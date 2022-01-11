А вы знаете, как правильно переезжать «лежачих полицейских»?
Скорость
Безопасной считается скорость в 15 км/ч, только замедлившись до нее вы не рискуете подпрыгнуть так, что ударитесь днищем о полимерную возвышенность.
При этом сбрасывать скорость надо не резко у «полицейского», а заранее. Плюс пересекая само препятствие не забывайте отпускать тормоз. Это позволит максимально смягчить удар по подвеске.
Частичный объезд
Иногда, например, при перевозке чего-то хрупкого, вы не можете позволить себе даже смягченных ударов. В этом случае можно попробовать проехать по препятствию только колесами одной стороны машины. Поскольку редко «дорожные полицейские» размещаются на всю ширину дороги, иногда это вполне осуществимо.
Гораздо реже используется способ пересечения препятствий по диагонали: в итоге вы получите 4 слабых удара, а не два ощутимых. Но подобное не на всех дорогах можно осуществить.
Следите за знаками
По закону, установка искусственных препятствий допускается только совместно с предупреждающим знаком. Иначе в незнакомой местности водитель рискует не заметить «лежачего полицейского» и повредить машину. Поэтому будьте внимательны за рулем и следите за предупреждающими знаками.
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