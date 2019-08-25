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25 августа 2019, 22:11

А вы знаете, где и как добывают знаменитый балтийский янтарь?

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Фото из открытых источников
Мы только что вернулись из Калининградской области и удивились обилием машин с номерами из самых разных регионов России. Спрашиваю в пробке перед Светлогорском водителя «праворукой японки», откуда, мол, приехал? «Из Омска, своим ходом», - отвечает мужичок предпенсионного возраста, добавляя: «Приехали с другом за янтарем».
А вы знаете где и как добывают знаменитый балтийский янтарь

Фото из открытых источников

Да, «солнечного камня» в 39-м регионе не просто много, а очень много. Особенно на побережье Балтийского моря, где располагаются курортные городишки. Говорят, что здесь сосредоточено до 90% мировых запасов янтаря. «Янтарные» магазины лавки везде – на улочках, в парках отдыха, в ресторанах и гостиницах. Желтые и красноватые бусины - народное, так сказать, достояние (не путать с газом).  

Мы говорим: янтарь, янтарь, а откуда взялось это слово? У янтаря множество синонимов: сукцинит, румынит, бирмит, сименит, сахалинит, электрон, алатырь. Первые упоминания относятся к Х веку до нашей эры и содержатся в ассирийской клинописной надписи на обелиске, хранящемся в Британском музее в Лондоне. Персы называют янтарь «кахраба» («наэлектризованный янтарь притягивает солому»). Похитителем и грабителем – «харпакс» – именуют янтарь в Сирии. Древнескандинавское название янтаря – «раф» («грабитель»). Литвины назвали янтарь разбойником – «латрес». На славянский слух это слово звучало как латырь, алатырь. В античной Греции славянское «алатырь» переделали в «электрон».
Много из того, что выставлено на продажу – итог переработки незаконного оборота. Это отдельная тема для разговора, сегодня мы о другом. Если вы будете в Калининградской области по турпутевке, вас обязательно повезут в пос. Янтарный (ранее Пальмникен). Приедете сами, скажем, на машине – также не забудьте сюда заглянуть. От аэропорта Храброво каких-то 50 с небольшим километров.

Не воруй – повесят!

Именно в Янтарном расположен «Калининградский янтарный комбинат» - единственное в России и крупнейшее на планете предприятие по промышленной добыче и переработке янтаря. На долю комбината приходится 65% мирового рынка янтаря. Вот уже 6 лет предприятие находится под управлением ГК «Ростех».

Комбинат создан в 1947 году на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. С 1976 года добыча ведется на Приморском карьере, запасов которого хватит на долгие годы. По сути, это монополист. Но тому есть объективные исторические объяснения. Дело в том, что монополия на добычу янтаря в этих местах известна еще с XIII столетия. По пляжу тогда в большом количестве стояли виселицы – понятно, что вешали всех тех, кто воровал янтарь. А воровством считался даже вылов из моря без специального разрешения.

В настоящее время янтарный комбинат – госпредприятие с объемом добычи не менее 350 тонн ежегодно. Территория карьера разрабатывается вот уже 43 года. До этого дорабатывался старый немецкий карьер «Вальтер», заложенный еще в 1912-м. Сегодня он затоплен (его глубина достигает 30 метров), на его базе работает дайвинг-центр; кому интересно, может найти в Интернете программу Макаревича.

А вы знаете где и как добывают знаменитый балтийский янтарь

Фото пользователя 110km.ru

А вы знаете где и как добывают знаменитый балтийский янтарь

Фото пользователя 110km.ru

А вы знаете где и как добывают знаменитый балтийский янтарь

Фото пользователя 110km.ru

А вы знаете где и как добывают знаменитый балтийский янтарь

Фото пользователя 110km.ru

А вы знаете где и как добывают знаменитый балтийский янтарь

Фото пользователя 110km.ru

А вы знаете где и как добывают знаменитый балтийский янтарь

Фото пользователя 110km.ru

А вы знаете где и как добывают знаменитый балтийский янтарь
А вы знаете где и как добывают знаменитый балтийский янтарь
А вы знаете где и как добывают знаменитый балтийский янтарь
А вы знаете где и как добывают знаменитый балтийский янтарь
А вы знаете где и как добывают знаменитый балтийский янтарь
А вы знаете где и как добывают знаменитый балтийский янтарь

Огромной популярностью во все века пользовались поражающие воображение инклюзии (включения в янтаре) доисторической флоры и фауны, утонувшей и захороненной в смоле. Самые частые «обитатели» янтарных саркофагов – это комары: их притягивал аромат смолы, а сил на то, чтобы выбраться наружу, не хватало. Янтари с застывшими в них насекомыми имели особую товарную ценность. В начале нашей эры за янтарь, содержавший муху, финикийские купцы платили 120 мечей и 60 кинжалов
Обнаружили карьер сразу после окончания Второй Мировой. Взору предстал мутный котлован с затопленной техникой. Откачали воду, наладили и запустили технику, и вскоре комбинат стал греметь на весь мир. Ныне же действующий карьер активно разрабатывается и даже местами зарастает. Увидеть его во всей красе можно с недавно реконструированной демонстрационной площадки – виды красивые. Открытием пустой породы на глубине 50-60 метров (залегание пласта) сегодня занимаются 2 «шагающих» экскаватора – они также в поле зрения туристов. 

Технология отработана

Карьер идет как бы ступеньками – это чтобы не завышать давление на пласты. Первая ступенька – 25-30 метров – пласт песка. Размывается гидромониторами с использованием морской воды - море рядышком, на расстоянии 2,5 км. Гидромониторы устанавливают на поверхности, и размыв пород производят послойно струей. После этого размытую массу качают по трубопроводу к морю, в специальное хранилище, где она используется для укрепления береговой зоны.

Следующий слой – также 25-30 метров. Это то место, где трудятся уже упомянутые «шагающие» экскаваторы. Они отбрасывают в сторону отработанную территорию и делают внутренние отвалы, которые в дальнейшем можно использовать для рекультивации. И только потом появляется глина, имеющая цвет болотистого ила. По сути, это пластилин, который прессовался миллионы лет. И именно в нем, древнем иле, залегает вожделенный янтарь.

Посредством все тех же гидромониторов производится размыв пласта до состояния более жидкой пульпы, которая движется самотеком по пульпа-траншее. В этой же траншее, к слову, установлены сачколовы. Их задача - выловить из мутного потока крупные куски янтаря, чтобы их не разбило в трубе. Если крупные самородки не будут отсеиваться, их неизбежно расколет в рабочем колесе насоса, который работает по принципу мясорубки. Сачколовы отхватывают самородки размером до 5 см по диаметру – они просто не проскакивают.

А вы знаете где и как добывают знаменитый балтийский янтарь

Фото пользователя 110km.ru

А вы знаете где и как добывают знаменитый балтийский янтарь

Фото пользователя 110km.ru

А вы знаете где и как добывают знаменитый балтийский янтарь

Фото пользователя 110km.ru

А вы знаете где и как добывают знаменитый балтийский янтарь

Фото пользователя 110km.ru

А вы знаете где и как добывают знаменитый балтийский янтарь

Фото пользователя 110km.ru

А вы знаете где и как добывают знаменитый балтийский янтарь

Фото пользователя 110km.ru

А вы знаете где и как добывают знаменитый балтийский янтарь

Фото пользователя 110km.ru

А вы знаете где и как добывают знаменитый балтийский янтарь

Фото пользователя 110km.ru

А вы знаете где и как добывают знаменитый балтийский янтарь
А вы знаете где и как добывают знаменитый балтийский янтарь
А вы знаете где и как добывают знаменитый балтийский янтарь
А вы знаете где и как добывают знаменитый балтийский янтарь
А вы знаете где и как добывают знаменитый балтийский янтарь
А вы знаете где и как добывают знаменитый балтийский янтарь
А вы знаете где и как добывают знаменитый балтийский янтарь
А вы знаете где и как добывают знаменитый балтийский янтарь
Затем насосы втянут янтарный поток в трубу, по которой он подается наверх, на фабрику, в узел обогащения. Там «солнечный камень» подвергается промывке, очистке, сушке и сортировке. Самые большие куски останутся на верхней решетке, где отверстия крупнее, мелочь ссыплется в самый низ.

Камни-рекордсмены

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Крупный янтарь – понятное дело, удача. Нет-нет, да находят кусочки весом свыше 900 граммов. Их сразу забирает Гохран и хранит у себя как национальное достояние. Подобных самородков в год добывается до 20 штук. Самые красивые комбинат забирает себе, а те, что не приглянулись –продаются на аукционе. Стартовая ценна лотов весом свыше 1 кг может начинаться с отметки более 1 млн рублей.

Самый крупный самородок с Приморского месторождения весил 3,2 кг. Его нашли летом 2017 года, и он сразу уехал в Москву. Чуть раньше, в марте, был найден самородок весом 3,060 кг. Он получил название «Губернаторский» и находится в коллекции предприятия.

Перспективы карьера хорошие – во всяком случае, работать он будет ближайшие 60 лет. Предстоит выбрать несколько десятков тысяч тонн породы. Поскольку в мире комбинату соревноваться не с кем, придется бить собственные рекорды. А рекорд был установлен в прошлом году – добыли свыше 500 тонн янтаря. Через шесть десятилетий выведут технику, дно пройдет полную рекультивацию, и пускай все зарастает деревьями. Глина же в этом поможет. Либо, как альтернатива, карьер затопят водой – глубина составит 30 метров, видимость - до 8 метров. Так что, кто доживет до тех времен, будет здесь или купаться, или грибы собирать. А об янтаре останется лишь память…

