равно как спускать или накачивать шины) необходимо корректно. А именно: не на «поджарившихся» на солнце шинах, а на остывших, скажем, после ночи, и желательно на ровной поверхности. Так, например, показатель 2,2 бара в «прохладном» колесе при нагреве запросто может «подпрыгнуть» до 2,5 бара. Хорошо это? Эксперты не уверены.
Опять же – к вопросу парковки. Если автомобиль «встал на якорь» таким образом, что солнечный луч «бьет» только в одну его сторону, колеса с этой освещенной стороны обязательно нагреются. А те, что «отдыхали» в тени, будут, мягко говоря, «прохладными». Отсюда, как вы понимаете, разница давления в колесах. Вы садитесь за руль и сразу же чувствуете, что автомобиль, по непонятной причине, склонен к неустойчивому разгону и торможению.
- 5 300 000 РMercedes CLS 2018 в Москве
- 295 000 РВАЗ (Lada) Priora 2012 в Москве
- 730 000 РГАЗ ГАЗель Next 2017 в Москве
- 2 590 000 РPorsche Cayenne 2012 в Москве
- 1 350 000 РNissan Murano 2018 в Москве
- 770 000 РHyundai Solaris 2020 в Москве
- 890 000 РFiat Ducato 2016 в Москве
- 660 000 РFord Transit 2011 в Москве
- 1 150 000 РBMW X3 2012 в Москве
- 2 200 000 РToyota Land Cruiser Prado 2020 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий