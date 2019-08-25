А вы знаете, где и как добывают знаменитый балтийский янтарь?
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Фото из открытых источников
Да, «солнечного камня» в 39-м регионе не просто много, а очень много. Особенно на побережье Балтийского моря, где располагаются курортные городишки. Говорят, что здесь сосредоточено до 90% мировых запасов янтаря. «Янтарные» магазины лавки везде – на улочках, в парках отдыха, в ресторанах и гостиницах. Желтые и красноватые бусины - народное, так сказать, достояние (не путать с газом).
Не воруй – повесят!
Именно в Янтарном расположен «Калининградский янтарный комбинат» - единственное в России и крупнейшее на планете предприятие по промышленной добыче и переработке янтаря. На долю комбината приходится 65% мирового рынка янтаря. Вот уже 6 лет предприятие находится под управлением ГК «Ростех».
Комбинат создан в 1947 году на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. С 1976 года добыча ведется на Приморском карьере, запасов которого хватит на долгие годы. По сути, это монополист. Но тому есть объективные исторические объяснения. Дело в том, что монополия на добычу янтаря в этих местах известна еще с XIII столетия. По пляжу тогда в большом количестве стояли виселицы – понятно, что вешали всех тех, кто воровал янтарь. А воровством считался даже вылов из моря без специального разрешения.
В настоящее время янтарный комбинат – госпредприятие с объемом добычи не менее 350 тонн ежегодно. Территория карьера разрабатывается вот уже 43 года. До этого дорабатывался старый немецкий карьер «Вальтер», заложенный еще в 1912-м. Сегодня он затоплен (его глубина достигает 30 метров), на его базе работает дайвинг-центр; кому интересно, может найти в Интернете программу Макаревича.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Технология отработана
Карьер идет как бы ступеньками – это чтобы не завышать давление на пласты. Первая ступенька – 25-30 метров – пласт песка. Размывается гидромониторами с использованием морской воды - море рядышком, на расстоянии 2,5 км. Гидромониторы устанавливают на поверхности, и размыв пород производят послойно струей. После этого размытую массу качают по трубопроводу к морю, в специальное хранилище, где она используется для укрепления береговой зоны.
Следующий слой – также 25-30 метров. Это то место, где трудятся уже упомянутые «шагающие» экскаваторы. Они отбрасывают в сторону отработанную территорию и делают внутренние отвалы, которые в дальнейшем можно использовать для рекультивации. И только потом появляется глина, имеющая цвет болотистого ила. По сути, это пластилин, который прессовался миллионы лет. И именно в нем, древнем иле, залегает вожделенный янтарь.
Посредством все тех же гидромониторов производится размыв пласта до состояния более жидкой пульпы, которая движется самотеком по пульпа-траншее. В этой же траншее, к слову, установлены сачколовы. Их задача - выловить из мутного потока крупные куски янтаря, чтобы их не разбило в трубе. Если крупные самородки не будут отсеиваться, их неизбежно расколет в рабочем колесе насоса, который работает по принципу мясорубки. Сачколовы отхватывают самородки размером до 5 см по диаметру – они просто не проскакивают.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Камни-рекордсмены
Самый крупный самородок с Приморского месторождения весил 3,2 кг. Его нашли летом 2017 года, и он сразу уехал в Москву. Чуть раньше, в марте, был найден самородок весом 3,060 кг. Он получил название «Губернаторский» и находится в коллекции предприятия.
Перспективы карьера хорошие – во всяком случае, работать он будет ближайшие 60 лет. Предстоит выбрать несколько десятков тысяч тонн породы. Поскольку в мире комбинату соревноваться не с кем, придется бить собственные рекорды. А рекорд был установлен в прошлом году – добыли свыше 500 тонн янтаря. Через шесть десятилетий выведут технику, дно пройдет полную рекультивацию, и пускай все зарастает деревьями. Глина же в этом поможет. Либо, как альтернатива, карьер затопят водой – глубина составит 30 метров, видимость - до 8 метров. Так что, кто доживет до тех времен, будет здесь или купаться, или грибы собирать. А об янтаре останется лишь память…
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