Иван Братуха
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А вы знаете, где и как добывают знаменитый балтийский янтарь?
Да, «солнечного камня» в 39-м регионе не просто много, а очень много. Особенно на побережье Балтийского моря, где располагаются курортные городишки. Говорят, что здесь сосредоточено до 90% мировых запасов янтаря. «Янтарные» магазины лавки везде – на улочках, в парках отдыха, в ресторанах и гостиницах. Желтые и красноватые бусины - народное, так сказать, достояние (не путать с газом).   {{photo_text_247}} Много из того, что выставлено на продажу – итог переработки незаконного оборота. Это отдельная тема для разговора, сегодня мы о другом. Если вы будете в Калининградской области по турпутевке, вас обязательно повезут в пос. Янтарный (ранее Пальмникен). Приедете сами, скажем, на машине – также не забудьте сюда заглянуть. От аэропорта Храброво каких-то 50 с небольшим километров. Не воруй – повесят!Именно в Янтарном расположен «Калининградский янтарный комбинат» - единственное в России и крупнейшее на планете предприятие по промышленной добыче и переработке янтаря. На долю комбината приходится 65% мирового рынка янтаря. Вот уже 6 лет предприятие находится под управлением ГК «Ростех». Комбинат создан в 1947 году на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. С 1976 года добыча ведется на Приморском карьере, запасов которого хватит на долгие годы. По сути, это монополист. Но тому есть объективные исторические объяснения. Дело в том, что монополия на добычу янтаря в этих местах известна еще с XIII столетия. По пляжу тогда в большом количестве стояли виселицы – понятно, что вешали всех тех, кто воровал янтарь. А воровством считался даже вылов из моря без специального разрешения.В настоящее время янтарный комбинат – госпредприятие с объемом добычи не менее 350 тонн ежегодно. Территория карьера разрабатывается вот уже 43 года. До этого дорабатывался старый немецкий карьер «Вальтер», заложенный еще в 1912-м. Сегодня он затоплен (его глубина достигает 30 метров), на его базе работает дайвинг-центр; кому интересно, может найти в Интернете программу Макаревича. {{gallery_1662}}{{photo_text_248}} Обнаружили карьер сразу после окончания Второй Мировой. Взору предстал мутный котлован с затопленной техникой. Откачали воду, наладили и запустили технику, и вскоре комбинат стал греметь на весь мир. Ныне же действующий карьер активно разрабатывается и даже местами зарастает. Увидеть его во всей красе можно с недавно реконструированной демонстрационной площадки – виды красивые. Открытием пустой породы на глубине 50-60 метров (залегание пласта) сегодня занимаются 2 «шагающих» экскаватора – они также в поле зрения туристов.  Технология отработанаКарьер идет как бы ступеньками – это чтобы не завышать давление на пласты. Первая ступенька – 25-30 метров – пласт песка. Размывается гидромониторами с использованием морской воды - море рядышком, на расстоянии 2,5 км. Гидромониторы устанавливают на поверхности, и размыв пород производят послойно струей. После этого размытую массу качают по трубопроводу к морю, в специальное хранилище, где она используется для укрепления береговой зоны. Следующий слой – также 25-30 метров. Это то место, где трудятся уже упомянутые «шагающие» экскаваторы. Они отбрасывают в сторону отработанную территорию и делают внутренние отвалы, которые в дальнейшем можно использовать для рекультивации. И только потом появляется глина, имеющая цвет болотистого ила. По сути, это пластилин, который прессовался миллионы лет. И именно в нем, древнем иле, залегает вожделенный янтарь. Посредством все тех же гидромониторов производится размыв пласта до состояния более жидкой пульпы, которая движется самотеком по пульпа-траншее. В этой же траншее, к слову, установлены сачколовы. Их задача - выловить из мутного потока крупные куски янтаря, чтобы их не разбило в трубе. Если крупные самородки не будут отсеиваться, их неизбежно расколет в рабочем колесе насоса, который работает по принципу мясорубки. Сачколовы отхватывают самородки размером до 5 см по диаметру – они просто не проскакивают. {{gallery_1663}} Затем насосы втянут янтарный поток в трубу, по которой он подается наверх, на фабрику, в узел обогащения. Там «солнечный камень» подвергается промывке, очистке, сушке и сортировке. Самые большие куски останутся на верхней решетке, где отверстия крупнее, мелочь ссыплется в самый низ.Камни-рекордсмены{{material_125438}} Крупный янтарь – понятное дело, удача. Нет-нет, да находят кусочки весом свыше 900 граммов. Их сразу забирает Гохран и хранит у себя как национальное достояние. Подобных самородков в год добывается до 20 штук. Самые красивые комбинат забирает себе, а те, что не приглянулись –продаются на аукционе. Стартовая ценна лотов весом свыше 1 кг может начинаться с отметки более 1 млн рублей. Самый крупный самородок с Приморского месторождения весил 3,2 кг. Его нашли летом 2017 года, и он сразу уехал в Москву. Чуть раньше, в марте, был найден самородок весом 3,060 кг. Он получил название «Губернаторский» и находится в коллекции предприятия. Перспективы карьера хорошие – во всяком случае, работать он будет ближайшие 60 лет. Предстоит выбрать несколько десятков тысяч тонн породы. Поскольку в мире комбинату соревноваться не с кем, придется бить собственные рекорды. А рекорд был установлен в прошлом году – добыли свыше 500 тонн янтаря. Через шесть десятилетий выведут технику, дно пройдет полную рекультивацию, и пускай все зарастает деревьями. Глина же в этом поможет. Либо, как альтернатива, карьер затопят водой – глубина составит 30 метров, видимость - до 8 метров. Так что, кто доживет до тех времен, будет здесь или купаться, или грибы собирать. А об янтаре останется лишь память…
2019-08-25
Автор: Иван Братуха
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